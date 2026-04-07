Amplifier les voix des jeunes en Afrique de l’Ouest : retour sur mon premier mois en tant que Fellow AWA Digitalise Youth 2026

Dans le cadre du programme African Wikipedian Alliance (AWA) Digitalise Youth Fellowship 2026, j’ai entamé un parcours passionnant visant à renforcer la présence des jeunes africains dans l’espace numérique à travers les projets Wikimedia.

Ce programme, soutenu par Code for Africa (CfA) & Digital Democracy Initiative, vise à promouvoir l’engagement civique, la liberté d’expression et la lutte contre la désinformation en ligne, notamment dans les régions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, à savoir au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée Conakry.

Après un premier mois d’activités, voici un aperçu des actions menées, des apprentissages et des perspectives.

Lancement du programme et prise en main

Le mois a débuté par la phase d’onboarding et de familiarisation avec les objectifs du programme. En tant que fellow, mon rôle consiste à :

Créer et améliorer du contenu sur Wikipédia et Wikidata

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du numérique

Organiser des activités communautaires

Promouvoir un espace numérique sûr et inclusif

Ce travail s’inscrit dans une initiative plus large visant à combler les lacunes de contenu liées à la gouvernance numérique, aux droits humains et à la cybersécurité.

Renforcement de capacités et apprentissages

Durant ce premier mois, j’ai organisé :

Deux séances d’initiation à Wikidata

Une Office Hour

Ces formations ont permis de renforcer mes compétences techniques, mais aussi de mieux comprendre l’importance de produire un contenu fiable et accessible.

Impact des activités de mars

En seulement un mois, les efforts déployés ont permis d’obtenir des résultats encourageants :

17 articles ont été créés ou améliorés sur Wikipédia

17 contributions ont été effectuées sur Wikidata

19 jeunes ont été sensibilisés aux projets Wikimedia

Ces chiffres illustrent non seulement l’engagement du programme, mais aussi son potentiel d’impact à long terme dans la promotion du savoir libre en Afrique de l’Ouest.

Perspectives pour les mois à venir

Pour la suite du fellowship, mes priorités seront :

Organiser des ateliers de formation pour les jeunes

Intensifier les contributions sur les thématiques clés

Collaborer avec des organisations locales

Accroître l’impact communautaire

Conclusion

Ce premier mois au sein du programme AWA Digitalise Youth a été riche en apprentissages et en expériences. Il marque le début d’un engagement fort pour un internet plus inclusif, participatif et représentatif des réalités africaines.

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction