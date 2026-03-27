Valorisation des langues maternelles sur les projets Wikimedia

Culture, valorisation des langues

Les langues maternelles occupent une place croissante sur Wikipédia et les autres projets Wikimedia, grâce à des initiatives dédiées qui renforcent leur visibilité numérique et leur préservation culturelle. Ces efforts s’inscrivent dans la mission du mouvement Wikimedia de rendre le savoir accessible dans toutes les langues, particulièrement celles sous-représentées comme les langues bantoues ou africaines. Des collectifs comme WikiLinguila promeuvent activement le lingála et le kikɔngo via des concours d’édition et des formations.

Initiatives phares en Afrique

WikiLinguila : Collectif congolais focalisé sur les langues nationales comme le lingála et le kikɔngo, avec des campagnes sur l’Incubateur Wikimedia et TranslateWiki pour numériser le patrimoine linguistique.

: Collectif congolais focalisé sur les langues nationales comme le lingála et le kikɔngo, avec des campagnes sur l’Incubateur Wikimedia et TranslateWiki pour numériser le patrimoine linguistique. WikiForMotherTongue : Campagnes lancées à Kinshasa et ailleurs pour enrichir Wikipédia en langues maternelles, en lien avec la Journée internationale de la langue maternelle de l’UNESCO.actualite

: Campagnes lancées à Kinshasa et ailleurs pour enrichir Wikipédia en langues maternelles, en lien avec la Journée internationale de la langue maternelle de l’UNESCO.actualite Wikipédia en langues locales : Projets comme la Wikipédia en fɔngbè (Bénin) ou en tshiluba, qui intègrent des claviers spéciaux et des outils de saisie pour faciliter les contributions.

Et d’autres communautés africaines.

Ces actions mobilisent communautés locales et jeunes locuteurs pour documenter contes, histoire et savoirs traditionnels.

Impact et perspectives

La valorisation des langues maternelles sur Wikimedia favorise l’inclusion numérique et combat la disparition linguistique, avec des partenariats comme ceux de Wikimedia Côte d’Ivoire ou des États généraux du multilinguisme. En République du Congo, cela s’aligne avec les efforts de Wikimedia pour des WikiClubs universitaires et des Wiki locaux. L’enrichissement continu des articles renforce la fiabilité et l’attractivité de ces projets wikimedia.

Journée internationale des langues maternelles

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction