Présentation du projet de plan annuel 2026-2027 de la Fondation Wikimédia

De quoi a le monde besoin de nous maintenant?

Internet est à un tournant décisif. Les tendances mondiales que la Fondation Wikimédia et les bénévoles suivent depuis plusieurs années ne sont ni lointaines ni théoriques. Elles ont désormais un impact sur Wikipédia et les projets de Wikimédia. Wikipédia constate une baisse du nombre de pages vues et du trafic de référence provenant de Google, ainsi qu’une augmentation sans précédent du trafic généré par les robots. Nous pensons qu’il ne s’agit pas d’un phénomène temporaire, mais d’une transformation structurelle. Le monde a besoin de la Fondation Wikimédia et du mouvement pour évoluer et s’adapter.

La mission de Wikimédia demeure urgente. À l’heure de désinformation et de plus en plus de contenus peu fiables générés par l’IA, Wikipédia continue de fournir un pilier essentiel de connaissances fiables sur le web – le “filet factuel qui maintient la cohésion du monde numérique” (source). Mais si les contenus créés par les bénévoles restent vitaux pour le monde, ils sont de moins en moins visibles, car les internautes consomment des informations provenant de résumés générés par l’IA, de chatbots et d’autres formes de réutilisation par des tiers.

Cela soulève des questions cruciales pour le mouvement Wikimédia:

Trafic: Comment devons-nous réagir face à la baisse du nombre de pages vues, à la réduction de la visibilité et à l’évolution structurelle qui s’éloigne du trafic issu des moteurs de recherche?

Comment devons-nous réagir face à la baisse du nombre de pages vues, à la réduction de la visibilité et à l’évolution structurelle qui s’éloigne du trafic issu des moteurs de recherche? Réutilisation responsable: Comment avoir une réutilisation durable du contenu de Wikimédia, et comment protéger notre infrastructure contre les abus?

Comment avoir une réutilisation durable du contenu de Wikimédia, et comment protéger notre infrastructure contre les abus? L’élément humain: Quelle est la valeur unique de Wikipédia dans un monde de contenu généré par l’IA et d’expériences “zéro clic“? Comment pouvons-nous tirer pleinement parti du pouvoir unique de notre communauté mondiale?

Quelle est la valeur unique de Wikipédia dans un monde de contenu généré par l’IA et d’expériences “zéro clic“? Comment pouvons-nous tirer pleinement parti du pouvoir unique de notre communauté mondiale? Protéger notre modèle: Comment pouvons-nous protéger le modèle de contributions bénévoles et le modèle de revenus de Wikipédia?

Comment pouvons-nous protéger le modèle de contributions bénévoles et le modèle de revenus de Wikipédia? Durabilité à long terme: Comment allons-nous aider Wikipédia et les projets à prospérer au cours des 25 prochaines années – et pour toujours?

Prospérer sur Wiki et au-delà

Nous pensons que l’avenir de Wikipédia repose sur la collaboration de deux piliers: Prospérer sur Wiki et au-delà. Cela implique d’investir dans une expérience utilisateur plus riche sur nos sites web et applications, qui sera appréciée par les lecteurs, contributeurs et donateurs, et qui les incitera à revenie. Il faut aussi un modèle de réutilisation durable qui permet d’atteindre les utilisateurs là où ils se trouvent et de redonner de la valeur à Wikipédia en attirant de futurs contributeurs, au lieu de simplement générer du trafic. Pour prospérer et rester pertinente dans ce nouvel environnement, Wikipédia doit se développer aussi bien sur wiki qu’au-delà.

Objectifs de 2026-2027 de la Fondation

Comment allons-nous procéder? En nous concentrant sur quatre objectifs clés en 2026-2027:

‘Augmenter notre portée: Diversifier notre trafic au-delà de la recherche traditionnelle. Historiquement, près de 90% des visiteurs de Wikipédia y accédaient via la recherche Google. Ce flux de trafic “gratuit” est aujourd’hui en déclin structurel, un phénomène qui touche tous les éditeurs sur Internet, et pas seulement Wikipédia. Il nous faut donc développer de nouvelles formes de trafic direct (par exemple, de nouvelles sources de référence et les téléchargements d’applications mobiles) et diversifier nos sources de trafic afin de réduire notre dépendance à une seule source. Les internautes ne découvriront peut-être plus le contenu de Wikimédia par hasard comme auparavant, ce qui affectera sa visibilité globale et, par conséquent, ses revenus et la motivation des contributeurs. Cela nécessitera d’investir dans de nouvelles méthodes (souvent plus complexes et coûteuses) pour atteindre les futurs lecteurs, rédacteurs et contributeurs. Approfondir l’engagement: Soutenir nos contributeurs et transformer les lecteurs occasionnels en lecteurs, contributeurs et donateurs réguliers. De nombreux utilisateurs de Wikipédia visitent brièvement le site, trouvent une information, puis le quittent. Nous devons rendre l’expérience de lecture plus engageante afin que les lecteurs occasionnels reviennent, deviennent des lecteurs actifs et s’engagent en plus grands nombres en tant que contributeurs et donateurs. Dans un monde où chaque visite compte, nous nous concentrerons sur un entonnoir de public (voir ci-dessous) qui ramène les internautes des “contenus externes” vers l’experience “wiki”, transforme les lecteurs occasionnels en lecteurs actifs et les lecteurs actifs en participants, donateurs et une nouvelle génération de leaders communautaires. Protéger nos projets: Préserver et défendre notre modèle. Les bénévoles et les valeurs de Wikipédia sont de plus en plus menacés. Nous assurerons aux bénévoles la sécurité et le soutien juridique dont ils ont besoin, et défendrons la neutralité dans un monde où les faits sont de plus en plus contestés et politisés. Nous renforcerons la protection de l’infrastructure de Wikimédia contre les abus de robots et privilégierons une réutilisation responsable qui apporte de la valeur à Wikipédia, et non pas seulement du trafic.

Ces objectifs sont activés par un quatrième but:

Construire la rapidité et la résilience: Soutenir les personnes et les systèmes derrière ce travail. Améliorer la rapidité et l’efficacité du personnel, des systèmes et de l’infrastructure technique de la Fondation. Cet objectif inclut les actions que nous entreprendrons pour générer le soutien financier nécessaire à la réalisation de notre mission, notamment en continuant à développer des sources de revenus diversifiées comme Wikimedia Enterprise et le Fonds de dotation afin de garantir la pérennité des projets de Wikimédia.

Pourquoi cette approche?

La transformation du trafic et de la réutilisation des contenus implique que les futurs lecteurs, donateurs et contributeurs accéderont à Wikipédia différemment du passé. L’orientation stratégique de 2017 du mouvement Wikimédia – servir d’”infrastructure essentielle du paysage de la connaissance libre” – a été largement atteinte. Cependant, devenir une “infrastructure essentielle” à lui seul ne suffira peut-être pas à garantir l’avenir de la connaissance libre. La question est maintenant de savoir comment jouer ce rôle tout en protégeant le modèle de contribution de Wikipédia, ses valeurs fondamentales et sa viabilité financière. Tout en continuant de nous appuyer sur les recommandations de la stratégie du mouvement de 2030, répondre aux tendances mondiales auxquelles notre mouvement est confronté nous obligera à suivre de près la recommandation d’”évaluer, d’itérer et de s’adapter“.

Notre projet Wikimédia le plus visible et le plus utilisé est Wikipédia. L’année prochaine, nous nous appuierons sur le rôle fondamental de Wikipédia dans le paysage de l’information pour accroître le trafic et la visibilité des contenus de Wikimédia. Cela comprendra des efforts pour augmenter le trafic vers Wikipédia, renforcer le soutien aux contributeurs et fournir aux utilisateurs ayant des droits étendus les outils et le soutien améliorés dont ils ont besoin face aux défis croissants. En investissant également “au-delà de wiki” pour orienter les nouveaux lecteurs, contributeurs et donateurs vers Wikipédia, nous pouvons garantir la viabilité financière, la confiance sociale, la pertinence publique et l’indépendance structurelle des projets de Wikimédia.

De lecteurs à contributeurs et donateurs: l’entonnoir du public

Pour transformer les lecteurs occasionnels en lecteurs actifs, rédacteurs et donateurs à un taux plus élevé, nous nous concentrerons sur la manière de faire progresser les gens à travers un entonnoir de public qui utilise des expériences ciblées, des améliorations de l’expérience utilisateur et des indicateurs à chaque étape pour transformer les consommateurs passifs en participants actifs.

L’échelle de cette opportunité est considérable. Nous estimons qu’environ 5 milliards d’internautes consultent déjà du contenu de Wikipédia, que ce soit sur nos sites ou indirectement. Parmi eux, 3,3 milliards savent que Wikipédia existe. Et environ 1,5 milliard – soit près de 27% de l’ensemble des internautes – lisent du contenu Wikipédia sur wiki chaque mois.

Diagramme : Entonnoir de conversion actuel

“Au-delà de wiki”

– Tous les utilisateurs d’Internet: Environ 5,5 milliards

– Consomment des contenus réutilisés de Wikipédia: Environ 5 milliards

– Connaissent Wikipédia: Environ 3,3 milliards

“sur Wiki”

– Lecteurs: environ 1,5 milliard (27% des internautes)

– Donateurs: Environ 7,7 millions (0,51% des lecteurs)

– Rédacteurs: environ 273 000 (0,02% des lecteurs)

Cela donne à Wikipédia un atout stratégique majeur pour nous aider à traverser cette période de transition. Nous devons tirer parti de cette force dès maintenant, tant que notre audience et notre notoriété restent élevées. La baisse de trafic que nous constatons actuellement signifie que nous devons améliorer les indicateurs en haut de l’entonnoir – la réutilisation globale du contenu de Wikimédia et la notoriété de Wikipédia – et augmenter notre taux de conversion des lecteurs en lecteurs réguliers, contributeurs actifs et donateurs en aval du processus. Cette année, nous nous concentrerons avec la plus grande rigueur sur l’analyse de notre entonnoir de conversion afin de nous assurer que nos expérimentations et itérations seront les plus pertinentes pour atteindre ces objectifs.

Rendre la rédaction plus facile et plus efficace

Une communauté de contributeurs dynamique et en pleine croissance est essentielle pour le futur de Wikipédia. C’est pourquoi nous allons investir dans un système de tableaux de bord personnalisés qui aideront les lecteurs à devenir contributeurs et accompagneront les nouveaux contributeurs dans leur progression vers des rôles plus avancés, notamment en tant que modérateurs. Ces tableaux de bord permettront aux contributeurs débutants d’accéder à des rôles plus complexes et d’identifier les points nécessitant une attention particulière, comme les discussions en cours ou les risques de vandalisme sur les articles qui leur tiennent à cœur. Des objectifs plus clairs, des indicateurs d’impact et des échanges entre contributeurs aideront également à renforcer la motivation, à fidéliser les contributeurs et à encourager leur participation à long terme.

Nous allons également développer de nouveaux outils permettant aux rédacteurs d’observer quand et comment les lecteurs interagissent avec notre contenu. Cela pourrait notamment inclure la mise à disposition de données agrégées sur la fréquence à laquelle nos pages sont référencées sur d’autres sites web, comme Google ou TikTok. L’objectif est de permettre aux rédacteurs d’adapter leur travail en fonction des informations qu’ils reçoivent et de ce qui intéresse le plus les lecteurs. (Par exemple, si une requête fréquente mène à un article inapproprié, les rédacteurs pourraient créer des redirections ou enrichir le contenu pour mieux répondre aux besoins des lecteurs).

Conformément à la recommandation de notre Conseil consultatif des produits et technologies (PTAC), nous continuerons de privilégier la simplification de la rédaction sur mobile. Les “modifications structurées”, par exemple, permettent de fractionner les modifications mobiles en tâches guidées plus courtes. Pour les utilisateurs ayant des droits étendus (UWER), une automatisation plus intelligente (comme la suggestion d’enquêtes sur les activités suspectes) peut aider à réduire le travail de modération répétitif souvent lié à l’arrivée de nouveaux utilisateurs, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches à plus fort impact. Nous renforcerons également la sécurité des comptes utilisateurs.

Capture d’écran de l’article “arbre du berger” sur la Wikipédia en anglais

Un écosystème de connaissances vivant

Comme souligné par d’autres Wikimédiens, Wikipédia et nos projets s’apparentent à un paysage vivant qui évolue et s’adapte au fil du temps. Ces vingt dernières années, Wikipédia a été soutenue par un “flux” constant et largement accidentel de trafic gratuit provenant des moteurs de recherche comme Google: Un flux régulier de lecteurs, de donateurs et de contributeurs. Aujourd’hui, ce flux change de direction et risque de s’assécher. Comme les bénévoles de Wikipédia l’ont constaté depuis longtemps (1, 2), le coeur de la communauté – ses administrateurs et utilisateurs les plus actifs avec dse droits étendus – ne se renouvelle pas au rythme nécessaire pour que Wikipédia puisse prospérer pour les générations futures.

Lorsque les systèmes végétaux vivants sont soumis à un stress hydrique, ils font généralement deux choses:

Trouver de nouvelles sources d’eau. D’où notre concentration sur la diversification du trafic, afin d’aller au-delà du flux traditionnel des références de recherche Google. Enraciner plus profondément. D’où notre insistance sur l’approfondissement de l’engagement – transformer les lecteurs occasionnels en lecteurs réguliers, et ces derniers en rédacteurs et donateurs.

Si on devait choisir un symbole pour le plan annuel de 2026-2027, ce serait l’arbre du berger (Boscia albitrunca), une plante connue pour posséder le système racinaire le plus profond connu au monde, pouvant atteindre 68 mètres de profondeur. L’arbre du berger ne se contente pas des eaux superficielles. Il s’enfonce profondément. Et ce faisant, il prospère dans l’un des environnements les plus hostiles au monde: Le désert du Kalahari.

Nous pensons que Wikipédia traverse une période de crise environnementale similaire et nécessite une adaptation comparable. Elle doit s’enraciner plus profondément, transformant les lecteurs occasionnels en lecteurs, contributeurs et donateurs actifs qui s’engagent durablement. Ce faisant, elle doit renouveler le modèle qui a fait de Wikipédia, à l’instar de l’arbre du berger, une source de réconfort et d’inspiration dans un paysage numérique de plus en plus hostile.

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