Célébration panafricaine des 25 ans de Wikipédia par Wikimedia République du Congo.

La communauté Wikimedia République du Congo a organisé avec succès la célébration panafricaine du 25e anniversaire de Wikipédia le samedi 30 janvier 2026, dans la salle de l’association Butterfly à Brazzaville. Cet événement, soutenu par WISCom, a réuni plus de 150 bénévoles pour marquer un quart de siècle de connaissance libre et promouvoir le patrimoine culturel congolais.

Déroulement de l’événement

L’événement s’est tenu en présentiel et en visioconférence, permettant une participation panafricaine élargie. Au programme : des échanges sur l’impact de Wikipédia en Afrique, des ateliers d’édition et une signature emblématique de partenariat entre Wikimedia République du Congo et l’association Butterfly. Cette convention vise à structurer le bénévolat numérique et à valoriser les langues locales ainsi que la culture congolaise sur les plateformes mondiales.

Interventions et témoignages

L’événement commémorant le 25e anniversaire de Wikipedia en République du Congo a réuni des voix inspirantes, en format hybride mêlant visioconférence et présentiel, pour témoigner de l’impact du mouvement Wikimedia sur le continent.

Bobby Shabangu, membre du comité administratif de la Wikimedia Foundation, a ouvert les échanges en partageant son témoignage sur le dynamisme du mouvement Wikimedia en Afrique. Il a mis en lumière les avancées collectives, soulignant l’importance d’une collaboration panafricaine pour enrichir les connaissances en ligne.

Des contributions venues d’Afrique de l’Ouest ont enrichi les débats : N’da n’dri Konan, Wikimédien de Côte d’Ivoire, et Mermoze Adodo de Wikimedia Bénin, ont évoqué les défis et succès de la promotion des langues et cultures locales via Wikipedia.

En République du Congo, Ryddhel Cyrille Ngoulou Batala, président et co-fondateur de Wikimedia République du Congo, a réaffirmé l’ambition nationale de promouvoir les langues locales et de faire rayonner la culture congolaise à l’échelle mondiale. Son intervention a galvanisé l’assemblée autour d’une vision inclusive et patrimoniale.

Ronnie Saffou-Batchi, CEO de Butterfly, a salué cette étape marquante, louant le leadership et l’engagement citoyen des acteurs congolais dans la construction d’un écosystème numérique durable.

Claver Batchi, secrétaire de l’association, a insisté sur l’alignement du Congo avec les standards numériques internationaux, appelant à une accélération des initiatives locales.

Enfin, Claime Batsimba, lauréate de Wiki Loves Africa 2024, a partagé son engagement passionné pour la documentation visuelle du patrimoine africain, illustrant comment la photographie peut immortaliser et diffuser notre héritage culturel.

Ces témoignages ont renforcé l’élan collectif pour un Wikimedia plus fort en Afrique centrale.

Impacts et perspectives

Cette célébration cadre avec les initiatives mondiales pour les 25 ans de Wikipédia, lancée le 15 janvier 2001 et comptant aujourd’hui 65 millions d’articles dans plus de 300 langues. Elle renforce la communauté congolaise, active dans des projets comme Wiki Loves Africa et WikiForHumanRights, et ouvre la voie à des collaborations futures, notamment vers Wikimania 2026. Wikimedia République du Congo invite tous les bénévoles à rejoindre ses activités mensuelles pour enrichir la connaissance libre.

