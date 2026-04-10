L’un des problèmes qu’il nous reste à résoudre est le manque de diversité au sein du mouvement, en particulier la faible participation des femmes à l’édition de Wikipédia et des projets frères, ainsi que l’absence de communautés de wikimédien·ne·s dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Les femmes latino-américaines sont sous-représentées dans le mouvement Wikimedia. Les membres du groupe d’utilisatrices Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia — un groupe d’utilisatrices officiellement reconnu par le Comité des affiliations de la Wikimedia Foundation en 2018, mais actif depuis 2015 — considèrent que plus la participation est diverse, plus les connaissances que nous construisons deviennent plurielles et neutres. C’est pourquoi notre objectif est de recruter des femmes pour collaborer aux différents projets. Nous avons besoin de davantage de modèles féminins, car les femmes utilisatrices en espagnol dans l’ensemble des projets représentent moins de 10 % des personnes contributrices. Certains pays d’Amérique latine ne font même pas partie du mouvement. Il existe des localités et des pays sans aucune participation féminine.

Les femmes qui aujourd’hui éditent, organisent des activités ou facilitent des espaces au sein du mouvement Wikimedia en Amérique latine ont appris seules. Par essais et erreurs. En cherchant des réponses dans des pages dispersées, en faisant face à des règles complexes sans accompagnement et, dans de nombreux cas, sans référentes proches qui nous montrent que cet espace pouvait aussi être le nôtre.

l’École des femmes leaders (Escuela de lideresas), portée par le groupe d’utilisatrices Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia, naît précisément de cette expérience partagée. Elle repose sur la conviction que former de nouvelles éditrices et organisatrices ne devrait pas être un processus solitaire ni excluant, et que le mouvement a besoin de davantage de femmes préparées à participer, à rester et, si elles le souhaitent, à assumer des rôles de leadership.

L’impact central que nous avons imaginé en créant l’École des femmes leaders (Escuela de lideresas) pour contrer les inégalités de genre dans les projets Wikimedia dans la région était de former des femmes capables de créer ou d’améliorer des articles avec un contenu de qualité, liés à des thématiques pertinentes pour leurs contextes locaux et à la fracture de genre ; des femmes conscientes des biais structurels générés par une perspective androcentrique et capables de les aborder ; et engagées sur le long terme auprès de leurs communautés locales.

L’École des femmes leaders est un programme de formation conçu par et pour des femmes de la région qui souhaitent contribuer aux projets Wikimedia et comprendre le fonctionnement du mouvement dans son ensemble. Nous voulions créer des connaissances localement pertinentes et sous-représentées afin de garantir une représentation diverse et équitable du Sud global dans les projets Wikimedia, et de favoriser un environnement dans lequel toutes les participantes puissent apporter leurs propres idées et points de vue et les orienter de manière stratégique vers les objectifs de la communauté wikimédienne. Notre objectif était de transmettre nos connaissances en tant que femmes wikimédiennes expérimentées — éditrices, administratrices et organisatrices du mouvement — ainsi que notre expérience dans la manière d’aborder les biais structurels, tels que la perspective androcentrique qui renforce la fracture de genre.

À l’École des femmes leaders, les participantes apprennent à éditer, à travailler avec des sources fiables, à comprendre les flux de travail communautaires et à connaître les politiques clés. Nous pensons que ces femmes doivent acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement des projets, notamment l’édition sur Wikipédia, l’utilisation de différents outils pour Wikidata et Wikimedia Commons, la gestion des conflits, l’organisation d’édit-a-thons et d’activités, la stratégie 2030 du mouvement, le Code de conduite universel, ainsi que le fonctionnement global du mouvement afin de collaborer de manière positive et sans frustration. Il nous a fallu beaucoup de temps pour apprendre tout cela — par essais et erreurs — et nous aurions aimé avoir des modèles féminins qui nous guident sur ces sujets.

La formation va au-delà des aspects techniques. L’une des plus grandes valeurs du programme est l’accompagnement personnalisé. Grâce à des mentorats et des espaces d’échange, les participantes peuvent poser des questions, faire des erreurs et apprendre dans un environnement bienveillant, réduisant ainsi les obstacles à l’entrée qui écartent souvent les nouvelles personnes du mouvement.

L’École s’engage à créer des modèles féminins locaux. Des femmes de différents pays et de différents âges, qui ont déjà parcouru ce chemin, partagent aujourd’hui ce qu’elles ont appris. Avoir des référentes proches rend visible le fait que participer activement à Wikimedia est à la fois possible et précieux.

Au cours des dix dernières années, le groupe a mené de nombreuses activités pour rapprocher davantage de femmes du mouvement, avec la participation de femmes d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l’Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Mexique, du Panama, du Pérou, de la République dominicaine, et de l’Uruguay.

Former de nouvelles éditrices et organisatrices contribue à construire une communauté, du savoir et un avenir. Certaines participantes deviennent des éditrices régulières, d’autres organisent des activités dans leurs communautés, et d’autres encore accompagnent de nouvelles éditrices. Chacun de ces parcours renforce le mouvement et contribue à réduire les biais systémiques dans les contenus.

Des initiatives comme l’École des femmes leaders montrent que, lorsque l’on investit dans la formation, l’accompagnement et la confiance, davantage de femmes trouvent leur place pour participer activement à Wikimedia. Cela élargit la communauté et renforce l’avenir du mouvement Wikimedia en Amérique latine. Le défi consiste désormais à continuer d’élargir ces espaces, à partager les apprentissages et à mobiliser des soutiens afin que davantage de femmes d’Amérique latine puissent contribuer, enseigner et diriger au sein du mouvement.

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