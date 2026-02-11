De la ferme à l’assiette: Célébration des lauréats du prix international Wiki Loves Africa 2025

Le concours international Wiki Loves Africa 2025 a atteint son apogée avec l’annonce des lauréats mondiaux, marquant l’aboutissement de plusieurs mois de narration, de documentation et de collaboration communautaire à travers le continent africain.

Sous le thème « De la ferme à l’assiette », Wiki Loves Africa 2025 a invité des photographes, des vidéastes et des conteurs audio à documenter le parcours des aliments, de la culture et la récolte à la transformation, au transport, aux marchés et aux repas partagés à nos tables. Le résultat est une riche collection de médias sous licence libre qui préserve les connaissances agricoles, les cultures alimentaires et les expériences vécues en Afrique, afin que le monde entier puisse en tirer des enseignements sur Wikimedia Commons.

L’édition 2025 a vu se confirmer la force du modèle communautaire de Wiki Loves Africa. Avec le soutien d’organisateurs internationaux, d’organisateurs communautaires locaux, d’ambassadeurs et de bénévoles, la campagne a mobilisé des contributeurs de plusieurs pays, langues et contextes culturels. Leurs efforts collectifs ont permis de représenter avec authenticité et soin la diversité des pratiques agricoles, des systèmes alimentaires et des traditions.

Plus de 30 000 fichiers multimédias (images, vidéos et enregistrements audio) ont été soumis, documentant le travail des agriculteurs, les méthodes traditionnelles et modernes de transformation des aliments, les marchés animés et les pratiques alimentaires quotidiennes qui sont souvent sous-représentées en ligne.

Le jury international de Wiki Loves Africa 2025, composé de professionnels expérimentés dans les domaines de la photographie, de la vidéo, de l’audio et de la narration, issus de tout le continent et de la diaspora, a soigneusement examiné les candidatures présélectionnées en fonction de leur qualité visuelle, de la force de leur narration, de leur pertinence, de leur exécution technique et de leur adéquation avec le thème « De la ferme à l’assiette ».

After rigorous deliberation, the jury selected the following international prize winners.

Les prix de la photographie

La photographie gagnante offre une perspective aérienne fascinante de l’un des marchés aux tomates les plus animés de Lagos. À première vue, la scène ressemble à des pixels dans une mosaïque numérique : des caisses et des tonneaux formant des motifs géométriques éclatants. Mais en y regardant de plus près, la vie apparaît : la lueur rouge vif des tomates mûres, les éclats de couleur des vêtements des commerçants et le mouvement dynamique des acheteurs et des vendeurs qui se frayent un chemin entre les sacs et les caisses de produits. Cette image saisissante incarne parfaitement le thème « De la ferme à l’assiette », révélant à la fois l’ampleur et le rythme de l’économie alimentaire africaine.

“Cette photographie vous attire immédiatement parce qu’elle est si différente ; elle vous rend tellement curieux que vous vous demandez instantanément « qu’est-ce que c’est ? », puis tout prend sens et vous vous retrouvez avec un « wow, quelle merveille ! ’” — Bea de los Arcos, Membre du Jury international de la photographie



Baigné par la lumière pâle du petit matin, un vieux paysan égyptien est assis sur son âne, portant sa première récolte de maïs de la journée, alors qu’il avance le long d’un chemin de terre. Vêtu d’un thobe blanc, sa silhouette est encadrée par de rayons de lumière diagonaux et de douces ombres délicates à ses pieds. C’est un moment de dignité tranquille — un aperçu intime des rituels durables de la vie agricole et du lien continuel entre la terre, le travail et la subsistance.

“Une photographie vaut toujours milles mots.” — Ahmed Mahmoud Abdulazim

Cette image captivante transporte les spectateurs dans l’univers poussiéreux d’un moulin à riz rural, où les ouvriers transforment les grains manuellement. Le paysage paraissant presque aride — un désert marqué par le soleil dans un mirage de chaleur — mais ici la vie se révèle dans la danse tranquille de la survie. Leur travail — moudre, vanner, tamiser — reflétant les réalités concrètes de la production alimentaire traditionnelle en Afrique. Le riz est transformé à la main selon un processus aussi ancien que crucial. L’image rend hommage aux étapes invisibles qui transforment les récoltes en nourriture, capturant à la fois l’effort et la dignité tissés dans les systèmes alimentaires africains. C’est un hommage fort et plein de vie à l’ingéniosité et à la communauté.

“Pour moi, il s’agissait de capturer la vie telle qu’elle est réellement — pas de mise en scène ni forcée, mais brute et originale. C’est dans cette sincérité là, que réside l’histoire.” — Obinna Matthew

Les prix de la vidéographie

Dans le reportage vidéo Le voyage de l’atoukpou de N’ZIMA Ahiba Akesseh Juste Fabrice, les spectateurs sont invités à découvrir les rythmes, les rituels et les saveurs de la Côte d’Ivoire. Ce court métrage retrace le parcours de l’atoukpou, un plat traditionnel très apprécié, depuis la récolte jusqu’à la préparation, en passant par le plaisir partagé de le déguster. À travers un récit tendre et attentif, la vidéo capture à la fois l’art de la cuisine et l’héritage communautaire et l’identité qui y sont intimement liés.

« [Wiki Loves Africa] nous donne, en tant qu’acteurs locaux, la liberté de raconter et de partager notre propre histoire. Ce qui nous appartient. » — Juste Fabrice

Dans « Corn to Corn Flour Meal », Saalyha Eeman, deux fois lauréate, transforme un aliment de base simple en une histoire évocatrice de la mémoire sensorielle générationnelle. À travers une narration lyrique et des images tendres, ce court métrage suit la vie du maïs, de la plantation à la récolte, en passant par la cuisson à la ferme et enfin la mouture en farine. C’est une réflexion sur la famille, la tradition et le travail invisible qui se cache derrière chaque assiette.

« Le jour de la production est arrivé et tout le monde s’est impliqué », se souvient Saalyha. « Mes frères et sœurs ont lavé le maïs pendant que j’enregistrais. C’était magnifique de travailler ensemble pour raconter notre histoire. »

En une minute à couper le souffle, la vidéo gagnante emmène les spectateurs à travers une rizière de 10 000 hectares, offrant une vue aérienne des premières étapes de la production alimentaire. Accompagnées d’une bande sonore dramatique soigneusement choisie, les images aériennes transforment les champs et les cours d’eau en une symphonie visuelle, une célébration de l’abondance de la nature et des mains humaines qui transforment la terre en systèmes capables de nourrir des nations entières.

« Cela m’a permis de voir la ferme non seulement comme un lieu de travail, mais aussi comme le point de départ de chaque repas. » — Sulaiman Yahuza

Le prix de l’audio

Le prix audio du concours Wiki Loves Africa 2025 a été remporté par BorisAhonon avec le fichier audio Fabrication de l’attiéké, qui documente l’ensemble du processus de fabrication de l’attiéké (un plat populaire en Côte d’Ivoire), en capturant chaque étape de la transformation du manioc en attiéké prêt à consommer. Il met en évidence les connaissances, les outils et les techniques traditionnels utilisés à chaque étape, notamment l’épluchage, la fermentation, le pressage, le tamisage et la cuisson à la vapeur, tout en reflétant l’importance culturelle et économique de l’attiéké en tant qu’aliment de base dans les communautés ivoiriennes.

Alors que nous célébrons les lauréats du prix international 2025, les préparatifs sont déjà en cours pour Wiki Loves Africa 2026, dont le thème sera « Rites et rituels ». La communauté reste déterminée à élargir la participation, à améliorer la représentation et à renforcer l’impact des connaissances ouvertes à travers le continent.

Nous adressons nos sincères félicitations à tous les lauréats et exprimons notre gratitude à tous les contributeurs, ambassadeurs, jurés et organisateurs qui ont fait de Wiki Loves Africa 2025 un succès.



