Pool-Strategic 2025 – Viabiliser le savoir libre en tshiluba et kikongo

Le terme Pool Strategic s’inspire de l’idée de la stratégie Wikimedia au sein du Pool Malebo, c’est-à-dire un vivier organisé de ressources et de talents mobilisés de deux pays liés au Pool autour d’un objectif clé commun.

Dans le contexte Wikimedia, cela signifie rassembler une communauté structurée de contributeurs, de savoirs et d’expériences afin de renforcer durablement la présence des langues locales dans l’espace numérique.

Pool-Strategic est ainsi à la fois un projet et un noyau stratégique : il transforme des initiatives jusque-là dispersées en un mouvement coordonné, capable de donner un nouveau souffle au savoir libre en langues congolaises.

Un projet au cœur des langues locales

Le projet Pool-Strategic s’est déroulé du 10 août au 31 décembre 2025 en République démocratique du Congo et en République du Congo, une collaboration soutenue par la fondation Wikimedia.

Son objectif principal était d’enrichir et de fiabiliser le savoir libre dans deux langues locales majeures mais étant en retard ou en manque de visibilité : le tshiluba et le kikongo.

Pour le tshiluba, les contributions se sont concentrées sur l’Incubateur Wikimedia et Translatewiki avec un total de 1 033 contributions enregistrées sur l’Incubateur Wikimedia, réalisées par 10 contributeurs actifs.

Pour le kikongo, le travail s’est effectué principalement sur Translatewiki.

Cette initiative a mobilisé la communauté autour de la création, de la traduction et de la valorisation de contenus libres, contribuant ainsi à renforcer la visibilité et la légitimité des langues congolaises au sein de l’écosystème Wikimedia.

Souvenirs de la phase préparatoire

Avant le lancement officiel de Pool-Strategic, la communauté était déjà active sur l’Incubateur Wikimedia depuis décembre 2023.

Pendant près de 19 mois (décembre 2023 – juillet 2025), les contributeurs ont testé la viabilité des projets en langues locales, enrichi les contenus existants et acquis une expérience précieuse.

Cette phase exploratoire a permis de poser des bases solides, tant sur le plan technique que communautaire.

Le projet Pool-Strategic de 2025 s’inscrit donc dans une continuité logique : passer de l’expérimentation à une structuration plus stratégique et durable.

Voix de la communauté

« Contribuer en tshiluba et kikongo sur Wikimedia, c’est donner une voix numérique à nos langues. »

— Participant au projet

« Pool-Strategic nous a permis de transformer nos essais sur l’Incubateur en un véritable mouvement communautaire. »

— Membre de l’équipe organisatrice

Joignez-vous à l’aventure

Pool-Strategic a démontré qu’il est possible de viabiliser et d’enrichir le savoir libre en langues locales grâce à une approche communautaire structurée.

La dynamique lancée en 2025 ouvre la voie à de nouvelles initiatives en 2026 et au-delà.

Que vous soyez contributeur expérimenté ou débutant, chaque contribution en tshiluba ou en kikongo renforce la diversité linguistique sur Wikimedia.

Pour suivre l’évolution des projets et rejoindre la communauté, consultez les pages Meta-Wiki et Translatewiki pour suivre l’évolution des projets et rejoindre la communauté.

