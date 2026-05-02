Projet AWA EmpowerHer 2026: Les Femmes d’Impacts Africaines  

Combien de femmes qui ont façonné l’histoire politique de l’Afrique de l’Ouest restent encore invisibles sur Wikipédia ? Combien de pionnières, de législatrices, de militantes dont les noms ne figurent dans aucune encyclopédie en ligne ? C’est ce paradoxe, entre l’ampleur de leurs contributions et la vacuité de leur représentation numérique, qui est au cœur du projet AWA EmpowerHer 2026.

Les plateformes Wikipédia et Wikidata sont des vecteurs essentiels pour la visibilité et la reconnaissance des personnalités publiques. En Afrique, l’impact et la contribution des femmes politiques, sportives, artistes sont indéniables, mais leur représentation en ligne, notamment sur ces bases de connaissances collaboratives, reste un défi.

L’African Wikipedian Alliance (AWA), en partenariat avec Code for Africa (CfA) et le Partenariat européen pour la démocratie (EPD), a lancé pour mars 2026, mois international de la femme , le programme de bourses AWA EmpowerHer 2026. Ce programme mobilise jusqu’à quatre Wikipédiennes africaines en résidence (2 anglophones, 2 francophones) pour mener des campagnes d’édition ciblées sur Wikipedia et Wikidata, dans le Sahel, l’Afrique de l’Ouest voisine et la Corne de l’Afrique.

La Côte d’Ivoire y participe activement. En résidence au sein de Wikimedia Côte d’Ivoire organisation affiliée à la Wikimedia Foundation depuis douze ans, Jemuèle Johnson coordonne un groupe de bénévoles autour d’un thème précis : L’Impact des femmes et l’égalité des sexes

Il s’est alors tenu tout le long du mois de mars 2026, des formations en ligne avec une dizaine de participants en Côte d’Ivoire sur Wikipédia la plus grande encyclopédie libre en ligne,et sur Wikidata, la plus grande base de données

Le déséquilibre de genre sur Wikipédia est documenté à l’échelle mondiale : moins de 20 % des biographies sont consacrées à des femmes. En Afrique francophone, ce chiffre est encore plus faible. Des figures comme Aoua Keïta (première femme élue à la Fédération du Mali en 1959), Jeanne Martin Cissé (première femme à présider le Conseil de Sécurité de l’ONU en 1972) ou Victoire Tomégah-Dogbé (première femme Première ministre du Togo en 2020) méritent des articles complets, bien sourcés, accessibles en français. C’est précisément ce que fait notre équipe.

La liste de travail compte plus de 30 personnalités à travers le Sahel et la Corne de l’Afrique ; politiciennes, diplomates, athlètes, artistes , dont la présence sur Wikipedia est absente ou très insuffisante.

La formation sur Wikipédia a été dirigée par Jemuèle Johnson, boursière Awa-EmpowerHer 2026, les formations sur Wikidata ont été assurée par Assi Ange Nathan, un bénévole, membre actif de la communauté ivoirienne et expert en la matière, et la formation sur Wikimédia Commons a été assurée par Coulibaly Cheick Rahim, prix Zenman 2025 membre de Wikimedia Côte d’Ivoire, le tout sous la supervision de Jémuèle Johnson.

Les participants sont recrutés par Johnson Jémuèle Arielle Audrey l’une des boursières de la bourse EmpowerHer 2026 qui travaille sur le “L’impact des femmes et égalité des sexes” en Afrique. Elle travaille plus précisément sur les pays suivants: Sénégal, Guinée, Mali et Mauritanie. En résidence en Côte d’Ivoire, elle les forme et ils travailleront pendant 1 mois à produire et à améliorer au moins 30 articles afin de combler un déficit de représentation, à promouvoir l’équité de genre dans le domaine de l’information, et à offrir une ressource accessible et fiable sur l’histoire politique ivoirienne pour les générations actuelles et futures.

Les bénévoles ont travaillé en faisant des recherches afin de trouver des articles sur lesquels travailler et des éléments Wikidata à créer. Les articles et éléments nouvellement créés sont les suivants: Lucia Moris,Atalena Napule Loliha,Fatouma Akiné,Fafa Ruffino.

Le succès du recrutement et de la mobilisation des bénévoles en Côte d’Ivoire doit beaucoup à Wikimedia Côte d’Ivoire et à son réseau de Wiki-clubs implantés dans les universités et communautés locales. Ce réseau permet de toucher des jeunes là où ils sont, de les initier aux outils Wikimedia, et de les accompagner sur le long terme.

Pour une organisation qui fête cette année son 12e anniversaire, EmpowerHer 2026 est une nouvelle illustration de sa mission : faire de la Côte d’Ivoire un acteur de premier plan dans la production de savoirs libres et représentatifs sur le continent africain.

Cette initiative s’inscrit dans le programme de Bourse de Code for Africa (CfA), en partenariat avec Partenariat européen pour la démocratie (EPD) , Un programme de Bourse qui offre des bourses à 4 wikipédiennes africaines en résidence dans le cadre du Projet African Wikipedian Alliance (AWA).

Les participants sont pour la majorité des jeunes hommes et femmes, des étudiants et jeunes travailleurs. Certains découvrent pour la première fois Wikimedia et apprennent à se familiariser aux outils numériques. Ils apprennent à chercher, créer et modifier des articles. Ce programme leur donnera les moyens et les aptitudes pour décupler leurs compétences pour l’intégrité de l’information sur Wikimedia en Afrique.

Le partenaire principal en Côte d’Ivoire est Wikimedia Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, affiliée à la Wikimedia Foundation depuis dix ans. Wikimedia Côte d’Ivoire a facilité le recrutement de bénévoles participants. Grâce à son réseau de Wiki-clubs, il a été facile de mobiliser des jeunes prêts à participer à l’initiative.

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