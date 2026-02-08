Wiki Loves Folklore 2026 (Congo) – Célébrons la richesse du patrimoine immatériel

La campagne Wiki Loves Folklore en République démocratique du Congo se tiendra du 21 février au 21 mars 2026. Cet événement invite la communauté à photographier et documenter la richesse du folklore congolais (danses, costumes, musiques, proverbes, légendes, rituels, etc.) sur Wikimedia Commons. Tout le monde peut participer, il suffit de s’inscrire sur Wikimedia Commons et de téléverser ses photos sous licence libre avec le modèle de concours approprié. Mettez en valeur les « trésors invisibles » de chaque village et famille du Congo-Kinshasa !

Souvenirs des campagnes précédentes

Nos deux dernières campagnes Wikimedia locales ont rencontré un franc succès. Wiki Loves Earth 2025 (15 juil. – 15 août 2025) a mobilisé la communauté autour des parcs et réserves naturelles du pays. Près de 320 photos de paysages congolais ont été téléversées par 59 participants, notamment depuis Kinshasa, Matadi et Mbuji-Mayi. Ces images mettent en lumière la biodiversité du Grand Congo et sont désormais librement utilisables sur Wikipédia et ailleurs. À l’échelle mondiale, WLE 2025 a attiré plus de 5 000 participants et 77 000 images issues de 55 pays, preuve du dynamisme de la communauté environnementale Wikimédia.

Quant à Wiki Loves Monuments 2025 (15 oct. – 15 nov. 2025), il a célébré notre patrimoine culturel bâti. Pas moins de 339 photos de monuments congolais (monuments historiques, bâtiments remarquables, etc.) ont été partagées par 24 contributeurs. Les participants ont exploré les rues de Kisangani, Kananga, Goma, et d’autres villes pour documenter châteaux, villas, ponts ou statues. Le concours WLM 2025 a mobilisé 56 pays et 239 503 photos au total, illustrant l’engouement mondial pour la sauvegarde du patrimoine. Les contributions du Congo-Kinshasa se distinguent et ont fait l’objet de prix locaux, renforçant la fierté civique autour de nos sites historiques.

Citations de la communauté

Nous sommes ravis de voir nos parcs naturels et nos monuments congolais valorisés sur Wikipedia. » – Elpepita, co-organisatrice de WikiLinguila

Chaque photo de folklore soumise raconte une histoire sur nos traditions. Nous sommes impatients de découvrir vos contributions pour Wiki Loves Folklore 2026 ! » – Chrisdaniel Kazadi, membre de WikiLinguila

Joignez-vous à l’aventure !

L’aventure continue avec Wiki Loves Folklore 2026 en RD Congo ! Qu’on soit photographe amateur ou simplement passionné de traditions locales, c’est le moment de participer. Parcourez votre région, captez en image une danse traditionnelle, un costume typique, un artisanat ou une fête locale, et partagez cette richesse sur Wikimedia Commons. Consultez la page meta-wiki du concours pour tous les détails et téléversez vos photos avant le 21 mars 2026. Ensemble, enrichissons Wikimédia du « folklore » congolais sous toutes ses couleurs !

