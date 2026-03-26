L’inscription à Wikimania Paris ouvre bientôt

À quoi s’attendre si vous prévoyez d’y assister en personne

Le printemps est arrivé à Paris — et nous savons qu’il y a un enthousiasme considérable dans le monde entier pour Wikimania 2026 ! Cette année, le processus d’inscription ouvrira soit nettement plus tôt que les années précédentes. La demande de billets pour Wikimania a atteint un niveau record en 2025, l’événement en présentiel à Nairobi ayant affiché complet en seulement trois semaines. Si vous envisagez d’assister à Wikimania Paris en personne, nous vous recommandons de vous familiariser dès maintenant avec notre nouveau processus d’inscription.

Un nouveau processus d’inscription

Alors que le monde évolue, notre approche en matière de sécurité des événements doit également s’adapter. Afin de préserver Wikimania comme un espace sûr de connexion, de collaboration et d’apprentissage partagé, nous affinons nos mesures de sécurité pour réduire les risques, mieux identifier les participants et nous aligner davantage sur les meilleures pratiques en matière de gestion d’événements.

Pour Wikimania Paris, nous introduisons un processus d’inscription « demande d’invitation » pour la participation en présentiel. Cela permettra de réaliser un examen préalable des candidatures en matière de confiance et de sécurité avant l’envoi des invitations. Cela marque un changement tant sur le fond que sur la forme : les années précédentes, les participants s’inscrivaient d’abord, puis faisaient l’objet d’une vérification de leur profil. Ce processus de demande d’invitation a déjà été testé avec succès lors d’autres événements Wikimédia.

Le nouveau calendrier et le processus sont les suivants :

L’inscription ouvrira plus tôt que les années précédentes. Cela permettra un examen plus approfondi en matière de confiance et de sécurité, tout en laissant aux participants le temps de confirmer leur participation et d’organiser leur voyage après approbation.

Au lieu de s’inscrire directement, les participants devront soumettre une demande d’invitation. Les demandes seront examinées au fur et à mesure, et chaque demandeur recevra une réponse par e-mail dans un délai de quatorze (14) jours.

L’inscription sera ouvert à partir de la fin mars au 1 mai, ou jusqu’à épuisement des places.

Les demandes seront examinées selon des critères de confiance et de sécurité, par ordre de réception. Elles seront évaluées par les équipes concernées de la Wikimedia Foundation, en collaboration avec l’équipe principale d’organisation de Wikimania.

Une fois approuvés, les participants recevront un e-mail contenant un lien pour payer les frais d’inscription afin de confirmer leur participation. Les participants qui prennent en charge eux-mêmes leurs frais doivent régler les frais d’inscription dans les sept jours suivant la réception de l’e-mail afin de confirmer leur présence ; à défaut, leur place pourrait leur être retirée et attribuée à une personne figurant sur la liste d’attente.

Le nombre de demandes d’invitation pouvant être soumises sera défini en fonction de la capacité du lieu, avec une petite liste d’attente. Cela garantira que le nombre total de participants respecte les exigences de gestion du site ainsi que les consignes de sécurité et d’évacuation.

Veuillez noter : ce processus ne s’applique pas aux boursiers de la Wikimedia Foundation, qui ont déjà fait l’objet d’un examen de confiance et de sécurité, ni aux participants en ligne. Ces derniers pourront s’inscrire directement en une seule étape. L’inscription pour assister à l’événement en ligne restera ouverte jusqu’à 24 heures avant le début de l’événement.

Nous vous demandons de ne pas réserver de voyage ou d’hébergement non remboursable avant d’avoir reçu votre e-mail de confirmation. Pour des suggestions sur les réservations, veuillez consulter la page Travel.

Apprenez-en plus et consultez notre FAQ sur Wikimania Wiki.

Un grand merci pour votre enthousiasme et votre patience pendant la mise en place de ce nouveau système. Nous apprécions l’intérêt croissant pour Wikimania Paris et nous réjouissons de vous accueillir en personne en juillet.

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