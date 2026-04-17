WikiConférence Amérique du Nord – L’appel à communications est ouvert !

La WikiConférence Amérique du Nord 2026 se tiendra à Edmonton, Alberta (Canada), du 25 au 27 septembre 2026, et le parcours culturel aura lieu le 24 septembre. Le thème de cette année est :

Construire le futur des communs

« Construire le futur des communs » consiste à repenser la manière dont nous créons et partageons les connaissances libres dans un monde en pleine mutation. Alors que des technologies telles que l’IA redéfinissent la façon dont l’information est produite et consommée, le mouvement Wikimédia dispose d’une occasion unique de veiller à ce que les communs restent ouverts, humains, fiables et inclusifs.

Ce thème vise à susciter des échanges au sein des communautés, du milieu technologique et des écosystèmes culturels et éducatifs. Ensemble, nous explorerons l’évolution de la relation entre Wikimédia et l’IA, mettrons en avant les voix sous-représentées dans nos communautés et approfondirons notre collaboration avec les institutions GLAMU.

L’une des journées de la conférence sera également consacrée au renforcement des capacités des contributeurs et contributrices de tous niveaux : des nouvelles recrues qui effectuent leurs premières modifications aux contributeurs et contributrices assidus qui cherchent à développer ou à améliorer leurs compétences, en passant par les utilisateurs et utilisatrices aguerris disposant de droits étendus et les questions qui les concernent le plus.

L’appel à propositions est maintenant ouvert et fermera le 15 mai fin de journée.

*Les communs sont la somme des connaissances libres que tout le monde peut consulter, utiliser et enrichir.

*GLAMU : galeries, bibliothèques, archives, musées et universités (de l’anglais Galleries, Libraries, Archives, Museums, and Universities)

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