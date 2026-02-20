Célébration des 25 ans de Wikipédia à Porto-Novo : le savoir ouvert à travers les langues africaines

Le 24 janvier 2026, Wiki-Advocates Bénin a organisé à Porto-Novo (Bénin) une célébration en présentiel pour marquer les 25 ans de Wikipédia, officiellement célébrés le 15 janvier 2026 à l’échelle mondiale.

Placée sous le thème « Le savoir ouvert à travers les langues africaines », cette journée a permis de souligner l’impact mondial de Wikipédia tout en mettant en avant les contributions locales, notamment en gun-gbe et en français.

Une célébration ancrée dans le contexte béninois

L’événement a rassemblé des membres de la communauté Wikimédia, des étudiants, des enseignants, des professionnels des médias ainsi que de nouveaux participants curieux de découvrir le mouvement Wikimédia.

La cérémonie d’ouverture a été consacrée à une réflexion sur les 25 années d’existence de Wikipédia : son évolution, son rôle dans la démocratisation de l’accès au savoir et sa pertinence pour l’écosystème numérique et éducatif béninois. Les discussions ont insisté sur l’importance de rendre le savoir accessible dans les langues locales.

Les langues locales au cœur des échanges

Un moment clé de la journée a été la table ronde intitulée :

« Langues locales en ligne : leçons tirées des projets Wikimédia en gun-gbe ».

Les intervenants ont partagé leurs expériences de contribution, les défis liés à la production de contenus en langues africaines et les opportunités offertes par les projets Wikimédia pour préserver et valoriser les savoirs locaux.

Les échanges ont mis en évidence que la diversité linguistique est essentielle à l’équité du savoir et que les communautés locales jouent un rôle central dans la construction d’un Internet plus inclusif.

Un moment symbolique de célébration

La cérémonie de partage du gâteau des 25 ans de Wikipédia a constitué un moment fort de la journée. Ce geste symbolique a permis de relier la communauté de Porto-Novo aux célébrations mondiales organisées autour de cet anniversaire historique.

L’événement a également été marqué par des moments de réseautage et un micro ouvert, favorisant le partage d’expériences, d’initiatives et de perspectives pour l’avenir du savoir libre au Bénin.

Des t-shirts à l’effigie de Wikipédia ont été distribués afin d’encourager l’engagement continu au sein des projets Wikimédia.

Résultats et impact

La célébration a permis d’atteindre des résultats encourageants :

Plus de 25 participants, dont des étudiants et des acteurs des médias

Au moins 5 nouveaux contributeurs intéressés par l’édition des projets Wikimédia

Une visibilité accrue des projets Wikimédia en gun-gbe et en français

Des retours positifs et l’émergence de nouvelles collaborations locales

Remerciements à l’équipe organisatrice

Cet événement a été rendu possible grâce à l’engagement de l’équipe de Wiki-Advocates Bénin :

Utilisateur:J.kolade – Coordination du projet

Utilisateur:Zuthergail – Responsable de l’engagement communautaire

Utilisateur:Mawulolo865 – Appui logistique

Utilisateur:Medaho – Responsable technique et média

Regard vers l’avenir

Alors que Wikipédia célèbre officiellement ses 25 ans depuis le 15 janvier 2026, cette rencontre à Porto-Novo rappelle que son avenir repose sur les communautés locales, la diversité linguistique et l’engagement continu des contributeurs.

Wiki-Advocates Bénin demeure déterminé à renforcer la participation en gun-gbe et en français, afin que les savoirs béninois trouvent toute leur place dans le mouvement mondial du savoir libre.

Joyeux 25e anniversaire, Wikipédia !

