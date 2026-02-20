Wikimedia et le nouveau cycle de la connaissance – Compte rendu de la table ronde Wikimedia CH à Lausanne  

de Alek Tarkowski et Ilario Valdelli

Même sans se laisser emporter par l’engouement autour de l’IA générative, on constate que celle-ci transforme fondamentalement Wikipédia. Les signes sont déjà visibles, comme le montrent deux chiffres clés de l’année 2025 :

Le trafic humain a baissé de 8 % tandis que l’activité des robots a augmenté de 50%. Non seulement l’IA lit intensivement Wikipédia, mais elle remplace l’encyclopédie en ligne comme interface vers le savoir. Nous ne savons pas comment ces tendances vont évoluer. Ce que nous savons, c’est que Wikipédia a atteint un pic d’utilisation et qu’elle est en même temps confrontée à un risque énorme.

En novembre 2025, Wikimedia CH, en collaboration avec Open Future et l’IMD Business School de Lausanne, a organisé une table ronde pour discuter de ces questions et trouver une réponse éclairée à l’essor de l’IA générative. L’événement s’est appuyé sur deux considérations centrales :

1) Le débat ne devait pas se limiter à la question de l’édition de Wikimedia à l’aide d’outils d’IA.

2) Des experts extérieurs au mouvement wiki devaient participer à la discussion : scientifiques des données, développeurs d’IA, journalistes et chercheurs.

Le rapport issu de la table ronde a récemment été publié. Cette étape s’inscrit dans le cadre d’une initiative prévue par Wikimedia CH pour 2026 visant à définir une mission « Wikimedia et IA » qui comprend l’élaboration de contextes et de prévisions, la création d’une feuille de route pour le développement technologique et la conception active de la gouvernance de l’IA.

L’histoire de deux intelligences

Notre étude s’est appuyée sur le concept d’intelligence collective popularisé par le philosophe français Pierre Lévy. Il s’agit des capacités cognitives qui émergent lorsque les individus travaillent ensemble. Elles sont contrôlées par l’humain, puisent dans diverses sources de connaissances et bénéficient de la décentralisation et de la diversité.

L’intelligence collective est ce qui est né il y a 25 ans avec Wikipédia et qui est depuis lors le moteur des projets. Ce concept a permis de mettre en évidence la tension entre la production de Wikimedia en tant que bien commun de la connaissance et le développement des technologies d’IA générative. La première repose sur la collaboration humaine, le dialogue et la diversité. La seconde est centralisée, monolithique et basée sur des machines.

La différence entre les deux intelligences ne signifie pas que l’IA ne peut pas être utilisée pour soutenir Wikimedia. Et malgré ces différences, il n’y a pas de retour en arrière possible : il n’existe aucun scénario plausible dans lequel l’influence de l’IA peut être évitée. La voie à suivre consiste à combiner les deux intelligences, tout en continuant à placer l’humain au centre de Wikimedia.

Les défis du nouveau cycle de la connaissance

Les données relatives au trafic web montrent que Wikimedia est de plus en plus supplanté : les utilisateurs obtiennent de plus en plus les connaissances qu’ils tiraient auparavant de Wikipédia à partir de services d’IA. La situation est toutefois complexe, car ces services sont basés sur le contenu des plateformes Wikimedia, mais ne génèrent pas de trafic vers celles-ci.

Ce sont là les signes d’un nouveau cycle de connaissances dans lequel les services d’IA joueront un rôle clé dans l’accès à la connaissance. Le mouvement Wikimedia doit rapidement décider du rôle qu’il souhaite jouer dans cet écosystème. Il est possible que Wikipédia ait atteint son apogée à l’occasion de son 25e anniversaire en 2026. La poursuite de sa croissance et sa capacité à poursuivre sa mission d’équité en matière de connaissances ne doivent pas être considérées comme acquises.

Si le mouvement Wikimedia souhaite préserver le rôle de Wikipédia en tant que principale plateforme de connaissances au monde, il doit jouer un rôle beaucoup plus actif dans la conception de ce nouvel écosystème. Pour ce faire, il doit regarder au-delà des projets Wikipédia, adopter une perspective écosystémique, comprendre l’impact de l’IA sur l’ensemble de l’écosystème et ne pas se concentrer uniquement sur les conséquences pour les contributeurs et les lecteurs de Wikipédia.

Le rapport du groupe de discussion examine en détail ces défis et aborde les paradoxes de la structure ouverte, le rôle de Wikipédia en tant que bien commun de données et les différences entre les connaissances publiques et privées.

De la compréhension à l’action

Lors de la table ronde, l’un des participants a été surpris par le manque de sentiment d’urgence chez les contributeurs de Wikimedia plateformes.

Ils doivent être conscients que dans quelques années, la plateforme pourrait perdre ses lecteurs, voire disparaître, nous a-t-il expliqué. Ils ne peuvent plus se considérer comme des pionniers ou des innovateurs : aujourd’hui, ce sont eux qui risquent d’être supplantés par l’IA. Le manque d’expérience en matière de changements radicaux (comme ceux qu’ont connus les journalistes, par exemple) et le sentiment d’unicité de Wikipédia peuvent s’avérer être des inconvénients.

Pour contrer cela, le mouvement doit s’engager dans des actions communes au nom de la communauté du savoir. Le mouvement est suffisamment grand pour contribuer à façonner le nouvel écosystème, mais il devrait également bénéficier du soutien de nombreuses autres organisations.

Plusieurs lignes directrices et principes clairs sont ressortis de la table ronde :

La distinction entre l’accès, la production et l’utilisation du savoir par l’humain et par la machine est d’une importance cruciale.

Les règles de gouvernance du nouveau cycle de connaissances doivent soutenir la durabilité de la communauté du savoir.

Le mouvement Wikimedia doit participer au développement d’alternatives normatives en matière d’IA, telles que les modèles d’IA open source.

Wikimedia CH publiera prochainement un projet de livre blanc présentant sa vision du rôle de Wikimedia dans le développement de l’IA et dans le nouveau cycle de la connaissance.

Nous vous invitons à participer à ces efforts. Nous avons besoin d’une mission commune pour redéfinir l’intelligence collective à l’ère de l’intelligence artificielle et garantir la pérennité des biens communs de la connaissance de Wikimedia.



