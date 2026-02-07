Let’s talk about Wiki + GLAM + gender!

Cher.e.s Wikimédien.ne.s,

TL;DR: Invitation à collaborer à un projet axé sur les partenariats entre Wiki et les institutions GLAM visant à lutter contre les inégalités de genre.

Nous sommes heureuses d’annoncer que nous avons reçu une subvention Rapid Fund pour piloter le projet. **Wiki and GLAM: Harnessing Knowledge to Foster Gender Equality!**

Lors de la conférence GLAM Wiki à Lisbonne, nous avons participé à l’atelier « GLAM and Gender – Harnessing Knowledge and Practices to Shape Our Collective Future », organisé par Tila Cappelletto et Lucy Hinnie. Durant cet atelier, nous avons découvert des initiatives visant à réduire l’écart de genre au sein du mouvement Wikimedia développées en partenariat avec des institutions GLAM. De plus, nous avons constaté que de nombreux organisateurs Wiki à travers le monde ont été impliqués dans des projets similaires, mais que leurs expériences sont dispersées, difficilement accessibles et parfois non documentées. Cela nous a amenées à prendre conscience du besoin de collecter et de valoriser ces réalisations, d’en tirer des enseignements et de soutenir d’autres organisateur.trice.s travaillant sur le genre dans le développement de leurs propres initiatives.

Le projet est né du désir de créer un espace dans lequel les personnes peuvent partager des informations sur des initiatives qui promeuvent l’égalité de genre au sein de Wikimedia et au-delà développées en collaboration avec des institutions GLAM. Nous désirons favoriser les échanges et l’apprentissage collectif à partir d’expériences antérieures et en cours.

Si vous avez participé à un événement ou à un projet reliant Wikimedia, les GLAM et le genre, nous serions ravies de connaitre votre histoire ! Nous serions également heureuses d’échanger avec toute personne qui envisage d’organiser ce type d’initiative à l’avenir.

Nous vous invitons à nous contacter via Telegram, à nous envoyer un message direct (@Mariana_WGG) et à vous inscrire à la page Meta du projet.

Au plaisir de vous lire !

Mariana et Essenam

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction