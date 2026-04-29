Mois de la Contribution Francophone 2026 en Côte d’Ivoire : une édition sous le signe de l’engagement

En mars 2026, la communauté wikimédienne ivoirienne a pris part au Mois de la Contribution Francophone, une campagne internationale organisée chaque année à travers l’espace francophone afin de renforcer les contenus en langue française sur les projets Wikimedia. En Côte d’Ivoire, cette édition a été marquée par une dynamique collaborative mêlant formations, ateliers hybrides et contributions en ligne.



Un thème fort : Violences, résistances et luttes



L’édition 2026 s’est articulée autour du thème « Violences, résistances et luttes », invitant les communautés à documenter les combats historiques et contemporains, les injustices sociales, les résistances citoyennes ainsi que les figures et mouvements porteurs de changement dans l’espace francophone.

Une mobilisation nationale et hybride

Afin de toucher différents publics, plusieurs activités ont été organisées durant le mois de mars :

Korhogo : atelier en présentiel à la Bibliothèque régionale ;

: atelier en présentiel à la Bibliothèque régionale ; San-Pédro : atelier en présentiel à l’Université de San-Pédro ;

: atelier en présentiel à l’Université de San-Pédro ; Deux sessions en ligne ouvertes aux Wiki Clubs et contributeurs du pays.

Cette approche hybride a permis de rassembler des participants issus de plusieurs villes et de créer un cadre inclusif d’apprentissage et de contribution.

Des résultats encourageants

Grâce à l’engagement des participants, la campagne a enregistré des résultats significatifs.

Ces chiffres traduisent non seulement l’intérêt croissant pour les projets Wikimedia en Côte d’Ivoire, mais aussi la capacité des communautés locales à produire du contenu utile, structuré et durable.

Le Mois de la Contribution Francophone 2026 en Côte d’Ivoire confirme une chose essentielle : lorsque les communautés locales se mobilisent, elles peuvent transformer durablement l’accès à la connaissance.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont rendu cette édition 2026 possible : participants, facilitateurs, organisateurs locaux, Wiki Clubs partenaires, Wikimedia Côte d’Ivoire User Group et WikiFranca.

Chaque contribution, petite ou grande, participe à rendre le savoir plus accessible et plus juste.

Cap sur les prochaines campagnes, avec encore plus d’inclusion et d’impact.

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