WikiForMotherTongue RDC 2026: Promouvoir les langues maternelles dans l’espace numérique en RDC

À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, la campagne WikiForMotherTongue 2026 a été organisée dans quatre villes de la République démocratique du Congo : Kinshasa, Mbuji-Mayi, Matadi et Goma. Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser à l’importance de la valorisation des langues maternelles dans le numérique, à travers les projets Wikimedia, notamment Wikipédia.

WikiForMotherTongue 2026 à Kinshasa

À Kinshasa, à l’issue de la transformation de la campagne Wiki na monɔkɔ mua bísólancée en 2023 en campagne-concours WikiForMotherTongue en 2024, suivie d’une première conférence tenue en 2025, qui a mobilisé certains groupes du mouvement Wikimedia tels queEduWiki Nigeria, la participation de Wikipedia Basque et Darija marocain, ainsi que des initiatives similaires comme Wiki Loves Mother Tongue de Wikitongues, l’activité a pris la forme d’une conférence consécutive axée sur la place des langues maternelles dans l’univers numérique, tenue au Centre Wallonie-Bruxelles comme annoncé en février 2025, avec la participation du professeur et Secrétaire perpétuel de l’Académie Kongolaise Munkulu di Déni Lin Noé, du professeur Charles Tumba, de l’expert linguiste et traducteur professionnel José Ikalw’OFOLO, d’une autorité coutumière Mwene Kha Utanda Mwanta Nswan-a-Murund, Ngwej’I-Kabongo, du président de Wikimedia Congo Brazzaville Alvine Cyrille Ngoulou, du référent du WikiClub Kinshasa Junior Lingabo, représentant de Wikimedia RDC, du Coordonnateur adjoint Yves Mukengeshayi ainsi que du secrétaire général de la Fédération des associations et clubs pour l’UNESCO (FACU) pour son mot d’ouverture, Fidèle Matungulu.

Les échanges ont porté sur l’usage de Wikipédia comme outil de diffusion du savoir en langues locales. L’accent a été mis sur les quatre langues nationales : le lingala, le kikongo, le swahili et le tshiluba, afin de souligner l’importance d’une représentation équilibrée de ces langues sur les plateformes libres par le coordonnateur de WikiLinguila, Nixon Mukoko.

La conférence a également renforcé la dimension régionale et collaborative de l’initiative et a été ponctuée par des prestations artistiques de la chorale Chœurs Cantores de l’UNISIC, apportant une touche culturelle qui a enrichi l’expérience des participants.

WikiForMotherTongue 2026 à Mbuji-Mayi

À Mbuji-Mayi, la conférence s’est tenue dans la salle SENAREC de l’Université Officielle de Mbujimayi, réunissant un public nombreux et engagé autour des enjeux liés aux langues maternelles, au numérique et aux projets Wikimedia, dont la présidente du Conseil urbain de la jeunesse Rebecca Kaseya, le journaliste Jean-Baptiste Wayakondolo, la journaliste Valérie Cinguta et le coordonnateur et contributeur de la communauté WikiLinguila à Mbuji-Mayi, Chris Daniel Kazadi.

Cette approche a renforcé la dimension locale et collaborative de l’initiative et a permis de montrer le travail réalisé sur l’Incubateur Wikimedia concernant le tshiluba.

WikiForMotherTongue 2026 à Matadi

À Matadi, dirigé par Klut Diasonama, coordonnateur et contributeur de la communauté WikiLinguila à Matadi, un atelier pratique s’est déroulé dans la salle informatique de l’Orange Digital Center, au sein de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC) de Matadi, témoignant de l’intérêt du milieu associatif et universitaire pour la promotion des langues locales..

Dix-sept étudiants ont participé à une formation centrée sur la langue kikongo, avec des sessions de création et d’édition d’articles en kikongo sur Wikipédia, contribuant ainsi à renforcer la présence de cette langue dans l’espace numérique.

WikiForMotherTongue 2026 à Goma

À Goma, une activité de sensibilisation et de formation a été organisée par WikiLinguila grâce à l’assistant universitaire Jean-Marc Felekeni. Les participants ont été initiés aux bases de l’édition sur Wikipédia. L’accent a été mis sur la langue swahili, avec une formation dédiée à la création et à l’édition de contenus en swahili, en réponse aux besoins linguistiques spécifiques de la région Est du pays.

Cette activité a permis de renforcer les capacités des participants et de promouvoir les langues maternelles comme leviers de transmission du savoir, de préservation culturelle et d’inclusion numérique.

En bref

À travers les activités menées à Kinshasa, Mbuji-Mayi, Matadi et Goma, la campagne WikiForMotherTongue 2026 a contribué à renforcer la présence des langues nationales et locales de la RDC dans l’espace numérique. En combinant conférences, formations et contributions pratiques, cette initiative participe à la préservation, à la transmission et à la valorisation durable du patrimoine linguistique congolais.

