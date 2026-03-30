Engager et réengager le lectorat de Wikipédia

Pour la majeure partie de son histoire, Wikipédia n’a pas eu à se soucier d’attirer un lectorat. Les gens effectuaient une recherche, se retrouvaient sur Wikipédia et accédaient directement à l’information. De plus, bon nombre d’entre eux sont devenus contributeurs et ont permis de maintenir la fiabilité et la qualité du contenu.

Mais avec l’essor des chatbots basés sur l’IA et des réseaux sociaux, la manière dont les gens recherchent des informations a changé. Le lectorat qui, par le passé, consultaient fréquemment Wikipédia se tournent désormais vers d’autres plateformes qui offrent des informations pratiques et personnalisées, ainsi que davantage d’images et de contenu multimédia. Le pourcentage de visiteurs mondiaux sur Wikipédia est en baisse, comme en témoigne la diminution du nombre de lectorat, ce qui se répercute sur le nombre de comptes créés, et donc sur les contributions apportées à nos sites. Nous devons donc soutenir les nouvelles façons d’apprendre tout en préservant l’essence même de ce qui fait la valeur de Wikipédia depuis 25 ans.

Page vues par des humains pour toutes les versions linguistiques de Wikipédia depuis septembre 2021, avec des vues révisées depuis avril 2025.

À une époque où de moins en moins de personnes nous trouvent via les moteurs de recherche, nous voulons nous assurer que, lorsque le lectorat arrivent sur Wikipédia, ils la trouvent aussitôt utile, mémorable et agréable. Nous voulons que le lectorat gardent un bon souvenir de Wikipédia dès leur première visite, afin qu’ils y reviennent pour approfondir leurs connaissances, en participant activement et en s’impliquant dans leur expérience d’apprentissage, pour devenir ainsi les lecteurs quotidiens, les donateurs et les contributeurs de demain.

Pour y parvenir, nous devrons tester de nombreuses pistes. La plupart de nos idées échoueront. Nous mènerons des expériences fréquentes et rapides afin de déterminer lesquelles ont le plus de potentiel et lesquelles doivent être abandonnées. Nous vous tiendrons informés à chaque étape et discuterons des prochaines étapes avec les communautés. Pour avoir une vue d’ensemble de notre travail, chaque expérience que nous menons sera documentée sur la page « Liste des expériences en matière de produit et de technologie » de Metawiki.

Cette année, nous nous sommes véritablement lancés dans ce type d’expérimentation rapide. La Fondation a renforcé son investissement dans les fonctionnalités destinées au lectorat en créant deux nouvelles équipes issues de l’ancienne équipe Reader Web : Reader Growth et Reader Experience. Aux côtés des équipes Mobile Apps existantes, ces nouvelles équipes testent diverses approches visant à accompagner le lectorat tout au long de leur expérience sur les projets Wikimédia. Dans cet article, nous présenterons certaines de nos initiatives en cours et prévues pour le lectorat, toutes ayant pour objectif global d’encourager le lectorat à se rendre sur Wikipédia et à y revenir.

Découvrir des articles et des images

Ces captures d’écran de la fonctionnalité de navigation parmi les images sur mobile montrent le défilement en carrousel ainsi que l’effet de zoom permettant d’agrandir davantage l’image.

Face à la baisse du nombre de pages vues, nous souhaitons déterminer quelles parties de la structure actuelle de Wikipédia pourraient inciter les utilisateurs et utilisatrices à revenir plus souvent. Cela revêt une importance particulière sur le Web mobile, notre plateforme la plus fréquentée. L’une des principales demandes du lectorat, comme l’ont montré des enquêtes menées auprès d’internautes à travers le monde, concerne la présence de « plus d’images/de photos » sur Wikipédia. Souvent, ces images existent déjà sur les wikis, soit plus bas dans l’article, soit quelque part sur Wikimedia Commons. Nous avons testé différentes façons d’améliorer la visibilité des images dans l’expérience de lecture. Au cours des derniers mois, l’équipe chargée de la croissance du lectorat a testé un affichage sous forme de galerie coulissante regroupant toutes les images d’un article, en haut de celui-ci. Le lectorat peuvent cliquer sur la galerie pour obtenir plus d’informations sur une image en particulier, ou cliquer sur l’image pour accéder directement à cette partie de l’article et la voir dans son contexte d’origine. L’expérience que nous avons menée a également permis au lectorat de découvrir des images du même article sur différentes Wikipédias. Cela est particulièrement utile pour les wikis de taille moyenne et petite. Prenons l’exemple de l’article sur la ville de Barcelone : Wikipédia en anglais compte 65 images, la version bulgare en compte 41, la version chinoise 14 et la version en kiswahili seulement 2.

Le taux de clics de la galerie coulissante, mesurant la fréquence à laquelle les utilisateurs et utilisatrices interagissent avec cette fonctionnalité, s’élevait à 8,7 % sur Wikipédia en anglais. Ce chiffre est assez élevé : les taux de clics habituels sur le Web se situent généralement entre 1 et 5 %. Il a également été démontré que cette fonctionnalité incitait davantage les utilisateurs à revenir sur Wikipédia un autre jour. Compte tenu de cet indicateur d’intérêt très positif, nous prévoyons d’aller de l’avant en développant la première partie de la fonctionnalité, à savoir le carrousel d’images et la vue détaillée, pour un déploiement total sur Wikipédia en mars.

Capture d’écran du jeu Wikitrivia sur les applications mobiles.

Pour les applications Wikipédia, où notre lectorat les plus fidèles et les plus passionnés passent souvent déjà du temps, nous souhaitons les inciter à revenir en les aidant à découvrir des contenus qu’ils jugeront pertinents, intéressants et divertissants. Des interactions simples et sans effort peuvent aider les utilisateurs et utilisatrices à découvrir des articles qu’ils n’auraient peut-être pas trouvés autrement, leur procurant ainsi plaisir et surprise.

Le jeu WikiTrivia en est un bon exemple : il s’appuie sur la page « On This Day », alimentée par la communauté, pour offrir aux utilisateurs et utilisatrices de l’application Android un moyen ludique de découvrir des articles à lire, à enregistrer ou à partager. Environ un an après son lancement, près de 8 000 personnes y jouent chaque jour. Forts des retours positifs et des données recueillies, nous prévoyons de le proposer également sur iOS.

Recherche améliorée

Trois captures d’écran illustrant l’expérience de recherche sémantique en version bêta sur l’application Android.

Aujourd’hui, on estime que 78 % des sessions de consultation de Wikipédia commencent sur des moteurs de recherche externes, dont environ 90 % proviennent de Google Search. Alors que le nombre de visiteurs provenant de moteurs de recherche externes diminue, nous souhaitons que notre moteur de recherche interne soit aussi efficace que possible, afin que le lectorat puissent commencer leur recherche directement sur Wikipédia pour trouver des réponses fiables et dignes de confiance.

Actuellement, Wikipédia ne prend en charge que la recherche par mot-clé, qui permet de trouver des informations en fonction de mots exacts. Cependant, le lectorat d’aujourd’hui s’attendent à ce que la recherche puisse répondre à des questions formulées en langage naturel. Pour répondre à ce besoin, nous testons actuellement la recherche en langage naturel afin que le lectorat puissent poser des questions et obtenir les extraits précis des articles de Wikipédia qui y répondent.

À titre d’exemple, pour en savoir plus sur la vision nocturne chez les chats, nous souhaitons que les utilisateurs puissent taper « Les chats voient-ils dans le noir ? » et accéder à la section consacrée à la vision nocturne dans l’article sur les chats. À l’heure actuelle, cette recherche renvoie vers l’article consacré à The Battle Cats, un jeu japonais sur iOS, qui n’a absolument aucun rapport avec la question. Nous testons actuellement une fonctionnalité de recherche hybride pour les utilisateurs de l’application Android sur les Wikipédias en grec, anglais, français et portugais, permettant au lectorat d’effectuer des recherches en utilisant le langage naturel et des questions, ainsi que par correspondance de mots-clés.

Lisez Wikipédia comme vous le souhaitez

Exemple de capture d’écran de la page des articles enregistrés.

Une fois que le lectorat reviennent sur Wikipédia pour trouver des réponses à des questions rapides ou satisfaire leur curiosité, nous souhaitons les encourager à approfondir leurs recherches en tant que participants actifs. En renforçant le lien entre le lectorat et Wikipédia, nous espérons non seulement favoriser un apprentissage plus approfondi, mais aussi aider le lectorat intéressés à mieux comprendre le fonctionnement de Wikipédia et, éventuellement, à devenir de futurs contributeurs. L’un des moyens de développer cette relation consiste à offrir au lectorat davantage de possibilités de personnaliser leur expérience, par exemple en enregistrant, en surlignant ou en partageant du contenu.

L’équipe chargée de l’expérience lecteur (Reader Experience team ) a entrepris des expérimentations dans ce domaine en permettant au lectorat sur le Web d’enregistrer un article dans une liste, une fonctionnalité déjà disponible sur les applications Android et iOS. Les listes de lecture comptent parmi les fonctionnalités les plus utilisées sur les applications, et les utilisateurs réclament depuis longtemps la possibilité de les synchroniser entre différents appareils, y compris les ordinateurs de bureau. À ce jour, l’équipe a testé la mise à disposition des listes de lecture pour le lectorat connectés et prévoit de lancer une version bêta de cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs connectés en avril prochain.

Exemple de capture d’écran de l’onglet « Activité » dans les applications.

En plus de leur offrir des options pour personnaliser leur expérience de lecture, nous souhaitons donner au lectorat un aperçu de ce qu’ils lisent et de la manière dont ils apprennent grâce à Wikipédia. Aider le lectorat à comprendre comment ils explorent Wikipédia peut rendre l’expérience plus personnelle, plus captivante et plus enrichissante. Pour ce faire, nous avons repensé l’onglet « Modifier » de l’application Android pour en faire un onglet « Activité » plus riche et plus inclusif, afin d’afficher du contenu axé sur le lecteur en plus du contenu déjà disponible consacré à la modification. L’application utilise uniquement des données locales pour mettre en œuvre cette personnalisation, afin de protéger la vie privée. Le lectorat apprécient ce type d’informations ; le nouvel onglet a suscité 30 % d’engagement en plus par rapport à la version précédente, qui était uniquement axée sur l’édition. Ces résultats nous encouragent, car ils nous aident à mieux comprendre ce que le lectorat trouvent utile, ainsi que la manière d’accompagner le parcours du lecteur vers l’édition.

Ce qui va suivre

À travers toutes ces recherches, nos efforts visent à démontrer qu’encourager le lectorat à s’impliquer davantage dans leur expérience de lecture contribuera à l’épanouissement futur de la communauté Wikipédia.

Si nos efforts portent leurs fruits, le lectorat découvriront Wikipédia d’une manière qui leur semblera attrayante et utile dans leur vie quotidienne. Au fil du temps, ces interactions peuvent créer un lien profond et les inciter à revenir sur Wikipédia de manière délibérée. Ce lectorat actifs peuvent devenir les donateurs, les éditeurs et les contributeurs de demain.

Comment s’impliquer

Nous invitons les membres de la communauté à nous faire part de leurs commentaires sur les aspects de ce travail qui, selon eux, correspondent aux valeurs de Wikipédia – et ceux qui, au contraire, s’en écartent. Nous souhaitons notamment connaître leur point de vue sur les besoins du lectorat, les risques potentiels, ainsi que sur la question de savoir si ces approches favorisent ou entravent le passage de la lecture à la contribution.

Vous pouvez participer en prenant part aux discussions sur Meta-Wiki, en laissant des commentaires sur les pages consacrées aux expériences ou en assistant aux prochaines séances de dialogue avec la communauté, au cours desquelles nous ferons le point sur l’avancement des projets et recueillerons directement vos commentaires.

Si vous pensez que ce projet va dans la bonne direction, nous aimerions le savoir. Si vous pensez que nous devrions l’aborder différemment, nous aimerions également connaître votre avis. Ces deux types de commentaires nous aideront à définir la suite de notre travail.

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