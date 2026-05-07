AWA EmpowerHer 2026 : quand Wikipédia et Wikidata donnent plus de visibilité aux femmes du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso

En Afrique, les femmes œuvrent dans plusieurs domaines, elles innovent, construisent cependant pour nombre de ces femmes, on n’arrive pas à trouver des documentations sur leur parcours si riche et même sur l’encyclopédie Wikipédia où elles sont très peu représentées. C’est ce manque que le projet AWA-EmpowerHer vient résoudre à travers des projets Wikimédia.

L’African Wikipedian Alliance (AWA), en partenariat avec Code for Africa (CfA) et le Partenariat européen pour la démocratie (EPD), a lancé pour mars 2026, le programme de bourses AWA EmpowerHer 2026. Ce programme mobilise jusqu’à quatre Wikipédiennes africaines en résidence (2 anglophones, 2 francophones) dont moi, Faizoun Tola-Achabi Michel Tammy, wikipédienne francophone pour mener une campagne d’édition ciblée sur Wikipédia et Wikidata et les projets wiki en langue locales dans le Sahel, l’Afrique de l’Ouest voisine et la Corne de l’Afrique. Ce programme vise à réduire l’écart de genre et accroître la visibilité des femmes africaines dans divers domaines et est organisé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

J’ai recruté une dizaine de participants béninois dans le cadre de mon rôle de boursière, formatrice et membre de Wikimédiens du Bénin User Group. La majorité des participants sont de jeunes hommes et femmes, étudiants ou jeunes travailleurs. Pour certains, c’était leur première découverte de Wikipédia, et ils ont commencé à se familiariser avec les outils numériques.

Par la suite, les contributeurs ont participé à une séance d’information et d’orientation portant sur les pays cibles ainsi que sur les tâches à réaliser. Au cours de cette séance, ils ont exprimé ouvertement leurs difficultés liées à la modification, à la traduction et à la création d’articles.

Il s’est tenu tout au long de ce projet, deux formations en ligne et en présentiel sur Wikipédia l’encyclopédie collaborative en ligne, sur Wikipedya , une version de Wikipédia en langue fongbé du Bénin et sur Wikidata, la base de données structurée des projets Wikimédia. Puis des moments de suivi et de patrouilles sur le travail des contributeurs.

En effet, le 22 mars 2026, j’ai organisé la première session de formation en ligne du mois, consacrée aux règles de Wikipédia et à la manière d’améliorer un article à l’aide des deux outils d’édition disponibles sur la plateforme qui a été animée par Coulibaly Abdoul-Rahim, formateur de la Côte d’Ivoire.

Plus tard, le 07 avril 2026, j’ai organisé une autre session sur l’édition d’articles sur Wikipédia portant sur la structure d’un article Wikipédia, les types de sources autorisées sur les projets Wikimédia. Entre ces deux sessions, j’ai aidé certains participants novices sur l’utilité et le fonctionnement de Wikidata.

Suite à ces sessions, deux articles ont été créés sur Wikipédia à savoir : Reky_Djermakoye et sur Nana-Aissa_Ango_Koussa . Cependant, il faille reconnaître que cette faible représentativité des femmes sur Wikipédia est dû à l’absence de sources fiables facilitant l’édition des articles. Toutefois, le projet s’est achevé avec brio (voir l’image ci-dessous)

Réalisations effectuées pour le projet AWA EmpowerHer 2026

En tant que boursière, ce programme a représenté une nouvelle expérience que je trouve enrichissante. Grâce à ce projet, j’ai acquis des compétences en création et gestion de page event sur Méta. Cette expérience m’a particulièrement challengé sur mes compétences en planification, suivi des activités et gestion d’équipe. Dans mon rôle d’organisatrice, j’ai compris que pour le bon déroulement d’un tel projet, il est nécessaire d’avoir des ressources ou supports pour faciliter les sessions de formations et d’apprentissage aux participants. Je suis particulièrement fière d’avoir mené ce projet à bout.

Le succès de ce projet s’est fait par l’assistance du groupe Wikimédiens du Bénin User group et la participation de tous les contributeurs qui ont contribué sur le projet AWA-EmpowerHer.

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