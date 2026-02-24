Campagne SheSaid en Côte d’Ivoire : WikiMousso renforce la présence des citations féminines sur Wikiquote 

Abidjan (Côte d’Ivoire). Du 24 au 31 janvier 2026. Dans le cadre de la campagne internationale SheSaid, initiée par Wiki In Africa, le groupe de travail WikiMousso a conduit le projet « SheSaid : Lire, citer, contribuer à Wikiquote », un programme de formation et de contribution dédié à la valorisation des citations féminines dans l’espace numérique libre.

La campagne « SheSaid » s’inscrit dans une dynamique visant à réduire les biais de genre sur les projets Wikimédia. Et ce, en mettant en lumière les citations de femmes auteures, penseuses et artistes francophones, principalement à travers Wikiquote, projet frère de Wikipédia.

Quatre séances ont meublé le programme. Lequel a alterné des activités en présentiel et en ligne, mêlant formation, lecture, documentation et contributions. Il a réuni au total 15 participantes, dont 10 membres du club de lecture « Les Femmes qui lisent » et 5 contributrices issues de la communauté wikimedienne ivoirienne.

Formation et contribution sur Wikiquote au cœur de la campagne

Former, accompagner et autonomiser des femmes dans la contribution aux projets Wikimédia, tout en favorisant l’émergence d’un réseau local engagé autour de Wikiquote. Tel est l’objectif de « SheSaid ».

La campagne ivoirienne a été lancée le samedi 24 janvier 2026 lors d’une séance en présentiel à Abidjan. Au menu de cette première activité : présentation du mouvement Wikimedia, de Wikiquote et ses projets frères, et de la campagne « SheSaid ». Cette séance a surtout permis d’initier les participantes aux principes de contribution, aux règles éditoriales et aux licences libres, posant ainsi les bases d’une participation collective et structurée.

Les mardi 27 et jeudi 29 janvier 2026, à travers des soirées contributives en ligne, les participantes ont pu passer à la pratique. Elles ont travaillé sur la création et l’amélioration de citations féminines. Ces sessions leur ont permis de se familiariser véritablement avec l’interface de Wikiquote et les exigences de qualité du projet.

La session du jeudi 29 janvier a également marqué le début de l’initiation à Wikipédia. Elle a été spécialement intégrée au programme à la demande et à l’initiative des participantes, désireuses d’élargir leur champ de contribution au-delà de Wikiquote.

La dernière rencontre s’est tenue dans la matinée du samedi 31 janvier 2026, en présentiel, au siège de Wikimedia Côte d’Ivoire. Cette session a été l’occasion de consolider les connaissances acquises lors des différentes activités et de renforcer la compréhension globale du fonctionnement des projets Wikimédia. Les échanges ont globalement contribué au renforcement de la dynamique collective et de l’appropriation du mouvement par les participantes.

Une campagne impactante

Le programme a permis de renforcer les compétences éditoriales des participantes. Il a surtout enregistré 10 nouvelles contributrices et éditrices actives, qui ont contribué activement à la campagne SheSaid. Il a également contribué à faire découvrir le mouvement Wikimedia ainsi que l’ensemble de ses projets.

La campagne a aussi permis de : créer ou améliorer plus de 100 citations sur Wikiquote ; créer ou d’améliorer 30 éléments sur Wikidata ; créer ou améliorer plus de 20 articles sur Wikipédia. Cette campagne SheSaid a servi de cadre pour constituer un réseau de contributrices locales engagées dans la diffusion des citations sur Wikiquote.

À leur initiative, les 10 participantes du club de lecture « Les Femmes qui lisent » ont décidé d’adhérer à Wikimedia Côte d’Ivoire et au mouvement Wikimédia. Ce qui marque la continuité de leur engagement au-delà de la campagne. Désormais, pour ces passionnées de lecture, Wikiquote apparaît comme un outil de contribution sociale et de valorisation de la créativité à part entière, aux côtés des livres.

La campagne s’est achevée par une remise de certificats, clôturant un cycle de formation et de contribution centré sur l’apprentissage, la pratique et la transmission.







