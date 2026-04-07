Wikimedia Côte d’Ivoire au DRIF 2026 : le mouvement Wikimedia au cœur des enjeux d’inclusion numérique en Afrique

Du 14 au 16 avril 2026, Abidjan accueille le Digital Rights and Inclusion Forum (DRIF), le rendez-vous annuel de référence sur les droits et l’inclusion numériques en Afrique, organisé par Paradigm Initiative. Pour la première fois depuis sa création, l’événement se tient en Côte d’Ivoire – une occasion pour Wikimedia Côte d’Ivoire de faire rayonner le mouvement Wikimedia sur la scène africaine.

Cette édition 2026, placée sous le thème « Building Inclusive and Resilient Digital Futures », réunit des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits numériques, des chercheurs et des institutions du continent.

Wikimedia Côte d’Ivoire sera présente à la 13e édition du DRIF (DRIF26), avec un stand dédié et plusieurs sessions de présentations couvrant des thématiques aussi variées que la photographie communautaire, les langues africaines sur Wikidata ou l’inclusion des personnes vivant avec un handicap.

Photo d’archives – présentation d’une communauté Wiki au DRIF 2025, à Lusaka – Zambie

WikiFestival et contribution sur Commons : un pont entre Abidjan et Dakar

Dans le cadre d’un atelier de contribution sur Wikimedia Commons co-organisé avec Wikimedia Sénégal, le wikimedien ivoirien Aman Ado présentera le WikiFestival – événement annuel de Wikimedia Côte d’Ivoire qui réunit contributeurs et communautés autour de la création de contenus libres sur les plateformes Wikimedia.

Cette session illustre la dynamique de coopération régionale au sein du mouvement Wikimedia en Afrique de l’Ouest, où les organisations nationales conjuguent leurs efforts pour développer des ressources ouvertes en phase avec les réalités culturelles locales.

Wikidata et les langues africaines : écrire l’Afrique dans sa diversité

Un panel suivi d’un atelier pratique rassemblera les équipes du Cameroun, de Côte d’Ivoire et du Nigéria autour d’une question centrale : comment les contributions en langues africaines sur Wikidata – notamment les Lexèmes – permettent-elles de construire une inclusion numérique linguistique réelle ?

Cette session présentera les avancées concrètes réalisées dans ces trois pays en matière de structuration des données et d’enrichissement de Wikidata dans des langues locales (igbo, pour le Nigéria ; baoulé, pour la Côte d’Ivoire ; yemba, pour le Cameroun), souvent absentes des grandes bases de données numériques mondiales. Elle témoigne des actions menées en Afrique pour que les langues du continent ne restent pas en marge de la révolution des données ouvertes.

Inclusion des personnes vivant avec un handicap : exploits et défis

L’une des sessions les plus attendues sera le panel co-présenté par Wikimedia Côte d’Ivoire, Open Foundation West Africa et Wikimedia Igbo, sur l’inclusion numérique des personnes vivant avec un handicap dans l’environnement Wikimedia.

Deux angles complémentaires structurent ce panel :

Open Foundation West Africa partagera les défis rencontrés sur le terrain dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap vers la participation numérique en Afrique ;

Wikimedia Côte d’Ivoire et Wiki Igbo présenteront les réussites du WikiClub Handi, une initiative pionnière qui démontre qu’il est possible de former et d’intégrer des contributeurs en situation de handicap dans les projets Wikimedia.

Ce panel cadre pleinement avec les thématiques de l’événement DRIF26, en apportant des retours d’expériences concrets sur un sujet encore trop peu documenté dans le contexte africain.

Un stand pour faire connaître le mouvement Wikimedia

Au-delà des présentations, Wikimedia Côte d’Ivoire disposera d’un stand dédié tout au long de l’événement. Ce stand sera l’occasion de :

présenter le mouvement Wikimedia et ses projets (Wikipédia, Commons, Wikidata, Wiktionnaire…) à un public averti de défenseurs des droits numériques ;

échanger avec des partenaires potentiels sur des projets de collaboration ;

faire découvrir les communautés Wikimedia actives en Afrique de l’Ouest et les opportunités de contribution.

La présence de Wikimedia Côte d’Ivoire au 13e DRIF s’inscrit dans la continuité de la participation du mouvement à ce forum les années précédentes, notamment en Zambie lors de l’édition 2025.

Wikimedia, acteur engagé de l’inclusion numérique africaine

La participation de Wikimedia Côte d’Ivoire à l’édition 2026 du DRIF, à Abidjan, est bien plus qu’une vitrine. C’est l’affirmation d’une conviction profonde : la connaissance libre, multilingue et participative, est un pilier fondamental de l’inclusion numérique en Afrique.

Des langues vernaculaires de Wikidata à la photographie communautaire, en passant par l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, Wikimedia Côte d’Ivoire incarne une vision de l’inclusion numérique qui place les communautés africaines au cœur de la production de la connaissance mondiale.

« Le DRIF 2026 est pour nous l’occasion de partager nos expériences, d’apprendre des autres, et de bâtir ensemble des ponts entre les acteurs du numérique africain et le mouvement Wikimedia. » – Emmanuelle Guebo, wikimedienne ivoirienne et participante du DRIF 2025

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