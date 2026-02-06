AWA Digitalize Youth Project 2025, mon expérience

Ceci est le travail de l’utilisateur: Cheratou

Contexte et présentation du projet

AWA Digitalize Youth 2025 est une initiative panafricaine mise en œuvre par Code for Africa, en partenariat avec EPD, AfricTivistes, CFI, le Scoutisme mondial Afrique, KAF et le NIMD. Le projet vise à renforcer la production de contenus libres et vérifiables sur Wikipédia et Wikidata, en lien avec les droits numériques, la démocratie électronique, la cybersécurité, la liberté d’expression et les droits de l’homme.

Objectifs du projet

Le projet avait pour objectif de combler les lacunes de contenu sur Wikipédia et Wikidata relatives à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme.

Rôle et implication personnelle

J’ai participé en tant que contributeur au projet à travers la création et l’amélioration d’articles Wikipédia, la contribution à Wikidata, la structuration de contenus, la vérification des sources et la participation aux sessions de formation.

Activités réalisées

Participation à des ateliers de formation

Création et amélioration d’articles Wikipédia

Enrichissement d’éléments Wikidata

Intégration de sources fiables

Résultats et impacts

Le projet a permis d’améliorer la visibilité de thématiques liées aux droits numériques au Burkina Faso et au Tchad et de renforcer mes compétences en rédaction encyclopédique et en structuration de données. J’ai désigné deux fois deuxième meilleur contributeur du mois.

Apprentissages et difficultés

Le projet m’a permis de mieux comprendre les règles de contribution Wikimédia. Les principales difficultés concernaient l’accès aux sources locales et la complexité des règles éditoriales.

Conclusion

AWA Digitalize Youth 2025 a été une expérience enrichissante qui a renforcé mon engagement pour l’accès libre à l’information et la documentation des enjeux numériques en Afrique.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction