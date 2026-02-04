Bilan des contributions au Projet AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA) : villes, politique & droit humain – Juillet & Août 2025

A près le lancement réussi en juin, le projet « Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA) Fellowship 2025 » de l’ Alliance wikipédienne africaine (AWA) a commencé ses premiers pas en début du mois de juillet. Faisant partie des six wikipédiens en résidence sélectionnés en Côte d’Ivoire, je me suis consacré à améliorer et à développer du contenu sur Wikipédia et Wikidata sur la décentralisation et la gouvernance en Côte d’Ivoire.

Prise de contact, formation, renforcement des capacités et suivi des contributions des participants

En juillet, j’ai animé deux sessions de formation sur Wikipédia, précédée d’une prise de contact avec les participants, qui furent également alternées d’une heure de bureau offrant ainsi un espace d’apprentissage aux participants sélectionnés grâce à un formulaire d’ appel à bénévoles .

Le 11 juillet , j’ai présenté lors de la première de prise de contact , le projet, les attentes du projet, les formations à faire sur la base des réponses rassemblées dans le formulaire d’évaluation des besoins et le plan de réunion de travail (répartition des tâches) à suivre pour le mois de juillet.

J’ai organisé par la suite une « Office Hour » le 16 juillet pour apporter une assistance en direct, répondre aux questions des participants et aborder les difficultés rencontrées lors de leur contribution. Cette séance interactive a contribué à renforcer leur confiance et leurs compétences techniques.

Le 22 juillet , j’ai dirigé la première formation sur les principes de bases à connaître avant de créer un article sur Wikipédia. Au cours de cette formation, les participants ont appris qu’il était important de connaître les critères de notoriété et d’admissibilité avant de chanter pour créer un article sur Wikipédia.

J’ai clôturé les formations pour le mois de Juillet avec une formation sur comment créer un article sur Wikipédia le 23 juillet. Les participants ont appris à créer un brouillon à partir de la syntaxe User:Username/Brouillon/article .

Certains des nouveaux articles créés sur Wikipédia sont Décentralisation en Côte d’Ivoire , Traoré Adam-Kolia et Réforme des collectivités territoriales ivoiriennes , et sur Wikidata, voici quelques-uns des éléments créés : Traoré Adam-Kolia (Président du Conseil Régional de l’Iffou) et Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire .

Bilan et documentation

Toutes les contributions de juillet (32 au total) : Wikidata : 07 nouveaux éléments + 10 améliorations Wikipédia : 5 nouveaux articles + 10 améliorations

Ces contributions ont été revues et ajoutées à la documentation de la page Meta et à mon plan de travail personnel.

En août, les participants ont montré des progrès dans leur manière de rédiger des articles et de créer des éléments Wikidata. Et cela, grâce aux séances de formation et heures de bureau dont ils ont bénéficié et continueront de bénéficier pour le renforcement de leurs capacités de contributions sur les projets Wikimedia .

Les résultats obtenus sont :

10 nouveaux articles et éléments Wikidata ont été créés, portant notamment sur les droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Ces nouvelles pages viennent compléter des thématiques encore peu représentées et apportent de nouvelles sources de référence à la communauté.

ont été créés, portant notamment sur les droits de l’homme en Côte d’Ivoire. Ces nouvelles pages viennent compléter des thématiques encore peu représentées et apportent de nouvelles sources de référence à la communauté. 20 articles et éléments Wikidata améliorés, portant sur les personnalités politiques, les villes, et élections. Les améliorations portèrent principalement sur la mise à jour des informations, l’ajout de sources fiables, la structuration des données et la correction de certains détails de présentation.

Alors, comme impact, ces contributions permettent non seulement d’élargir la base de connaissances, mais aussi de renforcer la fiabilité des informations proposées aux lecteurs et chercheuses/chercheurs qui utilisent nos projets au quotidien.

Je suis motivée à poursuivre sur cette lancée dans les prochains mois, en créant de nouveaux contenus et en participant davantage aux efforts collectifs de qualité et de diversité dans l’écosystème Wikimédia.

Photos de séance

Séance de répartition des tâches

Séance de formation

Séance de formation

