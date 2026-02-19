Documenter l’identité locale à travers l’héraldique : le projet Armorial des Districts communaux de Côte d’Ivoire présenté à la 9e Wikiconvention francophone

Du 2 au 5 octobre 2025, la communauté wikimédienne francophone s’est réunie à Cotonou (Bénin) pour la 9e Wikiconvention francophone, sous le thème de la collaboration et du partage de connaissances libres.

À cette occasion, avec déférence, Wikimédien ivoirien et archiviste de formation, a présenté une communication sur un projet aussi original qu’emblématique : l’Armorial des Districts communaux de Côte d’Ivoire.

Lancement du projet Armorial des communes du District d’Abidjan 30/CC-BY-SA-4.0/Kahoutoure

Un projet pour raviver la mémoire visuelle des territoires

Dans le vaste univers des projets Wikimédia, la représentation du patrimoine visuel reste encore inégale. En Côte d’Ivoire, les armoiries communales ;véritables miroirs d’histoire, de traditions et d’appartenance : sont souvent absentes ou mal documentées sur les plateformes libres.

Le projet Armorial des Districts communaux de Côte d’Ivoire vise à recenser, structurer et valoriser ces symboles sur Wikimédia Commons, Wikipédia et Wikidata, afin de rendre visible la richesse identitaire des territoires ivoiriens.

« Les armoiries racontent l’histoire d’une commune, sa géographie, ses ressources et sa culture. Les documenter, c’est préserver une part de notre mémoire collective », explique le porteur du projet.

Une méthodologie participative et rigoureuse

Participant de WikiConvention francophone à Cotonou 004/ CC-Zero/Abakar B

La démarche repose sur trois axes principaux :

Recensement et vérification des sources : consultation des archives, contact direct avec les mairies, collecte d’images officielles et descriptions authentifiées. Mobilisation inclusive : organisation d’ateliers et d’édit-a-thons dans plusieurs districts communaux, impliquant jeunes, chercheurs, autorités locales et contributeurs Wikimedia. Valorisation numérique : intégration des blasons et de leurs symboliques sur Wikipédia, structuration des données sur Wikidata et mise en ligne d’images en haute qualité sur Wikimedia Commons.

Diversité, unité et collaboration

Le projet se veut un modèle de collaboration intercommunautaire. Il mobilise à la fois des wikimédiens, des spécialistes en héraldique, et des institutions municipales. Cette approche transversale illustre les valeurs cardinales de la Wikiconvention : diversité, unité et collaboration.

À travers ce projet, la Côte d’Ivoire montre qu’il est possible d’articuler recherche historique, participation citoyenne et technologie libre au service du patrimoine commun.

Des résultats prometteurs

Les travaux en cours nous permettrons de :

Constituer une base de données héraldiques structurée et ouverte ;

Créer de fiches Wikidata reliées aux communes ivoiriennes ;

Mettre à disposition des blasons en haute résolution sur Wikimedia Commons.

Le projet se veut également réplicable dans d’autres capitales africaines ou francophones, afin de créer un réseau d’armoriaux collaboratifs au sein de la Francophonie.

