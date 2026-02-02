AWA-SRIEWA Fellowship 2025 : Six(6) mois de découverte du monde politique et de l’univers technologique au Sénégal, à travers les projets Wikimedia

Débuté le 10 juillet 2025, le programme AWA-SRIEWA Fellowship 2025 – financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) est à son terme. Pendant 6 mois d’activités, 11 participants (dont 6 femmes et 5 hommes) ont bénéficié de formations intenses et d’un accompagnement rigoureux pour la création et l’amélioration d’articles Wikipédia et d’éléments Wikidata en lien avec l’« engagement politique des jeunes, la citoyenneté numérique et la participation politique en ligne au Sénégal ». Une belle expérience qui s’est soldée par un impact significatif sur les projets Wikimedia.

Résultats du programme



Avec une série de 15 séances de formation et 12 heures de bureau organisées pour le renforcement de leurs compétences de contributeur(rice)s, les participants à ce programme ont créé 88 articles Wikipédia et 92 éléments Wikidata. En plus de celà, 2 articles Wikipédia puis 6 éléments Wikidata déjà existants ont été améliorés. Ce qui donne un total de 180 articles/éléments créés et 8 articles/éléments améliorés.

Retour d’expérience des participants

Recrutée en vue de participer au programme AWA-SRIEWA Fellowship 2025 alors qu’elle n’avait que 3 mois d’expérience en tant que Wikimédienne, l’utilisatrice Adouya affirme que « ce programme était une réelle lucarne pour elle de bien apprendre et d’approfondir ses connaissances et capacités en tant que wikimédienne. Car cela lui a permis d’acquérir les bonnes méthodes de contributions sur Wikidata et Wikipédia pour devenir une contributrice encore plus engagée ».

Modalya quant à elle a porté son appréciation sur la configuration du programme qui selon ses dires, « s’est développé de manière progressive, structurée et très enrichissante. L’organisation des activités entre formations, séances de bureau, ateliers pratiques et rédaction d’articles m’a permis d’évoluer étape par étape, tout en renforçant mes capacités ». Elle dit ressortir de ce programme avec une « amélioration de ses compétences rédactionnelles et un gain de confiance dans la création de contenus sur les projets Wikimédia », grâce aux « retours du formateur sur leurs travaux avec une insistance sur les erreurs faites afin de ne pas les reproduire ».

Aussi, l’utilisateur Apisco2 dit avoir « aimé le plus la combinaison apprentissage pratique et esprit de communauté. Les ateliers interactifs, où nous pouvions directement appliquer ce que nous apprenions sur les différents projets Wikipédia et wikidata ont été particulièrement motivants ».

Pour PriscilleKouame, ce projet lui a été beaucoup bénéfique parce qu’il lui a « permis de réviser des choses qu’elle avait oubliées, et d’apprendre de nouvelles techniques. Elle a surtout appris à contribuer correctement et efficacement sur Wikipédia et Wikidata, à mieux structurer les informations et à respecter les normes» ; «Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise et plus confiante dans mes contributions », ajoute t-elle.

Enfin Samigolden07 affirme avoir désormais « une meilleure compréhension des méthodes de travail sur Wikipédia et Wikidata, une plus grande autonomie » et dit se sentir « plus compétent, plus confiant et mieux préparé pour contribuer efficacement au mouvement Wikimedia ». Il est suivi par Ariele225 qui pense être maintenant « mieux préparée pour enrichir les projets Wikimedia avec des contenus de qualité ».

Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter cette page Meta-wiki.

