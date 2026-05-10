Saaré Lamou : un atelier de contribution pour valoriser le patrimoine culturel camerounais

Yaoundé, 26 avril 2025

Dans le cadre du projet Saaré Lamou , le groupe d’utilisateurs Wikimédiens du Cameroun a organisé un atelier de contribution au Centre Numérique d’Acacia (Yaoundé) , réunissant 10 bénévoles et membres actifs autour d’un objectif commun : documenter et valoriser le patrimoine culturel traditionnel camerounais sur les projets Wikimédia.

Déroulement de l’atelier

La session a débuté par une présentation du projet Saaré Lambo, l’occasion de rappeler sa vocation centrale : préserver et promouvoir les savoirs traditionnels camerounais à travers les plateformes Wikimedia. Cette mise en contexte a permis aux participants·e·s de s’approprier les enjeux du projet avant de passer à la pr atique.

Plusieurs actions contributives ont ensuite été menées collectivement :

Rédaction et publication d’articles Wikipédia portant sur les chefferies traditionnelles, les personnalités coutumières (chefs, reines, notables), les instruments de musique, les danses et les cérémonies traditionnelles ;

portant sur les chefferies traditionnelles, les personnalités coutumières (chefs, reines, notables), les instruments de musique, les danses et les cérémonies traditionnelles ; Amélioration d’articles existants , afin de compléter et fiabiliser les informations déjà disponibles en ligne ;

, afin de compléter et fiabiliser les informations déjà disponibles en ligne ; Création d’éléments Wikidata pour structurer et interconnecter les données relatives aux entités culturelles documentées.

Ce qui a fait la force de cet atelier

Deux éléments ont particulièrement marqué cette session. D’une part, un accompagnement personnalisé des contributeurs et contributrices, notamment ceux et celles qui découvraient les outils Wikimedia pour la première fois. D’autre part, une dynamique collaborative chaleureuse, propice aux échanges et à l’apprentissage mutuel.

Pourquoi c’est important

Le patrimoine culturel camerounais — ses chefferies, ses traditions orales, ses pratiques artistiques — reste encore largement sous-documenté sur les projets Wikimedia. Chaque article rédigé, chaque élément Wikidata créé est un pas de plus vers une encyclopédie libre qui reflète réellement la richesse et la diversité des cultures africaines.

Le projet Saaré Lamou s’inscrit dans cette ambition de long terme, et cet atelier en est une belle illustration concrète.

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