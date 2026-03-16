Trophées Zenman 2024-2025 : lumière sur des acteurs engagés pour le savoir libre en Côte d’Ivoire

Dans la communauté Wikimedia Côte d’Ivoire, certaines distinctions vont bien au-delà d’un simple trophée. Elles symbolisent la reconnaissance d’un engagement collectif au service d’un idéal : le libre partage de la connaissance. C’est dans cet esprit qu’ont été institués les Trophées Zenman, une récompense communautaire qui met en lumière les bénévoles et contributeurs les plus engagés du mouvement wikimedien ivoirien.

Les Trophées Zenman visent à valoriser les meilleurs contributeurs, encourager l’engagement bénévole et rappeler l’importance de construire un savoir accessible à tous. Zenman est le pseudonyme d’un pionnier du mouvement Wikimedia en Côte d’Ivoire, décédé en 2020. En baptisant les trophées en son honneur, la communauté a souhaité rendre hommage à son engagement pour la connaissance libre et inspirer les nouvelles générations de contributeurs à poursuivre cet héritage.

Au-delà de la reconnaissance symbolique, les lauréats des Trophées Zenman bénéficient également d’opportunités de renforcement de capacités, notamment en anglais. Ils sont bénéficiaires d’office des principaux événements organisés par Wikimedia Côte d’Ivoire, leur permettant de continuer à s’impliquer activement dans la vie de la communauté. Les récipiendaires ont aussi la possibilité de choisir une conférence wikimedienne internationale à laquelle participer.

Pour la troisième édition successive, le processus de sélection a mobilisé neuf jurés, qui ont dû longuement délibérer face à la qualité des profils en compétition. Les résultats ont été officiellement annoncés le 5 décembre 2025, lors de la célébration de la Journée internationale du bénévolat et du volontariat. Quatre prix ont été décernés.

Menney Edi Simon Armel : prix de la communauté, des Trophées Zenman 2024-2025

Étudiant passionné par la recherche et la diffusion du savoir, Menney Edi Simon Armel incarne une nouvelle génération de contributeurs engagés. Lauréat du prix de la communauté, il se distingue par son implication active dans plusieurs initiatives. Il découvre Wikimedia Côte d’Ivoire en décembre 2023 à l’université Félix Houphouët-Boigny, lors du projet Wikimedia Training Tour. Il comprend rapidement l’importance de la vérifiabilité de l’information et du partage libre du savoir.

Depuis son adhésion officielle à la communauté, après les Rencontres annuelles de Wikimedia Côte d’Ivoire à Daloa en 2024, Edi Simon s’investit davantage dans la communauté à travers diverses responsabilités :

vice-président du WikiClub Handi ;

membre du groupe de travail Wikidata ;

chef de projet du WikiClub English Côte d’Ivoire.



Contributeur sur Wikipedia, Wikidata et Wikiquote, il voit dans ces plateformes des espaces d’inclusion et de visibilité internationale pour la Côte d’Ivoire. Pour Menney Edi Simon Armel, le libre partage de la connaissance est un engagement citoyen permettant de renforcer un écosystème informationnel fiable.

Yekini Habib : prix de l’engagement bénévole, des Trophées Zenman 2024-2025

Avec près de neuf années d’implication dans le mouvement, Yekini Habib a reçu le prix de l’engagement bénévole. La constance et la fidélité de son parcours lui valent cette distinction. Ingénieur réseaux télécom, il découvre Wikimedia en 2017, lors des classes Wikipedia organisées à l’ISTC (Institut des sciences et techniques de la communication) Polytechnique.

Séduit par l’esprit communautaire et le bénévolat, Habib rejoint officiellement la communauté en 2018. Et de 2018 à 2021, il préside le WikiClub ISTC Polytechnique. Membre fondateur dudit WikiClub, il contribue à sa structuration et à son développement ainsi qu’à former et à accompagner plusieurs générations de contributeurs.

Pour Yekini Habib, bâtir une communauté ne consiste pas seulement à lancer des initiatives mais à s’assurer qu’elles continuent d’exister dans le temps. Aujourd’hui encore, la pérennité du WikiClub constitue l’une de ses plus grandes fiertés. Recevoir cette distinction représente pour lui la reconnaissance de plusieurs années d’engagement et de travail bénévole au service du savoir libre.

Coulibaly Check Abdoul-Rahim : prix de la contribution, des Trophées Zenman 2024-2025

Agronome de profession, Coulibaly Check Abdoul-Rahim a reçu le prix de la contribution, pour son implication dans la production et la transmission du savoir libre. Son parcours commence en mars 2023, après une formation organisée par le WikiClub Korhogo. Ce premier contact avec les projets Wikimedia marque une véritable prise de conscience : chacun peut contribuer à partager la connaissance librement. Depuis lors, il s’est imposé comme un acteur actif de la communauté.

Abdoul-Rahim contribue notamment sur Wikipedia, Wikidata et Wikimedia Commons. Il intervient également comme formateur sur ces plateformes. Il participe aussi à l’organisation d’initiatives communautaires telles que le Mois de la contribution francophone, mobilisant d’autres bénévoles autour de l’enrichissement du contenu en langue française.

Pour Coulibaly Check Abdoul-Rahim, contribuer à Wikipedia est un acte citoyen et salutaire, car permettant de rendre la connaissance universellement accessible et de la considérer comme un bien commun.

WikiClub Handi : prix du WikiClub le plus dynamique, des Trophées Zenman 2024-2025

L’édition 2024-2025 des Trophées Zenman 2024-2025 a également récompensé le WikiClub Handi, distingué comme le WikiClub plus dynamique de la communauté ivoirienne. Ce WikiClub, composé principalement d’étudiants et vivant avec un handicap, s’est donné pour mission de rendre la contribution au savoir accessible à tous.

Le WikiClub voit le jour à la suite d’une formation sur les projets Wikimedia organisée à l’université Félix Houphouët-Boigny, lors du projet Wikimedia Training Tour. Et après un approfondissement de compétences de ses membres, lors d’une formation menée par Wikimedia Côte d’Ivoire, le WikiClub est officiellement affilié en février 2024 à l’association. Depuis lors, ses membres contribuent activement sur Wikipedia, Wikidata et Wikiquote, en valorisant notamment la culture et le patrimoine ivoiriens.

L’initiative qui distingue particulièrement le WikiClub Handi est l’atelier inclusif consacré à l’amélioration d’articles sur des personnalités ivoiriennes, permettant à des personnes en situation de handicap de participer directement à la production de connaissances en ligne. Pour les membres du WikiClub, la contribution numérique est un véritable outil d’égalité et d’émancipation.

À travers les différentes distinctions des Trophées Zenman, l’association met en lumière l’engagement et la diversité des profils qui font vivre le mouvement Wikimédia en Côte d’Ivoire : étudiants, ingénieurs, agronomes, personnes vivant avec un handicap… Les Trophées Zenman célèbrent l’excellence et symbolisent la force d’une communauté qui croit au pouvoir du savoir libre, de la collaboration et du bénévolat.

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