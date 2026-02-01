Les Wikimédiens de la ville Douala au Cameroun célèbrent les 25 ans de Wikipédia

Le 15 janvier 2026, la communauté des wikimédiens de Douala s’est réunie pour célébrer un anniversaire pas comme les autres : les 25 ans de Wikipédia. L’événement s’est tenu dans un lieu hautement symbolique, le showroom de l’artiste digital Eric Takukam, un espace créatif qui incarne parfaitement l’esprit collaboratif et innovant de l’encyclopédie libre.

Un espace en harmonie avec l’ADN de Wikipédia

Le choix du showroom d’Eric Takukam n’était pas anodin. Cet espace artistique, dédié à la création numérique et à l’expression libre, reflète l’identité de Wikipédia : ouverture, diversité et fidélité à l’esprit du partage des connaissances. En célébrant cet anniversaire dans un tel cadre, les wikimédiens ont voulu rappeler que Wikipédia est avant tout une œuvre collective, nourrie par la créativité et l’engagement citoyen.

Des activités au cœur du mouvement libre

La journée a été rythmée par plusieurs activités emblématiques du mouvement Wikimedia :

Rédaction et enrichissement d’articles Wikipédia sur des thématiques locales et culturelles.

Édits en direct, permettant aux participants de découvrir ou de perfectionner l'art de contribuer.

Prises et téléversements d'images pour illustrer des articles, valoriser le patrimoine de Douala et renforcer la présence visuelle du Cameroun sur Wikipédia.

Ces actions concrètes ont permis de rappeler que chaque contribution, même modeste, participe à la construction d’un savoir universel et accessible à tous.

Une célébration locale, un impact global

Au-delà de la fête, cette rencontre a été l’occasion de renforcer les liens entre les wikimédiens de Douala et de réfléchir à l’avenir du mouvement. Les échanges ont mis en lumière l’importance de continuer à documenter les réalités africaines, souvent sous-représentées, afin que Wikipédia reste fidèle à sa mission : donner à chacun le pouvoir de partager librement la somme de toutes les connaissances.

25 ans de savoir partagé

En soufflant les 25 bougies de Wikipédia, les wikimédiens de Douala ont célébré bien plus qu’un anniversaire : ils ont affirmé leur engagement à poursuivre cette aventure collective, à défendre la neutralité, la diversité et l’ouverture qui font de Wikipédia un projet unique.

