Wikipédia Baoulé : une année 2025 riche en contributions !

Créé en novembre 2024 et constitué au départ de 4 membres, le groupe de travail Wikipédia baoulé (aussi appelé Wikitongues Côte d’Ivoire) a bénéficié après quelques mois de formation et de contributions sur Wikimedia incubator, d’une subvention de la part de Wikitongues dans le cadre de la cohorte 2025 du programme de revitalisation linguistique. Ce soutien soutien financier a non seulement servi d’aide aux frais de connexion internet des membres du groupe de travail durant 10 mois d’activités (allant du 1er Mars au 31 Décembre 2025), mais aussi permis de couvrir le coût d’une rencontre de travail en présentiel.

Activités réalisées

Au nombre des activités réalisées, figurent :

Des contributions actives de création d’articles en baoulé ;

Des heures de bureau mensuelles (en ligne) ;

Une séance de travail en présentiel.

Résultats

Durant l’année 2025, le groupe de travail Wikipédia Baoulé s’est fixé comme objectif de créer 500 articles en baoulé via Wikimedia incubator, à raison de 50 articles par mois, sur une période de 10 mois (du 1er Mars au 31 Décembre 2025).

À l’issue de la période d’activité, nous avons obtenu les résultats suivants :

524 articles baoulés créés (résultats consultables ici ) ;

articles baoulés créés (résultats consultables ici ) ; Arrivée de 2 nouveaux contributeurs : ce qui porte désormais à 6 le nombre des membres du groupe de travail Wikipédia Baoulé (2 linguistes et 4 contributeurs).

Ces résultats obtenus ont valu à notre groupe de travail d’être sélectionné pour le programme de mentorat LDH 2025-2026, une initiative de 12 mois visant à soutenir les projets linguistiques émergents et récemment lancés sur Wikimedia.

