Le WikiClub de Daloa ouvre une nouvelle page

Fondé en 2022 au sein de l’Université Jean Lorougnon Guédé, le WikiClub Daloa est l’un des clubs les plus dynamiques de Wikimedia Côte d’Ivoire. Porté par des étudiants et enseignants, il s’est illustré par un palmarès exceptionnel. Meilleur WikiClub de Wikimedia Côte d’Ivoire en 2024, il vient de renouveler son bureau à l’occasion d’une Assemblée Générale Élective tenue le 7 février 2026.

Image d’ensemble des participant.e.s à l’AGE 2026

Les membres du Wikiclub de Daloa se sont réunis pour élire leur nouvelle équipe dirigeante. L’AGE s’est tenue au sein de l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, de 09H à 12H, le samedi 7 février 2026, conformément aux statuts et règlements intérieurs du WikiClub Daloa, à la charte des WikiClubs et à l’organisation des WikiClubs de Wikimedia Côte d’Ivoire. Cette Assemblée Générale Élective avait pour objectif d’assurer une transition harmonieuse et de passer le flambeau à une nouvelle génération de Wikimédiens engagés à l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.

Ainsi, un comité électoral indépendant a été mis en place. Il était composé d’anciens membres du bureau et de membres actifs du club. Le comité a travaillé en amont pour définir les règles électorales et valider les candidatures.

Seuls les membres actifs du WikiClub Daloa, titulaires d’un compte Wikimedia et ayant participé à au moins une activité du club, pouvaient voter. Côté candidatures, des critères stricts s’appliquaient : être membre actif et adhérent de Wikimedia Côte d’Ivoire, posséder un compte Wikimedia sans blocage, adhérer aux valeurs du mouvement et s’être inscrit dans les délais.

Trois candidatures ont été reçues pour la présidence, dont deux déclarées inéligibles. Le vote, organisé à bulletin secret, a consacré l’unique candidat en lice, Ouattara Emeraude Tamia, qui recueille 6 voix pour, 1 neutre et 2 non comptabilisées. Les autres membres du bureau ont été votés à l’unanimité.

Résultats des élections

À l’issue du dépouillement, les résultats suivants ont été proclamés par le comité électoral :

Poste Élu(e) Votes Présidente Ouattara Emeraude Tamia 6 voix pour, 1 neutre, 2 non comptabilisées Vice-président Gan Kadoh Innocent Unanimité Secrétaire Général Kakou Edi Manassé Unanimité Trésorière Touré Magbey Josée Unanimité Trésorière adjointe Assi Sara Grace Unanimité Conseiller Yao Franck Alexis Unanimité



Tableau récapitulatif des résultats de l’élection du bureau de l’AGE du WikiClub

Konan N’Da fait une passation symbolique de la charte du Wikiclub des Wikiclubs de Wikimedia CI à la nouvelle équipe

Emeuraude Ouatara, nouvelle Présidente du Wiki Club de Daloa



Alex Mekan, ancien membre du bureau devenu conseiller, a salué l’élection : “Pour la nouvelle Présidente, je pense que c’est quelqu’un qui a appris auprès de l’ancien bureau et ce nouveau challenge sera l’occasion d’exprimer ses acquis et son dynamisme.”

La présidente sortante, Douo Tryphène, a adressé un message de félicitations à la nouvelle présidente et marqué sa disponibilité pour accompagner la nouvelle équipe : “Félicitations à la nouvelle présidente et son bureau, Je reste ouverte pour vous accompagner : formation, ateliers, conseils et bien d’autres.”

2023-2025 : un bilan qui force l’admiration

Avant les élections, le président de séance, N’da N’dri Konan, a présenté le bilan des deux dernières années :

Sur le plan du partenariat, le Wikiclub entretient de bonnes relations avec les responsables de l’université de Daloa et des autorités de la ville. Le Club a su poser les bases de bons partenariats qui ont contribué grandement à son rayonnement.



Ces accomplissements témoignent de la vitalité du club et de sa contribution au mouvement Wikimédien en Côte d’Ivoire.

L’année 2025 a été difficile pour le WikiClub Daloa : la plupart des membres de son bureau ont quitté l’université pour Abidjan, pour le travail. Le club a pourtant su tenir en se réorganisant. Restent de grands défis à relever, notamment le recrutement de nouveaux membres et la production de contenu.

“Nous avons tenu à être présents à cette AG afin d’assurer de passer le flambeau. Nous plaçons beaucoup d’espoir dans la nouvelle équipe, nous voulons laisser quelque chose de solide au WikiClub” Affirme Konan N’Da N’Dri, ancien secrétaire général du WikiClub.

Au-delà des élections, l’Assemblée Générale a été un moment d’échanges et de renforcement des capacités.

N’da N’dri Konan a prodigué des conseils avisés au nouveau bureau, insistant sur la rigueur, la continuité et l’esprit du mouvement Wikimedia. Le responsable de la salle American Shelf a animé une session inspirante sur l’importance du volontariat, pierre angulaire du mouvement Wikimedia.

Conformément aux dispositions statutaires, l’ensemble des conclusions et résultats de cette Assemblée Générale Élective est officiellement notifié à Wikimedia Côte d’Ivoire.

Le nouveau bureau, dirigé par Ouattara Emeraude Tamia, entre désormais en fonction avec la lourde mais belle mission de défendre le titre de meilleur Wikiclub 2024 et de poursuivre le rayonnement de la communauté wikimédienne à Daloa.

Félicitations à toute la nouvelle équipe et bonne chance pour ce nouveau mandat !

A propos du WikiClub de Daloa

Le Club Wikimedia Daloa est un ClubWiki créé en 2022 et appartenant à Wikimedia Côte d’Ivoire. Situé dans la ville de Daloa, au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, le club existe au sein de l’Université Jean-Lorougnon-Guédé et rassemble principalement des jeunes étudiants et enseignants. Le club documente les sujets relatifs à la Côte d’Ivoire et promeut la connaissance libre à travers les projets Wikimedia.

Plus d’infos sur les WikiClub de Wikimedia Côte d’Ivoire : https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_C%C3%B4te_d%27Ivoire/Club_Wikimedia

