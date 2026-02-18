Les Wikimédiens fanti rejoignent SheSaid 2025 à l’occasion de la deuxième édition de la campagne SheSaid

La communauté Wikimédiens Fanti a mené à bien sa deuxième campagne SheSaid, SheSaid2025, grâce à une série d’activités en ligne et en présentiel bien coordonnées visant à augmenter le contenu lié aux femmes sur l’incubateur Wikiquote Fante. La campagne a officiellement débuté au cours de la première semaine d’octobre 2025 avec une série de sessions de formation en ligne. Ces sessions avaient pour but de doter les membres de la communauté des compétences nécessaires pour éditer sur l’incubateur Fante Wikiquote et de préparer adéquatement les participants à la campagne SheSaid 2025 à venir en langue fante.

Afin d’étendre la portée de la campagne au-delà de la communauté Wikimedia, l’équipe a collaboré avec Radio Windy Bay 98.3 FM le 24 octobre 2025 pour organiser un événement hybride (en ligne et à l’antenne) de sensibilisation. Cette collaboration a permis de présenter la campagne SheSaid à un public beaucoup plus large et a suscité l’intérêt de nouveaux contributeurs.

Les utilisateurs: Assilidjoe, Gloria Adokoh & KISUMAR123 à la Radio Windy Bay 98.3FM

À partir de la première semaine de novembre, la campagne est entrée dans une phase plus pratique avec une série d’ateliers en présentiel. Ces événements visaient à former les bénévoles, nouveaux et existants, à la création, à la modification, à l’amélioration et à la traduction de citations sur des femmes remarquables à travers le monde. Le premier atelier en présentiel s’est déroulé à Takoradi, au Duapa-Werkspace. Les sessions de formation ont été animées par les utilisateurs Assilidjoe et KISUMAR12. L’événement a été largement dominé par les femmes, reflétant ainsi l’esprit et les objectifs de la campagne SheSaid.

1er événement en présentiel à Takoradi

Au cours de la troisième semaine de novembre, un autre événement en présentiel a été organisé à Takoradi. Cet événement a également marqué le lancement officiel du concours Fante SheSaid 2025, marquant ainsi le début de la phase compétitive de la campagne. Une semaine après le lancement du concours, la communauté a organisé un événement en ligne avec Florence Devouard (utilisatrice : Anthere) comme conférencière invitée. Sa participation a ajouté une perspective Wikimedia mondiale à la campagne et a incité les contributeurs à rester actifs et engagés tout au long de la période du concours.

Images tirées du lancement du concours SheSaid 2025 à Fanti

Une semaine après le lancement du concours, la communauté a organisé un événement en ligne avec Florence Devouard (utilisateur : Anthere) comme conférencière invitée. Sa participation a ajouté une perspective Wikimedia mondiale à la campagne et a incité les contributeurs à rester actifs et engagés tout au long du concours.

Utilisateur : Anthere, animateur de l’événement en ligne SheSaid 2025 pour les Wikimediens Fanti

Au cours de la deuxième semaine de décembre, la campagne s’est étendue à l’université de Cape Coast, dans la région centrale du Ghana. Cet événement en présentiel a été organisé en collaboration avec le département d’akan et de linguistique, renforçant ainsi les liens entre la communauté Wikimedia et le monde universitaire. Les participants ont reçu des conseils supplémentaires sur la participation au concours et l’amélioration de la qualité du contenu.

Troisième événement en présentiel à l’université de Cape Coast

Le concours, qui a duré un mois, s’est officiellement terminé le 22 décembre, avant les vacances de Noël. À la fin de la campagne, les contributeurs avaient créé et amélioré plus de 2 600 citations sur l’incubateur Wikiquote en langue fanti.

Le contenu nouvellement ajouté comprenait des citations tirées de :

Anciennes premières dames américaines

Les femmes en politique

Les femmes dans le sport

Les femmes dans l’ingénierie et d’autres domaines, etc.

Cela a considérablement enrichi la représentation des voix féminines en langue fante sur les plateformes Wikimedia.

Reconnaissance des contributeurs exceptionnels

La campagne s’est achevée par la reconnaissance des contributeurs exceptionnels qui ont fait preuve de dévouement et de constance dans la création, l’amélioration et la traduction en fante de contenus sur les femmes à travers le monde.

Lauréats du concours Fante SheSaid 2025 :

🥇 1er Meilleur Contributeur: CanadianBride

CanadianBride 🥈 2ème Meilleur Contributeur : David Kojo Joe

David Kojo Joe 🥉 3ème Meilleur Contributeur : Ekuwa Nyarkowa

Ekuwa Nyarkowa Meilleur contributeur catégorie Femme : CanadianBride

Lauréats du concours SheSaid2025 en fanti

Réflexion finale

Le succès de la campagne Fante SheSaid 2025 démontre le pouvoir du partage des connaissances au sein de la communauté pour promouvoir la diversité linguistique et l’égalité des sexes sur les plateformes Wikimédia. Grâce à une formation continue, à des partenariats stratégiques et à la participation enthousiaste de bénévoles, les Wikimédiens fantes ont montré que les langues sous-représentées peuvent contribuer de manière significative aux conversations mondiales sur les femmes et leurs réalisations.

Alors que la communauté se tourne vers l’avenir, les enseignements tirés de cette campagne serviront de base à de futures initiatives visant à développer le contenu en langue fante et à renforcer les collaborations avec les médias, les institutions universitaires et le mouvement Wikimedia au sens large. Plus important encore, SheSaid 2025 a réaffirmé un engagement commun à garantir que les voix des femmes continuent d’être documentées, célébrées et rendues accessibles à tous.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction