Atelier Africa Wiki Women Skill Up – Février 2026 : Traduction et contribution sur Wikipédia

Capture d’écran des participants présents à la fin du premier atelier AWW Skill Up Francophone.

En février 2026, Africa Wiki Women (AWW) a organisé sa première session Skill Up destinée à la communauté francophone, marquant un jalon important dans l’extension de ses activités au-delà de la sphère anglophone et visant à renforcer la participation des contributeurs francophones dans Wikipédia.

Chez AWW, la mission est de former les femmes africaines pour qu’elles deviennent des leaders transformatrices dans l’écosystème mondial du savoir. La communauté leur fournit les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour impulser un changement significatif sur le continent. Dans ce cadre, le Skill Up Workshop édition février 2026 a été conçu pour offrir des formations pratiques et créer un impact positif dans la société. L’atelier vise à promouvoir l’inclusion de genre et à réduire l’écart entre les sexes dans les projets Wikimedia en améliorant la littératie numérique, les compétences en recherche et la maîtrise technique pour accroître la qualité des contenus et la participation aux plateformes Wikimedia.

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Atelier Skill Up – Février 2026

Le premier atelier de la session de février s’est tenu le 21 février 2026, en ligne via Zoom, pour une durée de 2 heures. Il a été animé par le formateur invité Konan N’Da N’Dri et modéré par Adèle BITGA et Mammysou17. L’atelier a réuni 55 participants inscrits venus de plusieurs pays africains et internationaux, tous désireux d’acquérir les compétences nécessaires pour créer, enrichir et traduire des articles sur Wikipédia.

Africa Wiki Women Skill Up Workshop February francophone

Objectifs de l’atelier

Maîtriser les règles de base de Wikipédia pour créer et améliorer des articles en respectant les principes de neutralité, vérifiabilité et notoriété.

Développer des compétences en traduction encyclopédique, en adaptant fidèlement les contenus d’une langue à l’autre, sans plagiat et avec des sources fiables.

Renforcer l’autonomie des participants dans l’édition collaborative, l’utilisation des outils de traduction et l’interaction avec la communauté Wikipédia.

Concours post-atelier – Février 2026

Après l’atelier, un concours d’édit-a-thons a été organisé autour du thème : Gouvernance et responsables politiques.

Résultats : 195 articles créés et 698 articles édités.

195 articles créés et 698 articles édités. Les meilleures contributions ont été attribuées à Baname Lare (première place) et Manamarthe (deuxième place).

Édit-a-thon AWW Skill Up francophone – Concours avril 2026

Un concours d’édit-a-thons sur le thème des femmes pionnières est actuellement en cours. Il met en valeur les femmes ayant défendu les droits, influencé les politiques publiques et contribué à l’autonomisation et à l’amélioration des conditions de vie des femmes.

Période: du 06 avril au 06 mai 2026

Le concours est ouvert à toutes et à tous les contributeurs intéressés. Lien de participation: https://meta.wikimedia.org/wiki/Event:Africa_Wiki_Women_Skill_Up_Workshop_2026/Avril

Perspectives

La communauté Africa Wiki Women reste engagée à multiplier les opportunités pour combler le fossé de genre dans le savoir libre mondial. L’objectif est de créer un environnement où les femmes africaines peuvent exceller en tant que leaders, créatrices de contenu et contributrices au débat mondial sur la connaissance ouverte.

La communauté Africa Wiki Women (AWW) s’attache à réduire la sous-représentation des femmes africaines dans le mouvement Wikimedia. Elle organise une série d’activités pour autonomiser les femmes africaines dans l’écosystème du savoir libre, en s’appuyant sur des actions communautaires, la recherche et la collaboration avec d’autres groupes existants. L’objectif est de combler les écarts et de mettre en valeur les diverses contributions des femmes africaines dans le mouvement du savoir ouvert.

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