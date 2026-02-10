Bilan des contributions au Projet AWA Strengthening Resilient Information Ecosystems in West Africa (SRIEWA) : réflexion sur les personnalités politiques en Côte d’Ivoire – Septembre-Octobre-Novembre 2025

En ces trois mois, j’ai poursuivi mes contributions aux projets Wikimédia, tout en m’intéressant à la vie politique dans tout ses contours (personnalités politiques, élections, partis politiques) et les villes (gouvernance) en Côte d’Ivoire pour le programme AWA-SRIEWA Fellowship 2025 financé par Code for Africa (CfA) en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sur la « Gouvernance locale et décentralisation en Côte d’Ivoire »

En septembre, nous avons constaté que la Côte d’Ivoire comptait jusqu’à aujourd’hui plus de 177 partis politiques enregistrés . Lors de nos recherches pour le recensement d’articles à créer et à améliorer, nous avons constaté que parmi tant de partis, seuls quelques-uns avaient un article sur Wikipédia.

Nous avons également remarqué que ces quelques uns sont des partis qui dominent réellement la scène nationale, avec une forte présence historique, idéologique ou régionale. C’est ainsi que nous avons donc amélioré ceux qui existaient déjà sur Wikipédia et répertorié ceux qui n’existaient pas en vue de les créer pour les mois à venir. En voici quelques articles : Ensemble pour bâtir , Alliance des forces démocratiques , Congrès national de la résistance pour la démocratie , Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples , Mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d’Ivoire .

Il est important de noter que nous assistons de jour en jour à une multiplication des coalitions . En effet, nous avons constaté que plusieurs partis de l’opposition s’allient pour peser davantage dans le débat électoral. Alors que le pays se prépare à de nouvelles échéances électorales, la dynamique entre partis, coalitions et société civile sera déterminante pour l’avenir politique.

Pour les mois d’octobre et novembre , nous avons constaté qu’il existait plusieurs articles de personnalité politique qui étaient des articles incomplets voire orphelins a insi que des articles de villes ou départements sans sources . Alors nos tâches de ces mois étaient d’améliorer ces articles sur Wikipédia et Wikidata en fournissant des sources de qualités et des informations actualisées.

Cet objectif fut atteint par la participation effective de bénévoles engagés pour favoriser le libre partage de la connaissance. Ce qui a permis de créer 12 articles Wikipédia et 13 Wikidata et d’améliorer 33 articles Wikipédia et 32 ​​​​​​éléments Wikidata .

Ces mois ont été sanctionnés par 03 séances de formations, 11 séances d’heures de bureau auprès des bénévoles.

Heure de bureau

Formation sur Wikidata

Il est important de souligner que le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire , une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a favorisé le recrutement de ces bénévoles participants.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction