Quand Wikipédia se déclame : un slam pour célébrer 25 ans de connaissance libre

À l’occasion de Wikipedia Day, le 15 janvier 2026, marquant les 25 ans de l’encyclopédie libre, la communauté wikimedienne ivoirienne a choisi une forme de célébration à la fois originale et profondément humaine : le slam.

Pour cet anniversaire symbolique, BeraDigle, membre de la communauté Wikimedia Côte d’Ivoire, a offert un texte slamé intitulé « 25 ans de savoir » en hommage à Wikipédia, à ses valeurs, à ses contributeur·rice·s et à l’idéal de la connaissance libre. Un texte vibrant, porté par les mots, le rythme et l’émotion, qui rappelle que Wikipédia n’est pas seulement une encyclopédie, mais aussi une aventure collective.

« Vingt-cinq ans que le monde pose des questions, Et que Wikipédia répond. Vingt-cinq ans que les ignorances tremblent Et que les connaissances se lèvent. »

À travers des mots simples et puissants, le texte rappelle que Wikipédia n’est pas qu’une encyclopédie :

c’est une mémoire vivante,

une bibliothèque sans murs,

un pont sans frontières.

Le slam met également en lumière l’essence même du mouvement Wikimédia : les bénévoles, souvent invisibles, mais indispensables.

« Merci aux contributeurs,

Aux rêveurs, aux bénévoles,

À celles et ceux que personne ne voit,

Mais sans qui tout s’effondrerait. »

Le texte s’achève comme une déclaration collective, tournée vers l’avenir :

« Wikipédia a vingt-cinq ans.

Et ce n’est pas un anniversaire,

C’est une déclaration :

Le savoir est libre.

Et tant qu’il restera libre,

Nous continuerons d’écrire. »

Cette initiative montre aussi comment les communautés locales s’approprient les grands moments du mouvement Wikimédia avec créativité, en mêlant culture, art et engagement citoyen.

Afin de toucher un public plus large et de conserver cette création dans la mémoire du mouvement, le texte de BeraDigle a été adapté en podcast. Ce format audio permet de faire voyager la voix, de transmettre l’émotion brute du texte et de proposer une autre manière de raconter Wikipédia, au-delà des articles et des chiffres.

🎧 Écouter le podcast : [lien vers le podcast sur Commons]

En célébrant les 25 ans de Wikipédia à travers le slam, Wikimedia Côte d’Ivoire rappelle que le savoir libre se transmet aussi par l’émotion, la parole et la création artistique.













Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction