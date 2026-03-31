Wiki Open Design : quand le dessin ivoirien entre dans Wikimedia Commons

Et si le dessin devenait un vecteur de partage de la connaissance libre ? C’est le pari réussi du projet Wiki Open Design, porté par Wikimedia Côte d’Ivoire : mobiliser des artistes ivoiriens pour documenter et illustrer la culture de leur pays, et rendre ces créations librement accessibles à toutes et à tous via Wikimedia Commons.

Un projet né d’un constat simple. La Côte d’Ivoire est riche d’une culture plurielle et vivante – monuments historiques, personnalités marquantes, traditions ancestrales, gastronomie, artisanat. Pourtant, les ressources visuelles libres de droits permettant de documenter cette richesse sur les projets Wikimedia restaient rares, voire inexistantes, pour de nombreux sujets.

Wiki Open Design est né de cette lacune. L’idée : réunir des illustrateurs et designers ivoiriens pour créer des visuels originaux, représentatifs de la culture locale, et les publier sous licence libre sur Wikimedia Commons afin qu’ils puissent enrichir Wikipédia et les projets associés.

Une équipe créative au service du libre. Pilotée par Félix Guébo, cette édition a réuni quatre autres artistes aux profils complémentaires : l’illustratrice Nana, le designer Konan Abdias, et les graphistes Konan Marthe et Samuel Kakou. Ensemble, ils ont exploré toute la palette des outils disponibles – crayons, stylos, stylos numériques, logiciels (Adobe Illustrator, Canva et Photoshop) – pour produire des œuvres à la fois ancrées dans leur culture et adaptées aux standards de Wikimedia Commons.

Le résultat est à la hauteur des ambitions : plus de 200 illustrations ont été créées et téléversées sur Commons. Ces visuels couvrent un large spectre thématique : des portraits de personnalités historiques aux illustrations de plats traditionnels, en passant par des représentations de monuments emblématiques et de pratiques culturelles.

L’illustration comme outil de documentation culturelle. Au-delà du nombre, c’est la démarche qui fait la singularité de Wiki Open Design. Contrairement à un projet photographique, le dessin permet de représenter des réalités pour lesquelles il n’existe pas ou existe peu de photographies disponibles sous licence libre : des personnages historiques, des scènes de vie quotidienne, des objets rituels, des recettes de cuisine. L’illustration devient ainsi un outil de documentation à part entière.

Cette approche rejoint la mission fondamentale de Wikimedia : garantir à chacun(e) un accès équitable à la connaissance, y compris lorsque cette connaissance est difficile à capturer par la photographie seule. Elle ouvre également la porte à des formes de contribution nouvelles, plus accessibles à des artistes qui n’ont pas nécessairement de formation en photographie ou en rédaction encyclopédique.

Un modèle reproductible pour le mouvement Wikimedia. Wiki Open Design illustre concrètement comment une communauté Wikimedia peut s’appuyer sur les savoir-faire locaux – ici, une scène artistique et graphique dynamique – pour combler des lacunes de contenus sur les projets. Ce modèle, centré sur la valorisation des talents du territoire, est potentiellement reproductible dans d’autres contextes où la documentation visuelle libre fait défaut.

Pour Wikimedia Côte d’Ivoire, ce projet marque également une étape importante dans la construction d’une communauté de contributeurs diversifiée, incluant des profils artistiques aux côtés des contributeurs textuels habituels. C’est une invitation lancée à d’autres affiliés : et si le prochain chapitre de la connaissance libre s’écrivait aussi avec un crayon ?

🔗 Découvrez les illustrations de Wiki Open Design sur Wikimedia Commons. · Contribuez à la documentation de la culture africaine en rejoignant votre communauté Wikimedia locale.

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