Wiki Club, formation

Le WikiClub des Universités du Congo est une initiative lancée par Ryddhel Cyrille Ngoulou Batala Président et cofondateur de Wikimedia République du Congo pour promouvoir les projets Wikimedia au sein des établissements d’enseignement supérieur de la République du Congo. Ce club vise à former les étudiants et enseignants à l’édition collaborative de Wikipédia, à enrichir le contenu encyclopédique sur les universités congolaises et à favoriser la production de connaissances libres en lingala, kituba, français et langues locales.

Objectifs du WikiClub

Formation pratique : Ateliers sur la création d’articles, la gestion des sources fiables et les normes encyclopédiques de Wikipédia.

: Ateliers sur la création d’articles, la gestion des sources fiables et les normes encyclopédiques de Wikipédia. Enrichissement du contenu : Création et d’articles sur l’histoire, les figures emblématiques et les réalisations des universités comme Marien-Ngouabi à Brazzaville et EAD à Pointe-Noire

et EAD à Pointe-Noire Promotion numérique : Sensibilisation à Wikimedia Commons pour le téléversement de photos d’événements universitaires, dans l’esprit de Wiki Loves Africa.

Événement inaugural

Organisé par Wikimedia République du Congo en mars 2026 à Brazzaville et Pointe-Noire, cet événement réunit étudiants, professeurs et administrateurs Wikimedia. Au programme :

Conférences sur l’impact de Wikipédia pour la visibilité africaine.

Sessions pratiques d’édition en groupe.

Échanges sur l’inclusion des savoirs locaux.

Ces activités favorisent le bénévolat numérique et l’accès libre à la connaissance, en ligne avec les standards internationaux de Wikimedia.

Impact attendu sur l’écosystème universitaire

En ciblant les universités congolaises, le WikiClub comble un vide en matière de représentation locale sur Wikipédia francophone. Il encourage la recherche scientifique et la promotion du patrimoine, tout en développant des compétences numériques chez la jeunesse. Déjà, des collaborations avec l’AUF Congo et la Wikimedia Foundation amplifie son rayonnement régiona l.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre le WikiClub, contactez Wikimedia République du Congo via leurs canaux de communication et sur le site https:www.wikimedia.cg

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