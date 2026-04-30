Construire un internet plus représentatif : mon premier mois avec AWA Digitalise Youth Fellowship 2026

Et si les jeunes africains prenaient pleinement leur place dans la construction du savoir en ligne ?

C’est avec cette conviction que j’ai rejoint le programme AWA Digitalise Youth Fellowship 2026, une initiative qui va bien au-delà de la simple contribution sur les projets Wikimedia. Ici, il s’agit de participation, de représentation, mais aussi de responsabilité face à l’information qui circule en ligne.

Porté par Code for Africa (CfA) et la Digital Democracy Initiative, le programme concerne l’Afrique mais moi, j’ai travaillé sur trois pays à savoir, le Togo, le Mali et le Burkina Faso autour d’un objectif commun : faire du numérique un espace plus sûr, plus inclusif et surtout plus fidèle aux réalités africaines.

Prendre sa place dans l’espace numérique

Le mois de mars a été une phase d’immersion. Comprendre les objectifs, s’approprier les outils, mais surtout réfléchir à l’impact que nous voulons avoir en tant que jeunes contributeurs.

Très vite, une évidence s’est imposée : il ne suffit pas d’être présent en ligne, il faut aussi être actif dans la production du savoir. Trop souvent, nos réalités sont absentes, mal représentées ou racontées par d’autres. Contribuer à Wikipédia et à Wikidata devient alors un acte engagé.

En accompagnant d’autres jeunes à découvrir ces plateformes, je ne transmets pas seulement des compétences techniques. J’encourage une prise de parole. J’ouvre un espace où chacun peut contribuer, corriger, documenter et valoriser nos contextes locaux.

Apprendre ensemble, contribuer ensemble

Au cours de ce premier mois, j’ai organisé trois sessions d’initiation à Wikidata ainsi qu’une Office Hour avec l’appui de la communauté Wikimedia Togo. Ces moments d’échange ont montré à quel point l’apprentissage est plus fort lorsqu’il est collectif.

Les questions, les hésitations, les premières contributions… tout cela fait partie du processus. Et c’est justement dans ces espaces que se construit une communauté. Une communauté qui apprend à vérifier l’information, à structurer des données fiables et à contribuer de manière responsable.

Des débuts concrets

En un mois, les premières actions ont déjà permis d’obtenir des résultats encourageants :

Plus de 30 articles créés ou améliorés sur Wikipédia

Plus de 30 contributions sur Wikidata

24 jeunes sensibilisés aux projets Wikimedia

Ces chiffres restent modestes à l’échelle globale, mais ils représentent quelque chose de plus important : une dynamique en train de naître. Chaque contribution compte. Chaque personne formée peut, à son tour, transmettre.

Faire grandir la communauté

La suite du fellowship sera tournée vers le renforcement de cette dynamique. L’objectif est clair : élargir la communauté, multiplier les espaces d’apprentissage et ancrer davantage ces initiatives au niveau local.

Cela passera par :

l’organisation de nouveaux ateliers pour les jeunes

une participation plus active sur des thématiques clés comme les droits numériques et la cybersécurité

le développement de collaborations avec des organisations locales

et surtout, la création d’un réseau de contributeurs engagés

Plus qu’un programme, un engagement

Ce premier mois m’a rappelé une chose essentielle : le savoir libre ne se construit pas seul. Il repose sur des communautés, sur des personnes qui choisissent de donner de leur temps pour rendre l’information accessible à tous.

Participer à AWA Digitalise Youth Fellowship 2026, c’est faire ce choix. C’est refuser l’absence de nos voix dans l’espace numérique. C’est contribuer, à notre échelle, à un internet plus juste et plus représentatif.

Et ce n’est que le début.

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