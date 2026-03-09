WikiCélébration: Mervat – Une décennie au service du savoir, de la communauté et de la confiance

Lorsque Mervat a découvert Wikipédia, elle a eu enfin l’impression de trouver un lieu où concrétiser un rêve qu’elle avait déjà commencé à réaliser – Construire sa propre encyclopédie à la main. “Je me suis retrouvée avec environ 400 pages manuscrites, animée par un besoin simple mais puissant de documenter et d’organiser ce que j’apprenais”, se souvient-elle, en évoquant le début des années 2000. Aujourd’hui, Mervat est l’une des contributrices les plus expérimentées et les plus dévouées sur la Wikipédia en arabe, et nous sommes ravis de la Wiki célébrer!

Trouver sa place sur Wikipédia

Mervat a rejoint le mouvement Wikimédia en août 2012. En juste un an, elle est devenue administratrice de la Wikipédia en arabe, témoignant ainsi de ses compétences techniques en gestion d’encyclopédie et de la confiance qu’elle avait su gagner au sein de la communauté. Depuis, elle a contribué à plus de 239 000 modifications globales, dont plus de 193 000 sur la Wikipédia en arabe.

“Je reste motivée car je crois profondément en cette mission. Je vois chaque modification comme une contribution au plus grand effort collectif de l’histoire de l’humanité: Documenter l’ensemble du savoir. Pour moi, c’est plus qu’un simple bénévolat ; c’est une responsabilité. Je me sens investie d’une mission: Veiller à ce que ma langue, notre histoire et nos points de vue soient représentés. Je suis profondément reconnaissante que Wikipédia fasse partie de ma vie”.

“Je suis très fière de l’impact, tant quantitatif que qualitatif, de mon travail. À titre personnel, je suis honorée d’être classée 9ème au classement général des contributions de la Wikipédia en arabe, et 1ère parmi les contributrices. Je considère chaque contribution comme un apport au plus grand effort collectif de l’histoire de l’humanité: Documenter l’ensemble du savoir”, déclare Mervat.

Un impact qui dépasse le simple nombre de contributions

En 2015, Mervat a cofondé le groupe d’utilisateurs Wikimédiens du Levant, soutenant les contributeurs régionaux pendant plus de dix ans. Plus récemment, elle a lancé “Wiki for She”, une initiative visant à renforcer le rôle des contributrices et à garantir que l’avenir du savoir libre reflète la diversité du monde entier.

Au-delà des statistiques et des rôles officiels, Mervat chérit quelque chose d’aussi précieux: Le réseau mondial des “amis wiki” qu’elle a tissé au fil des ans. “Je suis profondément reconnaissante envers cette famille mondiale. Savoir que j’ai des collègues aux quatre coins du monde qui partagent les mêmes valeurs rend ce parcours incroyablement enrichissant”, confie-t-elle.

L’engagement de Mervat envers Wikimédia va bien au-delà de la création de contenu. Elle s’est également fortement impliquée dans la gouvernance du mouvement et dans la santé communautaire, en tant que bénévole au sein du groupe de travail de la santé communautaire de la stratégie du mouvement, du comité des élections et en tant que facilitatrice pour le code de conduite universel. Aujourd’hui, elle met cette expérience au service du comité de distribution des ressources mondiales et du comité de subventions des conférences. “J’essaye de faire du bénévolat partout où je peux apporter une valeur ajoutée, afin de garantir que notre mouvement reste équitable, sain et résilient”, déclare-t-elle.

Le cœur humain de Wikipédia

Mervat souhaite que chacun comprenne une chose simple, mais souvent négligée, à propos de Wikimédia: “J’aimerais que les gens sachent que derrière chaque phrase qu’ils lisent sur Wikipédia, il y a un cœur humain. Wikipédia n’est pas maintenue par magie ni par des algorithmes. Elle repose sur le temps et les efforts considérables de milliers de bénévoles qui constituent la véritable colonne vertébrale de ce mouvement”, se souvient-elle.

“Ce qui se passe en ‘coulisses‘ est un processus rigoureux, empreint de soin et de dévouement. À une époque où la désinformation et les fausses nouvelles se propagent en un clic, les bénévoles de Wiki sont les gardiens silencieux de la vérité. Ils vérifient méticuleusement les sources, luttent contre les biais et insistent sur les citations pour garantir la fiabilité et l’exactitude des connaissances. C’est un travail fait avec passion et foi dans le pouvoir de la vérité. Alors, chaque fois que vous trouvez la réponse que vous cherchez, n’oubliez pas de rendre hommage aux bénévoles de Wiki – ces personnes qui se soucient suffisamment de documenter notre monde avec intégrité”.

Pour l’avenir, Mervat entrevoit l’un des plus grands défis du mouvement: L’essor de l’intelligence artificielle (IA). “Notre défi est de demeurer la première et la plus fiable source de connaissances vérifiées par des humains. Nous ne pouvons pas arrêter la révolution de l’IA, mais il est de notre responsabilité de veiller à ce que les sources d’information qu’elle utilise restent vérifiées et neutres”, explique-t-elle.

Merci, Mervat, pour tout ce que vous faites. Nous célébrons votre travail aujourd’hui et chaque jour! Si vous connaissez d’autres contributeurs.trices de Wikimédia qui méritent d’être mis à l’honneur, n’hésitez pas à les recommander pour être célébré.es!

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction