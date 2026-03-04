Une pause, pas une fin : réflexion sur le parcours de WikiAfrica Hour en 2025

Depuis sa création en 2021, WikiAfrica Hour (WAH) est devenu un espace dynamique, animé par la communauté, qui amplifie les voix africaines au sein du mouvement mondial Wikimedia. Produit par Wiki In Africa, ce vodcast mensuel rassemble des contributeurs, des organisateurs, des leaders et des partenaires d’Afrique et d’ailleurs pour réfléchir, échanger des connaissances et façonner collectivement l’avenir du savoir libre.

During interviewing people in morning briefings at wikimania 2025. (to the left Isla, co-leader of wiki in africa. To the right Donia, WikiAfrica Hour program manager)

Entre janvier 2025 et le dernier épisode officiel en février 2026, 13 épisodes en direct ont été produits, mettant en vedette plus de 35 conférenciers et animateurs invités provenant de diverses régions, parlant différentes langues et issus de divers horizons. Les expériences de 39 autres wikimédiens ont été partagées dans le cadre des segments « In-Focus ».

Les conversations ont abordé un large éventail de thèmes, allant du leadership des jeunes et des langues locales aux outils ouverts, en passant par la gouvernance et les moments forts du mouvement tels que Wikimania 2025, où WikiAfrica Hour a été intégré au programme officiel grâce à ses livestreams Morning Briefings.

L’une des évolutions les plus notables en 2025 a été l’expansion du segment In Focus. Il est allé au-delà des interviews traditionnelles pour inclure des présentations de projets, des échos de conférences et des démonstrations d’outils. Grâce à cela, des initiatives telles que Wiki Loves Africa et WikiChallenge, ainsi que des outils tels que Fluxx, ont été mis en avant de manière à rendre les idées complexes plus accessibles et à inspirer une participation plus large.

L’engagement des jeunes est resté au cœur de l’identité du programme. L’épisode 47, « Voices of the Future: Youth Rising in the Wikimedia Movement » (Les voix du futur : la montée en puissance des jeunes dans le mouvement Wikimédia), a été entièrement organisé et animé par de jeunes wikimédiens. D’autres épisodes ont présenté les conclusions de la Wikimedia Youth Conference (Conférence Wikimédia pour les jeunes) qui s’est tenue à Prague, soulignant l’importance du dialogue intergénérationnel. Comme l’a fait remarquer l’un des animateurs invités :



“Participer à WikiAfrica Hour ne m’a pas seulement donné une tribune, cela m’a aussi permis d’apprendre, de nouer des liens et d’évoluer aux côtés d’autres personnes confrontées à des défis similaires.”

Cette année a également marqué un bond qualitatif en matière de production et de collaboration. L’équipe a testé de nouvelles plateformes de streaming telles qu’Evmux et Riverside, et a mis en place un comité consultatif WikiAfrica Hour, réunissant des experts en journalisme, en communication et dans les projets Wikimedia afin de renforcer la direction éditoriale et la sélection des sujets.

Cependant, des défis ont continué à ponctuer le parcours. Des problèmes de connectivité, des changements de dernière minute et l’absence d’interprétation simultanée pour un public multilingue ont nécessité une adaptation constante. Mais ces défis ont fait partie intégrante du processus d’apprentissage : de l’élaboration de scripts de préparation détaillés à la mise en œuvre de plans de secours garantissant la continuité même sous pression.

L’affiche de WikiAfrica Hour Episode 53.

Au-delà des diffusions en direct, WikiAfrica Hour a eu des répercussions sur l’ensemble du mouvement. Les conversations ont donné lieu à des collaborations, inspiré des initiatives de suivi et même conduit à des sessions et des tables rondes à Wikimania. Les commentaires ont régulièrement souligné la chaleur et le caractère inclusif du programme, ainsi que son rôle dans l’amélioration de la visibilité, en particulier pour les contributeurs africains qui sont souvent sous-représentés dans les espaces mondiaux.

Sur le plan personnel, alors que je quitte WikiAfrica Hour, je réalise à quel point cette émission m’a profondément marqué. Ce n’était pas seulement une émission, c’était un parcours marqué par la croissance, la résilience et les liens tissés. Je me souviens encore de la première fois où quelque chose s’est mal passé pendant une session en direct : le stress, l’hésitation, l’incertitude. Quelques mois plus tard, confronté à des défis encore plus grands, je me suis retrouvé à les relever avec calme et confiance, grâce à ce que cette expérience m’avait appris au fil du temps.

‘organisation de WikiAfrica Hour a renforcé ma conviction que le savoir libre prospère lorsque les communautés ont les moyens de raconter leur propre histoire. Les conversations que nous avons eues continueront à résonner bien au-delà du livestream lui-même. WikiAfrica Hour en 2025 sera une année de consolidation, d’expérimentation et d’approfondissement de la confiance de la communauté, affirmant son rôle de pont significatif entre l’Afrique et le mouvement Wikimedia au sens large.

WikiAfrica Hour Episode 55. At the end of the episode there are final words from me (Donia), Isla, and Florence concerning WAH 2026 updates.

Depuis sa création en 2021, WikiAfrica Hour a diffusé les expériences de 271 invités à travers 61 épisodes, avec plus de 501 alertes et opportunités Wikimedia partagées. 23 animateurs invités issus de la communauté Wikimedia ont modéré chaque épisode depuis le changement de format en 2024. Plus de 14 260 personnes ont regardé un épisode de WikiAfrica Hour.

À ce stade, WikiAfrica Hour fait une pause temporaire en raison de contraintes financières (n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez contribuer au financement du programme). Néanmoins, il est prévu de revenir sous une forme renouvelée, peut-être saisonnière, sous la houlette de l’équipe Wiki In Africa, afin de continuer à mettre en avant ses projets et leur impact sur la communauté.

En 2026, l’équipe de Wiki In Africa organisera bien sûr quelques-uns des événements préférés de WikiAfrica Hour, tels que la rencontre avec les lauréats de Wiki Loves Africa, un épisode consacré à l’écart entre les sexes et peut-être le retour des Wikimania Morning Briefings !

Donia Domiaty

Responsable de programme et animateur, WikiAfrica Hour

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction