Célébration des 25 ans de Wikipedia par Wikimedia Gabon

L’encyclopédie Wikipédia à 25 ans cette année !

C’était l’occasion pour l’association Wikimedia Gabon de se réjouir du travail fourni jusqu’ici et des avancées du mouvement au niveau du Gabon. Une vingtaine de personnes ont répondu présentes pour célébrer avec nous, notre encyclopédie. Nous avons de nouveau présenté le mouvement, expliqué nos objectifs, nos attentes.

C’était aussi le moment choisi pour récompenser les meilleurs contributeurs de l’année 2025, à savoir DiHM (Hermann Moungalat) et Estrella230 (Trecy Ayakabe) mais aussi les lauréats du concours de plaidoirie de la campagne WikiforHumanRights 2025 au Gabon qui étaient 6, parmi lesquels : Julicia Chabrol, Vlad Benjamin et Marty Nguema.

Beaucoup découvraient ainsi notre travail, nos bénévoles, etc. Nous avons mangé ensemble et célébré notre travail acharné.

Si vous n’êtes pas encore bénévole, n’hésitez pas à rejoindre le mouvement Wiki, notre travail est simple : œuvrer pour la visibilité du Gabon sur les plateformes de la Wikimedia Foundation.

