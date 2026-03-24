SheSaid 2025 Les resultats sont là !

SheSaid, une campagne lancée par Wiki in Africa, continue de soutenir les femmes et de mettre en avant leurs voix et leurs témoignages. Depuis son lancement en 2020, SheSaid s’est solidement implantée en Afrique, mais s’est rapidement étendue au-delà du continent, devenant une initiative mondiale qui relie des communautés à travers le monde et encourage la collaboration dans de nombreuses langues.

L’édition 2025 a donné lieu à la création ou à l’amélioration de 15 588 articles, dont 14 196 nouveaux articles et 1 396 articles améliorés. Les trois langues les plus représentées sont : le haoussa avec 4 976 articles nouveaux ou améliorés, l’indonésien avec 2 810 articles nouveaux ou améliorés et l’igbo avec 2 173 articles nouveaux ou améliorés.

Des témoignages qui vont au-delà des chiffres

Au-delà des chiffres, SheSaid 2025 était avant tout une initiative humaine. Elle a été portée par des organisateurs, des contributeurs et des communautés qui se sont investis avec bienveillance, temps et détermination pour rendre la voix des femmes plus visible sur Wikiquote.

Les groupes GenderGap ont joué un rôle essentiel tout au long de la campagne. Noircir Wikipédia, WikiDonne, Africa WikiWomen et Les sans pagEs ont travaillé main dans la main avec les communautés locales, partageant leurs compétences et leur expérience tout en contribuant à réduire l’écart entre les sexes. Leur implication a montré à quel point le mouvement gagne en force lorsque les communautés se soutiennent mutuellement, au-delà des barrières linguistiques et régionales.

SheSaid 2025 a retenu l’attention du monde entier. La campagne a été mise en avant dans la bande dessinée The Portrait Lady, qui a souligné l’utilisation créative des illustrations, ainsi que dans Regards sur l’actualité du mouvement Wikimédia (RAW), qui a célébré le fait que la communauté ait atteint les 10 000 pages sur Wikiquote.

Les médias locaux ont également relayé l’impact de la campagne : l’Agence de presse du Nigeria a rapporté que 20 femmes et 100 étudiants avaient été formés à Kaduna et Katsina dans le cadre de SheSaid, tandis qu’en Indonésie, la couverture médiatique a souligné comment SheSaid 2025 avait amplifié la voix des femmes à travers le pays.



Pendant les mois de la campagne, Wikiquote semblait plus vivant. L’activité d’édition a augmenté, les pages ont été consultées plus souvent, et l’attention s’est tournée vers les paroles et les histoires des femmes. Ce moment a montré comment un effort collectif tel que #SheSaid peut laisser une empreinte réelle et durable sur l’écosystème de Wikiquote.

Nous remercions tous les participants pour leur temps, leur énergie et leurs récits. Vos contributions renforcent SheSaid chaque année et contribuent à rendre les projets Wikimédia plus inclusifs, diversifiés et mondiaux.



L’histoire ne s’arrête pas là : SheSaid sera de retour en 2026, et nous avons hâte d’écrire ensemble le prochain chapitre.

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