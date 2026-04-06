Wikimedia RDC célèbre les 25 ans de Wikipédia dans plusieurs villes de la RDC

Une célébration nationale du savoir libre.

Pour marquer cet anniversaire symbolique, pLe 15 janvier marque une date importante pour la communauté du savoir libre. Créé en 2001, Wikipédia est devenue au fil des années l’une des plus grandes plateformes de connaissance au monde, construite par des millions de bénévoles engagés dans le partage du savoir.

À l’occasion de son 25ᵉ anniversaire, la communauté de Wikimedia RDC a organisé une série d’événements festifs et communautaires à travers la République démocratique du Congo afin de célébrer cette étape importante de l’histoire du mouvement Wikimédia et cela en date du 28 février 2026.

lusieurs rencontres en présentiel ont été organisées dans différentes villes du pays. Les WikiClubs se sont réunies pour célébrer l’impact de Wikipédia, partager leurs expériences et renforcer les liens au sein du mouvement.

95 contributeurs, bénévoles, membres de wikiclubs et partenaires locaux se sont réunis à Kinshasa, Kisangani, Goma,Butembo, Bunia, Bukavu,Butembo et Kindu;pour célébrer 25 ans de la démocratisation de la connaissance dans le monde. Au programme :

Mot de Bienvenue

Présentation des participants

Présentation du contexte de l’événement et points essentiels sur les 25ans de Wikipedia

Témoignage et impression des participants sur le mouvement Wikimedia

Coupure de gateau suivi du partage du repas fraternel par tous les participants

Mot de cloture et remerciements

Des moments de partage et de reconnaissance.

Dans chaque ville, les activités ont permis de revenir sur le parcours de Wikipédia et son évolution au cours des 25 dernières années. Les participants ont échangé sur leurs expériences en tant que contributeurs et sur l’importance de documenter les réalités locales sur les plateformes Wikimédia, notamment sur Wikipédia.

Ces rencontres ont également été l’occasion de valoriser l’engagement des bénévoles, qui consacrent leur temps et leurs compétences à enrichir les contenus en ligne et à promouvoir le savoir libre en RDC.

Continuer à construire le savoir libre en RDC

Au-delà de la célébration, cet anniversaire a rappelé l’importance de poursuivre les efforts pour améliorer la représentation des connaissances africaines et congolaises sur Internet.

La communauté de Wikimedia RDC reste engagée à accompagner de nouveaux contributeurs, à renforcer les capacités des communautés locales et à promouvoir les valeurs du mouvement Wikimédia : collaboration, partage et accès libre à l’information.

Les 25 ans de Wikipédia représentent ainsi non seulement une célébration, mais aussi une invitation à continuer à contribuer et à construire ensemble l’encyclopédie libre du futur.

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