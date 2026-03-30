12 ans, 146 000 images, un continent : Wiki Loves Africa 2026 est lancé !

La 12ème édition du concours photo continental annuel de Wiki In Africa bat son plein, et des dizaines d’organisateurs de la communauté Wikimedia à travers l’Afrique se mobilisent sur le terrain afin d’assurer son bon déroulement.

Wiki Loves Africa (WLA) est de retour ! Ce concours très apprécié de Wikimedia Commons s’est ouvert pour des soumissions le 1er mars 2026, invitant les photographes, cinéastes, artistes audio et conteurs visuels de toute l’Afrique et d’ailleurs à documenter les rites et rituels du continent pour Wikipédia et Wikimedia Commons. Le concours se déroule jusqu’au 30 avril 2026 et, comme chaque année, il est soutenu par un réseau d’organisateurs communautaires couvrant plus de 30 pays.

Le thème de 2026 “Rites et rituels” est aussi vaste qu’intime. Il englobe les cérémonies de baptême et les funérailles, les pèlerinages et les routines matinales, les bals masqués et les cérémonies du café. Comme le souligne le cadre du concours, un rituel peut être aussi intime que le simple fait de tresser des cheveux ou aussi gigantesque qu’une fête des moissons. Ce qui importe, c’est qu’il relie le passé, le présent et l’avenir, et qu’il soit documenté à travers le regard de ceux qui le vivent.

Un thème qui ouvre les portes

Le thème de cette édition a été choisi pour renvoyer la lumière sur toute la diversité des différentes manières dont les communautés à travers l’Afrique célèbrent les transitions et les rythmes de la vie. Le champ d’application prend en compte les rites de passage (naissance et baptême, passage à l’âge adulte, mariage, funérailles), les pratiques religieuses (prière, pèlerinages, jeûne, offrandes), les expressions culturelles quotidiennes (danse, mascarade, contes, cuisine communautaire), les actes civiques (fêtes nationales, lever du drapeau, commémorations militaires) et les festivals artistiques qui conservent une profonde signification rituelle.

Il est important de noter que le thème ne se limite pas à l’ancien ou au cérémoniel. Les contributions peuvent s’inspirer de la tradition, d’une réinterprétation contemporaine ou de pratiques entièrement nouvelles. Le concours invite expressément à documenter les rituels quotidiens et domestiques, ces gestes et ces habitudes qui donnent un sens à la vie communautaire mais qui sont rarement mentionnés dans les ouvrages encyclopédiques consacrés à l’Afrique.

Des instructions détaillées sur les éléments à documenter, accompagnées d’exemples de mots-clés et de sous-catégories, sont disponibles sur la page thématique WLA 2026 de Wikimedia Commons.

La communauté qui conduit le concours

Wiki Loves Africa n’est pas simplement un portail de soumission : il s’agit avant tout d’un programme continental porté par les communautés Wikimedia locales, qui organisent des événements, dispensent des formations, mènent des balades photographiques et accompagnent les nouveaux contributeurs dans leur propre langue et leur propre contexte.

Pour 2026, plus de 30 communautés Wikimédia à travers l’Afrique se sont inscrites en tant que partenaires organisateurs sur la page « Pays » de Wikimedia Commons. Leur travail constitue le véritable moteur du concours.

Voici quelques exemples de ce qui est mis en place sur le terrain :

Le Nigeria compte l’une des plus importantes concentrations de communautés Wikimédia participantes au concours 2026, avec 11 communautés distinctes impliquées, soutenues par la présence d’organisateurs de longue date de Wiki Loves Africa et de micro-bailleurs de fonds, Wikimedia UG Nigeria. Parmi les communautés enregistrées en tant que partenaires organisateurs figurent Wiki Niger Delta, les Wikimédiens du nord du Nigeria et l’État de Taraba, au Nigeria. D’autres groupes basés au Nigeria participent également à cette initiative, notamment dans le cadre de collaborations entre certaines universités nigérianes et des organisateurs communautaires de l’État de Jigawa. L’ampleur de la participation nigériane témoigne de l’essor de la communauté de bénévoles Wikimédia dans le pays et de la richesse particulière de son patrimoine rituel et culturel en tant que sujet de documentation.

Le Rwanda a mis en place un programme structuré visant à encourager les participantes à s’initier à la photographie et à contribuer à Wikimédia Commons. Parmi les activités proposées figurent des permanences destinées aux jeunes, des formations individuelles, une session de formation en ligne et une sortie photo spécialement organisée.

La communauté Wikimedia ougandaise a organisé une cérémonie officielle de lancement le 14 mars 2026, au cours de laquelle elle a présenté le concours et expliqué la procédure de création de comptes sur Wikimedia Commons. Cette étape sera suivie d’une période de chasse aux photos et de mise en ligne de fichiers tout au long du mois d’avril, puis d’une évaluation par un jury local en mai.

Le groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimedia au Congo (WMRCongo) organise des événements culturels, des balades photographiques et des ateliers de formation afin de documenter les pratiques rituelles congolaises traditionnelles, religieuses, culturelles et civiques, ainsi que, de pallier le manque de documentation visuelle librement accessible sur la culture congolaise au sein des projets Wikimedia.

Au-delà des programmes nationaux, des groupes communautaires tels que le Groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimédia du Burundi, le Groupe de bénévoles de la République centrafricaine, Wiki Niger Delta, les Wikimédiens du nord du Nigeria, LibyaCommunity, le Groupe de bénévoles de WikiZimbabwe, le Groupe d’utilisateurs de la communauté Wikimédia du Gabon et l’État de Taraba (Nigeria) ne sont que quelques-unes des communautés participant à l’édition 2026.

Regardez la vidéo de présentation de Wiki Loves Africa 2026, qui explore le thème « Rites et rituels » !

De l’amateur au professionnel

L’une des particularités de Wiki Loves Africa réside dans son engagement à développer des compétences durables au sein des communautés créatives et Wikimédia africaines et pas seulement à organiser un concours.

Pour 2026, Wiki In Africa a mis en place une série de masterclasses en ligne gratuites et de permanences en anglais, en français et en arabe afin d’accompagner les nouveaux contributeurs comme ceux qui reviennent. Parmi les thèmes abordés cette année, on trouve :

Récits éthiques : comment documenter les rituels de manière responsable et dans le respect des sensibilités culturelles. Rejoignez-nous ce vendredi 27 mars.

: comment documenter les rituels de manière responsable et dans le respect des sensibilités culturelles. Rejoignez-nous ce vendredi 27 mars. Parcours sonores et documentation audio : un thème central, étant donné que l’audio constitue une catégorie à part entière du prix en 2026, avec une session dédiée animée par Mohammed Kamal-Deen Fuseini.

: un thème central, étant donné que l’audio constitue une catégorie à part entière du prix en 2026, avec une session dédiée animée par Mohammed Kamal-Deen Fuseini. Compétences en photographie et en vidéographie : abordant la composition, la qualité et la valeur encyclopédique.

: abordant la composition, la qualité et la valeur encyclopédique. Navigation sur Wikimedia Commons : téléchargement, métadonnées, catégories et utilisation d’images pour améliorer les articles de Wikipédia.

Les dates et les liens d’inscription pour les prochaines sessions sont disponibles sur la plateforme des organisateurs 2026 sur Meta-Wiki. Les enregistrements des masterclasses et des webinaires passés sont ensuite librement accessibles sur la chaîne YouTube de Wiki Loves Africa, une banque de ressources qui s’enrichit chaque année au fur et à mesure du concours.

Prix à gagner

Wiki Loves Africa 2026 accepte les soumissions sous forme des photos, vidéos, fichiers audio et reportages photo mis en ligne sur Wikimedia Commons sous une licence libre (CC-BY-SA). Le concours se veut délibérément multimodal, reconnaissant que les rituels s’apprécient à travers le son, la séquence et le temps, et pas seulement à travers une simple image. Wiki Loves Africa vise à capturer des expériences de la vie réelle, et non des représentations fantaisistes; les contributions issues de l’IA ne seront pas retenues pour la sélection finale des prix.

Image pour les réseaux sociaux sur le thème de Wiki Loves Africa 2026, en français

Les catégories de prix reflètent cette diversité :

Prix de photographie :

1ère Place: 900 USD

2ème Place: 700 USD

3ème Place: 600 USD

Prix Wilson Oluoha : 1,000 USD

Reportage photo: 300 USD

Prix des médias :

Video Narrative: 900 USD

Video Reportage : 900 USD

Clip Video: 200 USD

Audio: 700 USD

Le prix Wilson Oluoha rend hommage à la mémoire d’un collègue très apprécié et d’un fervent défenseur des communautés Wikimédia locales en Afrique. La Catégorie « Reportage photo » has an extended deadline to give Wikimedians time to compile visual narratives around specific topics using uploads from Wikimedia Commons. Rather than a single shot, a photo essay can follow a ritual as it unfolds — the preparation, the gathering, the key moments, and what comes after.

Les lauréats des principales catégories « Photographie » et « Médias » seront sélectionnés parmi toutes les candidatures par trois jurys internationaux composés de photographes, de cinéastes, d’audiologues et de Commonistes experts. Les lauréats définitifs seront annoncés lors de Wikimania Paris en juillet 2026. Les lauréats du Prix Wilson Oluoha et du concours de reportages photo seront annoncés lors d’un événement en direct en ligne au quatrième trimestre 2026.

Wiki Loves Africa Matters – here’s why

A Wiki Loves Africa 2026 themed poster for the Arabic community.

Depuis 2014, Wiki Loves Africa a recueilli plus de 146 698 contributions provenant de plus de 12 854 contributeurs dans pas moins de 55 pays. Les images soumises ont été consultées plus de 36,9 millions de fois par mois sur les projets Wikimédia et plus de 2,4 milliards de fois au total.

Pourtant, la raison d’être du concours reste tout aussi pertinente aujourd’hui qu’à ses débuts : l’Afrique est systématiquement sous-représentée sur les plateformes mondiales du savoir. Les cultures, les traditions et la richesse visuelle du continent existent bel et bien, mais trop peu d’informations sont librement accessibles sur Wikipédia. Wiki Loves Africa est l’une des initiatives les plus durables visant à changer cette situation, en mettant des appareils photo, des compétences et des infrastructures communautaires entre les mains des personnes qui vivent les histoires qu’elles documentent.

Rejoignez Wiki Loves Africa

Participants : Envoyez vos photos, vidéos ou fichiers audio en les téléversant directement sur Wikimedia Commons via le portail du concours. Les contributions doivent être soumises sous une licence libre et porter sur le thème « Rites et rituels » dans le contexte africain. Les images générées par l’IA ne sont pas acceptées.

Organisateurs communautaires: retrouvez les événements locaux, les balades photo, les ateliers et les marathons d’édition répertoriés sur la page « Pays ». Si votre communauté ne figure pas encore dans la liste et que vous souhaitez organiser des activités locales, vous trouverez des ressources et de l’aide sur la plateforme des organisateurs de Wiki Loves Africa sur Meta.

À tout le monde : Partagez le concours en utilisant le hashtag #WikiLovesAfrica et identifiez @WikiLovesAfrica sur les réseaux sociaux.

Wiki Loves Africa 2026 est organisé par Wiki In Africa, une association à but non lucratif basée en Afrique du Sud qui œuvre à l’échelle du continent pour décoloniser les connaissances sur Internet et faciliter le libre accès à des informations reflétant les cultures, les peuples et l’histoire de l’Afrique.

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