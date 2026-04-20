Wiki N’zuñdeuh, un héritage durable: Une ouverture de la connaissance culturelle africaine par l’adoption d’une démarche multi-linguiste avec les Universités au Cameroun et les communautés wikimédiennes



La phase pilote du programme Wiki N’zuñdeuh, en 2025, a été une phase d’observation, d’analyse et de compréhension. A l’issue de cette période, plusieurs leçons acquises nous ont permis de poser les jalons pour une plus grande portée sur l’année en cours. Ceci s’est articulée en huit axes stratégiques pour pouvoir non seulement enrichir la connaissance autour de la culture (du Cameroun et ceux d’autres pays en Afrique subsaharienne) via les projets hébergés par la Fondation Wikimedia mais aussi apporter des compétences numériques auprès des universités via des partenariats.

Présentation des axes stratégiques

Points majeurs pour le libre partage de la connaissance, il a été pensé huit stratégies tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan des initiatives. Celles-ci sont réparties comme-suit:

Initiatives stratégiques

Wiki N’zuñdeuh Focus: Cette stratégie vise la documentation des aspects de la culture ( musée, festival, danses traditionnelles, contes).

Wiki For Education (WFE) : Activation du programme EduWiki (ToT) à travers WikiVoyage via WikiLearn dans des instituts de beaux-arts et autres prenant part au programme.

Wiki N’zuñdeuh Translate: Traduire le contenu existant et créé en langue étrangère.

Wiki N’zuñdeuh epəll: A travers les activités de sensibilisation, de formation, cette stratégie a pour but d’intéresser le public et les éditeurs à la création de contenus wikimédiens et à leur exploitation.

Wikidata Days in Africa: En partenariat avec Wikimedia Deutschland et Igbo Wikimedia UG, cette initiative de dat-a-thon vise la documentation des infrastructures religieuses, scolaires et hospitalières.

Wiki N’zuñdeuh Extension: C’est le fait de permettre à des groupes d’utilisateurs et/ou groupes de travail d’acquérir l’expérience Wiki N’zundeuh dans leur pays.

Ces stratégies sont mises en exergue via les activités de formation, de sensibilisation, de renforcement de capacités, de créations de contenu, de photographies.

Initiatives de gouvernance

Formation et renforcement des capacités des Référent.e.s

L’objectif ici est de capaciter les référent.e.s des wiki clubs et leads en compétences wikimediennes et non (le Code de conduite Universel sera aussi mis à contribution).

Wiki N’zuñdeuh édition 2026 est lancée, nous faisons vivre ce qui a été fait jusqu’ici.

Séminaire de renforcement de capacités de l’équipe programme

TL’équipe Wiki N’zuñdeuh s’agrandit avec l’officialisation du Wiki Club de l’université de Garoua, ces néophytes de Wikimédia n’ont pas toujours suffisamment de connaissances en principe Wikimédiennes et leadership associatif. Pendant deux jours (21 et 22 Janvier 2026) à Yaoundé, les référents et responsable du programme Wiki N’zuñdeuh ont été outillés sur:

l’esprit communautaire et le leadership en milieu associatif,

le principe collaboratif et engagement dans les projets Wikimedia

Wiki N’zuñdeuh 2026: Activités et objectifs

le travail en atelier (comment préparer une séance de formation)

Ces formations résultent des observations faites lors de la phase pilote du programme. Un accent particulier a été mis sur le respect de l’autre et le travail en communauté. En plus des formations, l’équipe programme est allée à la rencontre d’une érudit dans le domaine de la culture, Mama Fouda, fondatrice du musée ethnographique et d’histoire des peuples de la forêt d’Afrique Centrale pour recevoir d’elle de précieux conseils. De cette rencontre, l’on retient un appel à beaucoup discipline et de patience. La culture est un domaine sensible, s’y engager requiert un amour pour elle; c’est d’ailleurs une mission sacerdotale. Mama Fouda a partagé son expérience et ses challenges. Elle est avant tout artisane, avec ses mains, elle confectionne des vêtements traditionnels et hautement spirituels pour les autorités traditionnelles africaines.

Pendant le séminaire, les richesses culinaires du Cameroun ont été explorées, le partage des réalités des deux pôles du pays (grand Nord et grand Sud) par les participants ont fait vibrer l’ambiance. A travers ce séminaire, nous visons plus d’efficacité de l’équipe, tant dans le programme que dans leur développement personnel.

cc-by-4.0, author:Ivan Nouemsi cc-by-4.0, author:Ngala Brain

Lancement du programme + 25eme anniversaire de Wikipédia

La deuxième phase du programme Wiki N’zuñdeuh a débuté le 14 février 2026 à l’université de Garoua avec l’administration, les enseignants, les étudiants de cette institution, les membres du Wiki Club de Garoua et l’équipe programme. Tout commence par un podcast à la radio Salaaman. Les membres du Wiki Club de Garoua ont sensibilisé les populations sur le programme avec un accent mis sur la journée du lancement. Le message est passé en langue fulfuldé, anglais et français. Après la radio, les activités se sont poursuivies dans les locaux de l’Institut des Beaux Arts de l’Innovation (IBAI) de l’université de Garoua. Après avoir présenté le programme Wiki N’zuñdeuh aux invités et participants, l’équipe est revenue sur ce qu’est WAFTAI, Wikimédia, Wikipédia et ses projets frères. Célébrer le 25ème anniversaire de Wikipedia a été un point crucial de la journée. Pendant plus de deux heures, les participants de Wikipedia y ont témoigné leur amour à travers le jeu d’anniversaire. Après, c’est suivi le chant d’anniversaire et la coupure du gâteau par le Directeur Adjoint de l’IBAI. La journée de lancement s’est clôturée par une formation introductive que Wikipédia; celle-ci a pris fin à 17h par une séance d’évaluation entre membres du bureau du Wiki club de Garoua et le responsable national des Wiki Club.

Pour écouter le podcast multilingue (français, anglais et peul) relatif au lancement…

Quoique bien débuté, l’avancement des activités se bute au problème du calendrier universitaire. Le programme de cours est aléatoire, varie d’une semaine à l’autre, ce qui freine le respect du timeline du programme.

cc-by-4.0, author:Bile Rene

Axes stratégiques effectués

Plusieurs axes stratégiques sont en cours de réalisation, il s’agit de:

Cette stratégie a pour objectif, la documentation des éléments culturels et infrastructures. Deux universités prennent part, il s’agit du Wiki club de l’université de Garoua et l’université d’Ebolowa. Elle a débuté sur Wikivoyage où plus de 20 articles portant sur les musées et festivals ont déjà été créés majoritairement par les femmes.

La page event

Les contributions sont consultables ici

Wikimedia Madagascar a pris part au programme. Leur activité porte sur Wikimedia commons. Plus de 50 images de musées ont été téléversé sur commons et seront utilisées dans les sujets de musées. Tout comme le Cameroun, le programme à Madagascar enrichit la connaissance des contributeurs . Lors du réunion de planification, Andriah Laingo, référente principale du programme à Madagascar affirme:

“lors du diagnostic des musées, nous avons été surpris de savoir qu’il y ait autant de musées dans ma région”.

Ce programme a le mérite d’inclure toutes les régions de Madagascar et de ne mettre à contribution les femmes.

La page event

La catégorie commons pour les musées ici

Les contributions sont consultables ici

Wikimedia For Education

Cette stratégie a été pensée pour permettre aux étudiants et enseignants du tourisme et autres d’adopter les outils et projets Wikimedia. Un cours WikiVoyage sur WikiLearn a été monté pour permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances en technique de création de contenu Wikivoyage. Un modèle de visite a été élaboré pour montrer aux contributeurs et à toute autre personne comment à partir des informations contenues sur un guide Wikivoyage, les touristes ou voyageurs peuvent structurer leur déplacement. Le cours est ouvert à tout le monde , il est sanctionné d’une certification.

Axes stratégiques à venir

IEn plus des activités déjà lancées qui vont se poursuivre jusqu’au 5 décembre 2026, plusieurs autres stratégies font leurs entrées.

Wiki N’zuñdeuh translate

L’ouverture des connaissances culturelles est l’objectif principal de cette édition c’est pourquoi il a été pensé d’introduire des traductions en des langues locales et étrangères. A compter de ce mois d’avril, les articles seront traduits en Anglais, en Arabe et Fulfuldé.

Wiki N’zuñdeuh epəll

Les invités ont déjà été contactés ; cette stratégie débutera très prochainement.

Wikidata Days Afrique

La première édition s’est tenue en Novembre 2025 où il a été question de wikidata les écoles secondaires du Cameroun et d’ajouter les traductions en langue Igbo et Yemba. Deux communautés africaines se sont mises ensemble pour faire parler leur langue dans Wikidata. Ce fut une expérience enrichissante et nous souhaitons la revivre en Août prochain.

Ce premier trimestre d’activités a été une entrée dans la deuxième édition du programme. Nous sommes réellement flattées par l’implication du corps administratif des différentes universités du Cameroun, l’engagement des participants du Cameroun et de Madagascar et l’accompagnement des administrateurs Wikivoyage. Malgré le problème d’énergie électrique rencontré et du manque d’ordinateur pour certains étudiants qui impactent négativement le rendement en terme de contribution, nous restons confiantes. Tout comme les musées, les fêtes coutumières encore appelées festivals culturels camerounais seront mises à la connaissance de tous à travers Wiki N’zundeuh.

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