Célébrer l’excellence : annonce des premiers lauréats du prix Wilson Oluoha pour Wiki Loves Africa

Le premier prix Wilson Olouha de Wiki Loves Africa rend hommage à l’héritage extraordinaire de Wilson Kelechi Olouha, un collègue très apprécié de Wiki en Afrique dont la passion, la générosité et l’engagement ont laissé une empreinte indélébile sur le mouvement Wikimédia africain.

Wilson a commencé son parcours au sein du Groupe d’utilisateurs Wikimédiens nigérians/igbo, où sa chaleur et sa compassion l’ont rapidement rendu très populaire au sein de la communauté. Mentor naturel, il a guidé et encouragé les jeunes Wikimédiens, partageant librement ses connaissances et incarnant l’esprit de collaboration au cœur du mouvement Open.

Il a apporté cette même énergie et ce même dévouement à Wiki in Africa lorsqu’il a rejoint l’équipe en tant que facilitateur communautaire pour Wiki Loves Africa. Pendant près de deux ans, Wilson a été le moteur du concours et un catalyseur de changement. Il a défendu la visibilité des communautés locales et des groupes d’utilisateurs, plaidé pour une représentation plus large au sein des catégories médiatiques et encouragé activement les créateurs audio et les cinéastes à participer, non seulement en soumettant leurs travaux, mais aussi en partageant leurs compétences et leurs expériences à travers des ateliers et des webinaires.

Les gagnants du prix Wilson Olouha de 2025

L’orientation régionale du premier prix qui porte son nom reflète parfaitement la vision de Wilson. Nous sommes fiers d’annoncer les lauréats du prix Wilson Olouha 2025, sélectionnés parmi les lauréats nationaux publiés sur Wikimedia Commons pour le thème « De la ferme à l’assiette ». Dans l’esprit de l’engagement de Wilson en faveur de la visibilité des communautés, l’équipe de Wiki in Africa a choisi de mettre en avant les lauréats régionaux, une décision que nous pensons qu’il aurait soutenue sans réserve.

Cette première édition du prix récompense les images exceptionnelles provenant de quatre régions africaines :

Projecteur sur les Gagnants

Après un examen attentif des candidatures éligibles, le jury régional a sélectionné des images exceptionnelles qui se sont distinguées par leur créativité, la profondeur de leur narration et leur adéquation avec le thème « De la ferme à l’assiette » de Wiki Loves Africa 2025, provenant d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est, d’Afrique du Nord et d’Afrique centrale et australe.

Afrique de l’Est

Le vainqueur de l’Afrique de l’Est’ : Tea harvesting par Utilisateur:Rogerirakoze (Rwanda)

L’image montre comment les feuilles de thé sont soigneusement cueillies à la main sur les hauts plateaux vallonnés du Rwanda, où des rangées de théiers d’un vert éclatant s’étendent sur des collines couvertes de brume. Vêtus de vêtements de travail et portant des paniers tressés, les cueilleurs sélectionnent les tendres « deux feuilles et un bourgeon », avançant régulièrement le long des pentes sous l’air frais de la montagne. La scène capture le rythme quotidien de la vie rurale : les mains humaines, le sol volcanique riche et un paysage façonné par l’agriculture, mettant en évidence le travail, le savoir-faire et la tradition qui se cachent derrière la production de thé au Rwanda.

Le jury a salué cette image pour « son excellente qualité, sa composition et la mise en valeur du personnage central grâce à la couleur » et « le soin méticuleux et le respect du processus dont elle témoigne, transmettant le rythme et le savoir-faire nécessaires à la récolte du thé ».

Afrique de l’Ouest

Le vainqueur de l’Afrique de l’Ouest’ : Ginger powder par Utilisateur:Sahm.diop (Sénégal)

Au Sénégal, les racines de gingembre sont mises à sécher sous le chaud soleil sénégalais, leurs formes pâles et noueuses étalées sur des nattes et des plateaux dans une cour ouverte. Une fois séché, le gingembre est soigneusement moulu en une fine poudre brun doré à l’aide d’outils de mouture locaux. La photographie montre la dernière étape de la transformation des aliments et le rôle des épices dans la gastronomie locale.

Afrique du Nord

Le vainqueur de l’Afrique du Nord’ : Tamghazal, an Amazigh dish par Utilisateur:Ahmed Sh Dridi (Lybie)

Cette image prise par Ahmed Dridi, originaire de Libye, montre un plat traditionnel composé de lentilles, de viande, de légumes, d’œufs, de dattes, de pain, de lait et de pois chiches. Elle rend hommage à une culture culinaire extraordinaire et présente ce plat traditionnel avec soin et sens esthétique. La photo traduit la richesse culturelle et le savoir-faire artistique qui caractérisent la cuisine traditionnelle.

« Je dois avouer que cela m’a donné très faim, la présentation est absolument délicieuse ! » – Fervive Coronado, membre du jury régional

Afrique australe et centrale

Le vainqueur de l’Afrique australe et centrale’ : Concours WLA 2025 par Utilisateur:Merylaurteli91 (République du Congo)

Le jury a salué l’authenticité de cette photographie. L’image célèbre avec force la culture et les traditions africaines à travers ses couleurs vives et sa composition réfléchie. La présence des mains au travail est particulièrement frappante, créant un fort sentiment de connexion et d’humilité tout en évoquant le soin, le savoir-faire et le dévouement qui sous-tendent la vie quotidienne et la culture alimentaire.

Mention spéciale

Mention spéciale’ : From field to pot par Utilisateur:Jacoma226 (Burkina Faso)

Aucun prix Wilson Olouha ne serait complet sans une mention spéciale. L’esprit profondément inclusif de Wilson nous a toujours poussés à imaginer comment chaque communauté pourrait être reconnue et récompensée. La mention spéciale de cette année est décernée à l’utilisateur Jacoma226 du Burkina Faso pour sa photographie saisissante : File:From field to pot.jpg.



Vous pouvez regarder l’annonce officielle des gagnants ci-dessous.

Le Regard vers l’avenir

Alors que Wiki Loves Africa continue d’évoluer, le prix Wilson Oluoha restera un symbole significatif d’excellence, de mémoire et d’impact communautaire. Nous sommes impatients de voir comment l’édition 2026 de Wiki Loves Africa et les éditions futures s’appuieront sur ces fondations et continueront à honorer la puissance narrative au sein de l’écosystème Wikimedia.

Une fois encore, félicitations aux lauréats du premier prix Wilson Oluoha. Vos contributions enrichissent non seulement Wikimedia Commons, mais aussi la compréhension mondiale de la diversité des histoires africaines.

