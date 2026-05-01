Cinq sujets pour explorer l’Ukraine et contribuer à Wikipédia

La fin du Mois de la diplomatie culturelle ukrainienne 2026 approche, mais il n’est pas trop tard pour y participer et rédiger un article sur des phénomènes ukrainiens intéressants ! Voici cinq idées pour inspirer vos contributions

Tu es L’Univers

“ Un astronaute ukrainien, lors d’une mission pour une entreprise d’élimination de déchets nucléaires, découvre que la Terre a explosé. Il croit être la dernière personne en vie jusqu’à ce qu’il reçoive une transmission d’une astronaute française près de Saturne, et décide de voyager pour la rencontrer.”.

Voici le synopsis de l’un des films ukraino-belges les plus attendus de 2024, U Are the Universe — Une romance de science-fiction écrite et réalisée par Pavlo Ostrikov, pour ses débuts en tant que réalisateur d’un long métrage. Le film a été présenté en avant-première le 7 septembre 2024 au Festival international du film de Toronto et est sorti dans les salles ukrainiennes le 20 novembre 2025.

“Sous les apparences d’un space fantasy, « U Are the Universe » parle avant tout de l’amour trouvé au plus profond du désastre… C’est cette universalité des émotions qui fait résonner le film et le distingue des aventures de science-fiction typiques, plus grandes que nature. […] Il n’est jamais sentimental mais devient progressivement émouvant, avec un final qui délivre une charge profondément poignante.” — Namrata Joshi, The New Indian Express.

L’article n’est actuellement disponible qu’en huit langues — alors ne manquez pas votre chance : regardez le film et traduisez l’article Wikipédia dans votre langue !

Impact culturel de la catastrophe de Tchernobyl

Il y a quarante ans, l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire humaine s’est produite — la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La catastrophe a non seulement transformé la culture ukrainienne, mais aussi les médias du monde entier.

Tout un article dédié à The cultural impact of the Chornobyl disaster, explorant comment celle-ci a été représentée dans différentes formes de médias et comment elle a façonné la perception du public. Il couvre tout, des films qui évoquent ou traitent directement de Tchernobyl aux jeux vidéo, comme la célèbre série S.T.A.L.K.E.R.

Cette année marque l’anniversaire de la catastrophe : traduire l’article dans votre langue est donc une excellente contribution à la mémorialisation de l’impact de la catastrophe de Tchernobyl.

Pour l’instant, l’article n’existe qu’en ukrainien, en anglais et en coréen

“Un caneton nage dans la Tisza”

“A Duckling Swims in the Tisza“Il s’agit d’une chanson populaire lemko qui est devenue célèbre dans l’Ukraine du XXIe siècle en raison de son utilisation fréquente comme requiem pour les manifestants tués pendant l’Euromaïdan de 2013-2014, la Révolution de la Dignité de 2014, et la guerre russo-ukrainienne en cours.

Dans les versions traditionnelles de la chanson, les paroles racontent la vie et la mort d’une jeune femme qui refuse d’épouser un homme qu’elle n’aime pas, allant ainsi contre la volonté de sa mère. Dans les années 1940, les paroles ont été largement remaniées par l’écrivain transcarpathien Vasyl Grendzha-Donsky pour raconter l’histoire d’un soldat se préparant à aller à la guerre. Dans la plupart des versions des paroles, le caneton traversant la rivière représente la mort et le passage vers l’au-delà.

En janvier 2014, un enregistrement de 2002 de “Un caneton nage dans la Tisza” par Pikkardiyska Tertsiya a été utilisé lors des funérailles du militant biélorusse de l’Euromaïdan Mykhailo Zhyznevskyi, qui avait auparavant confié à des amis que cette chanson comptait parmi ses favorites. Les paroles et la signification de la chanson ont conduit à son utilisation fréquente lors des cérémonies commémoratives pour les manifestants tués pendant l’Euromaïdan, la Révolution de la Dignité et la guerre russo-ukrainienne, étant surnommée « l’hymne officieux » des manifestants et soldats tombés.

Pour l’instant, l’article n’est disponible qu’en neuf langues sur Wikipédia.

Boïchoukisme (l’École de Boïtchouk)

Boychukism est un phénomène culturel et artistique dans l’histoire de l’art ukrainien des années 1910-1930, distingué par son style artistique monumental-synthétique.

Le boïchoukisme n’était pas seulement un art monumental, mais un mouvement complet qui a influencé le développement de l’art de l’affiche, des arts graphiques et de la céramique. Il est apparu comme un courant idéologique qui, même sous le coup d’une interdiction et de la menace de destruction, a jeté les bases d’une renaissance artistique ukrainienne.

Son esthétique combinait l’héritage byzantin et renaissant avec les traditions populaires ukrainiennes et l’iconographie, plaçant l’art ukrainien dans un contexte européen plus large. En même temps, les boïchoukistes cherchaient à créer un nouveau style artistique national capable de s’exprimer dans un langage visuel moderne.

L’article est disponible en quinze langues — la plupart sont de courts articles, mais vous pouvez changer cela !

Les Chasseurs de tigres

Vous cherchez un roman captivant sur le combat d’un homme contre le monde des ténèbres ? Tiger Trappers d’Ivan Bahriany est une option parfaite, autant pour la lecture que pour la traduction pendant le MDCU (Mois de la diplomatie culturelle ukrainienne).

L’œuvre est basée sur des événements autobiographiques : l’expulsion de Bahriany vers l’Extrême-Orient, dans le Goulag. Après s’être échappé de l’escorte du NKVD qui transportait des prisonniers du Goulag condamnés à mort en Sibérie, Bahriany a vécu dans la taïga pendant près de deux ans. Le personnage principal du roman, Hryhoriy Mnohohrishnyy, a absorbé de nombreux traits de caractère de l’auteur.

Bahriany a composé l’œuvre en 14 jours alors qu’il se cachait de la Gestapo à Morshyn, dans l’ouest de l’Ukraine occupée par les Allemands, en se basant sur sa propre amère expérience.

“Cette histoire d’aventure éloquente et passionnante est aussi une quête palpitante de liberté politique. C’est un roman de chevalerie et de vaillance, des thèmes sauvages et inattendus dans notre fiction terreuse.” — a écrit le critique littéraire américain Walter Gavighurst dans sa critique intitulée “A Touching Story of Political Exile” pour le New York Herald Tribune du 10 février 1957.

L’article sur ce livre n’est disponible qu’en 7 langues. Le prochain sera peut-être le vôtre ?

Le Mois de la diplomatie culturelle ukrainienne se termine le 30 avril à 23 h 59 — alors ne manquez pas votre chance de contribuer et d’aider à diffuser les connaissances sur l’Ukraine sur Wikipédia !

#UkraineEverywhere #UCDMonth #UEWikipedia

Pouvez-vous nous aider à traduire cet article ? Pour que cet article soit diffusé au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous traduire cet article pour faire passer le message ? Commencer la traduction