Immersion et renforcement de capacités : l’appel à candidatures pour Fotamana 2026 lancé !

Wikimedia Côte d’Ivoire lance l’appel à candidatures pour Fotamana 2026, son programme d’immersion destiné aux leaders de communautés wiki émergentes en Afrique francophone.

Qu’est-ce que Fotamana ? Fotamana est le programme phare de Wikimedia Côte d’Ivoire pour le renforcement des capacités des acteurs du mouvement wiki en Afrique francophone. Il offre à un(e) leader de communauté émergente une expérience unique : séjourner en Côte d’Ivoire pour échanger avec d’autres acteurs du savoir libre, acquérir des connaissances spécifiques, améliorer ses pratiques et collaborer pour bâtir un mouvement plus solide et plus inclusif.

Grâce à l’expertise et aux ressources mises à disposition par Wikimedia Côte d’Ivoire, la personne bénéficiaire du programme repart avec des outils concrets pour renforcer sa communauté à l’effet de promouvoir la connaissance ouverte et l’intégrité de l’information dans son contexte local.

Fotamana 2026 : une place, une opportunité. Cette édition se déroulera du 18 au 27 mai 2026, en Côte d’Ivoire. Un(e) seul(e) candidat(e) sera sélectionné(e) – ce qui fait de cette opportunité une expérience sur mesure, intensive et à fort impact.

Qui peut candidater ? Vous êtes leader d’une communauté wiki émergente en Afrique francophone et vous souhaitez renforcer vos compétences tout en collaborant avec d’autres acteurs du mouvement ? Fotamana est conçu pour vous !

Comment postuler ? Pour acte de candidature à Fotamana 2026, veuillez remplir le formulaire en ligne y afférent jusqu’au 31 mars 2026 : 👉 https://forms.gle/R8Kw8me9mFMRhn9fA

Pour toute question, contactez l’équipe de Wikimedia Côte d’Ivoire à coordination@wikimedia.ci .

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