Projet AWA Digitalise Youth 2026 : la jeunesse et les droits humains mieux sourcés face à l’intox

Après l’édition 2025 consacrée à une meilleure documentation des informations fiables sur l’Afrique à travers Wikipédia et Wikidata, le projet AWA Digitalise Youth 2026 d’African Wikipedian Alliance, financé par Code For Africa, poursuit dès ce mois de mars dans la même dynamique jusqu’en fin juillet. Voici quelques points essentiels concernant ma participation.



Suite à ma sélection pour coordonner la campagne dans trois pays africains (Bénin, Niger et Tchad), j’ai monté une équipe d’une vingtaine de novices, en collaboration avec la communauté des Wikimédiens Fon du Bénin et le président des Wikimédiens du Niger, pays sur lequel la campagne est concentrée pour le mois de mars.

Ainsi, après le lancement officiel de la campagne par Bukola James le 11 mars 2026, mon équipe et moi avons organisé une séance d’information sur le plan de travail le 17 mars 2026. S’en sont suivies des séances de formation sur la vérification des informations et la contribution sur Wikipédia et Wikidata, aussi bien en ligne qu’en présentiel, pour tous les participants. Les contributions pour ce démarrage sont consacrées au Niger, avec des séances de patrouille pour vérifier les apports de l’équipe.



La campagne se poursuit jusqu’à la fin du mois de juillet avec des contributions sur le Bénin et le Tchad. Tous les Wikimédiens africains francophones et Haoussa désireux de se former à la documentation fiable sur l’Afrique ou souhaitant apporter leur expérience y sont invités.



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