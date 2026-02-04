Wiki Election 2025 : Wikimedia Côte d’Ivoire, acteur pour un accès fiable à l’information électorale 

En Côte d’Ivoire, les périodes électorales sont souvent marquées par la circulation massive de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux. À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, ce phénomène qui visait particulièrement les jeunes électeurs – souvent exposés à des contenus non vérifiés – n’a pas laissé Wikimedia Côte d’Ivoire indifférent. Face à un tel constat, le user group ivoirien a mobilisé ses communautés afin d’offrir une information neutre, vérifiée et centralisée sur les enjeux électoraux. Inspirée du projet Ghana Polls, cette initiative baptisée Wiki Election 2025 a couvert le processus électoral, les candidats, les partis politiques, les régions administratives et les résultats.

Wiki Election 2025 est un projet initié dans l’optique de fournir aux citoyens ivoiriens des informations fiables, neutres et accessibles sur les élections, les institutions politiques et la gouvernance, en s’appuyant sur Wikipédia, Wikidata et d’autres projets frères. Il s’agit d’un projet qui a pu voir le jour grâce à la collaboration avec Open foundation West Africa (OFWA), la fondation Wikimedia, Code for Africa et la Commission nationale pour l’Unesco (en Côte d’Ivoire).

Wiki Election 2025 s’est déroulé d’août 2025 à décembre 2025, à Abidjan, avec comme cibles principales les wikimediens, les journalistes, les fact-checkers, et les étudiants. Il a ouvert ses portes avec des sessions de préparation des activités avec le comité de gestion dudit projet, ainsi que des séances de travail avec les différents partenaires, dont OFWA, la Commission nationale pour l’Unesco et Code for Africa.

Formation et édition au menu de Wiki Election 2025

Le 20 septembre 2025, au siège de la Commission nationale pour l’Unesco, il a été organisé une session de formation et de renforcement des capacités sur la thématique de l’intégrité de l’information. Cet atelier a permis de former vingt-quatre journalistes et wikimediens ivoiriens et de discuter de la question cruciale de la lutte contre les troubles de l’information (désinformation, mésinformation, malinformation). Les sources, la neutralité et la vérifiabilité, trois piliers essentiels du mouvement, ont été au cœur de cette formation.

Dans le prolongement du déploiement du projet, Wikimedia Côte d’Ivoire a organisé deux edit-a-thons Wiki Election 2025, en ligne et en soirée, les 17 et 23 octobre 2025. Ils ont mobilisé dix-sept wikimediens et contribué à la création et à l’amélioration d’articles sur Wikipédia ainsi que d’éléments sur Wikidata en rapport avec la politique et l’élection présidentielle en 2025 en Côte d’Ivoire.

Une phase de veille éditoriale post-électorale a permis d’apporter les mises à jour ainsi que les améliorations nécessaires sur les projets Wikimedia, notamment Wikipédia. Jusqu’à fin novembre 2025, les participants ont travaillé sur des articles comme « Commission électorale indépendante (Côte d’Ivoire) », « Alassane Ouattara », « Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire », « Tidjane Thiam »…

Des partenaires pour l’intégrité de l’information électorale en Côte d’Ivoire

Le projet Wiki Election 2025 a pu voir le jour grâce aux différents partenariats et soutiens. La collaboration avec OFWA – qui avait déjà initié et conduit Ghana Polls – a suscité le projet et contribué à sa documentation. Le financement du département Partnerships Manager, Sub-Saharan Africa de la Wikimedia Foundation a permis la tenue du projet. Code for Africa a mis à disposition des formateurs pour la formation sur l’intégrité de l’information.

La Commission nationale pour l’Unesco a gracieusement mis à la disposition du projet une salle pour la session de formation et de renforcement des capacités sur la thématique de l’intégrité de l’information. La communication active et continue autour du projet a facilité et maintenu l’engagement et l’implication des participants et journalistes ainsi que des membres du comité d’organisation.

Avec la contribution des partenaires et participants, Wiki Election a permis à Wikimedia Côte d’Ivoire de contribuer, en période électorale, à la production de contenus fiables sur les élections au sein des projets Wikimedia (Wikipédia, Commons, Wikidata). Il a également servi de cadre pour sensibiliser les communautés à l’intégrité et à la vérification de l’information, avec l’atelier de renforcement de compétences destiné aux journalistes et aux wikimédiens ivoiriens.

Impact et leçons de Wiki Election 2025

Plus de quarante wikimédiens ivoiriens ont participé à Wiki Election 2025, afin d’assurer l’intégrité des informations en ligne durant une période électorale sensible. En termes de contenus, quarante articles Wikipédia et cent cinq éléments Wikidata ont été créés et/ou améliorés sur la thématique des élections en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, quinze journalistes ont été formés à l’intégrité de l’information et se sont familiarisés avec l’écosystème Wikimedia, devenant ainsi de potentiels partenaires pour de futurs projets de la communauté.

Wiki Élection 2025 a permis de constater que la proximité avec certains partenaires favorise l’inspiration et l’adaptation de nouvelles idées en fonction des réalités locales. Il a également montré que les projets menés en collaboration avec d’autres communautés renforcent les relations intercommunautaires, comme l’illustrent les liens consolidés entre OFWA et Wikimedia Côte d’Ivoire.

Enfin, l’écho des participantes et participants souligne toute l’importance de ce projet, comme en témoignent les retours positifs recueillis à l’issue de Wiki Election. « Je retiens de cet atelier [de formation et de renforcement des capacités sur l’intégrité de l’information] qu’il y a une différence entre désinformation, mésinformation et malinformation, indique Dalé Emmanuel, journaliste. Tout n’est pas à considérer au premier degré dans un contexte informatif en période électorale. […] Je suggère qu’on étende la formation à un public plus large. » Menney Edi Emmanuel, wikimedien, salue « le partage d’astuces et de recommandations pour savoir éditer avec transparence surtout dans les moments sensibles » comme ceux des élections.

Dans un contexte où la qualité des sources influence directement la qualité du débat public, cette initiative de Wikimédia Côte d’Ivoire rappelle le rôle crucial des projets Wikimédia dans la construction d’une citoyenneté numérique éclairée, apaisée et mieux informée.

