Digitalize Youth Project (DYP) 2025 Burkina Faso et Tchad: de beaux moments, de belles rencontres et une belle expérience

Digitalize Youth Project (DYP) 2025 Burkina Faso et au Tchad est arrivé à son terme. Nous avons passé six mois de formation, d’apprentissage et de partage. Les contributeurs étaient engagés et vers la fin du projet, les scouts du Burkina Faso ont pris part à une formation sur l’introduction de Wikipedia. Cette introduction tient fortement compte des objectifs de la bourse.

C’est une occasion de remercier les communautés du Burkina Faso et du Tchad à travers leurs responsables qui n’ont pas cessé d’être présents pour que les contributeurs donnent le meilleur.

Rappel: Le projet DYP 2025 est une initiative de Wikimediens en résidence (WiR) qui vise à combler les lacunes de contenu sur Wikidata et Wikipédia. L’axe majeur de travail se fonde sur les questions liées à la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, la démocratie électronique, la mobilisation numérique dans les mouvements sociaux, l’ODD 16, la liberté d’expression et les droits de l’homme au Burkina Faso et au Tchad.

Des formations et heures de bureau encadrent la démarche suivant les objectifs définis.

Retour sur le partage autour de la connaissance

Débuté en août 2025, le DYP a été sur six mois une suite de formation sur des projets wikimediens notamment Wikidata et Wikipedia. Il s’agissait de recruter des contributeurs (anciens et nouveaux) pour travailler avec ces derniers tout au long de cette période.

c’est l’occasion de préciser l’une des décisions de la contributrice du Burkina Faso Zeinab S.

J’ai tenu mon pari et je suis fière de moi; contribuer sur Wikidata et bien le faire était mon objectif, merci au formateur.

Le contributeur Lingane, lui aussi, très actif dans ce chemin n’a cessé de reconnaître son challenge de détrôner Zeinab S., ce qui lui a valu dans les décomptes des meilleures contributions du mois la deuxième place à certains mois. Il a d’ailleurs produit un blog.

La session d’échange avec l’équipe projet pour mieux fixer les thématiques de rédaction m’a permis de faire voir les parties prenantes de cette bourse. C’est ainsi que lors d’une formation, un contributeur partage son expérience chez les scouts et une fois contacté, il accepte travailler et faire rejoindre les autres à l’expérience Wikimédienne; C’est ainsi qu’en janvier, nous avons organisé une session de formation sur Wikipedia. Cette session était enrichissante et l’une des contributrices confie:

Wikipedia était seulement un outil de lecture mais aujourd’hui avec la formation reçue, je sais désormais comment contribuer sur l’encyclopédie libre.

Résultats du mois de Janvier

Janvier a été un mois fast. Les contributeurs habitués au rythme de travail mais engagés dans plusieurs campagnes se sont un peu fait absents. Des discussions avec ces derniers faisaient état de la durée de la bourse.

La stratégie adoptée pour permettre à quelques-uns de contribuer était de leur attribuer des tâches dans le groupe Whatsapp créée à cette occasion.

De ce fait, il a été annulé le concours de meilleur contributeur.

Quelques chiffres

10 sujets créés sur Wikidata et plusieurs ajouts de déclaration ;

04 articles créés sur Wikipedia;

03 articles traduits sur Wikipedia.

Exemple de contributions

Wikidata:

Wikipédia:

Résultats des six mois de contribution

Total des contributions Articles créés Sujets Wikidata créés Articles traduits Sujets Wikidata traduits Articles modifiés Sujets modifiés 214 18 122 4 1 31 38

Partis pour un total de 180 contributions totales, nous en avons effectué 214; ceci est un nombre assez satisfaisant issu de quelques dépassements certains mois et de l’engagement des contributeurs qui n’étaient pas toujours informés de ces chiffres et qui ont contribués pendant la période du projet pour non seulement apprendre mais aussi pour etre meilleur.

D’un point de vue personnel, l’expérience a été enrichissante quoiqu’un peu stressante avec la rigueur qu’il fallait y accorder. Comme mentionné plus haut, les équipes des communautés Burkina Faso et Tchad ont facilité l’atteinte de ce résultat. Grandes célébrations! C’est aussi l’occasion pour moi de célébrer Bukola et remercier l’équipe de AWA et DYP qui m’ont permis de faire cet impact hors des frontières de mon pays le Cameroun.

