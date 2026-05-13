Quinzaine des autrices francophones 2026 en RDC

La communauté Wikimedia en République Démocratique du Congo a pris partie à la Quinzaine des autrices francophones 2026 à travers une activité organisée à Goma le 21 mars 2026. Cette initiative, portée au niveau international par LesSansPages et soutenue localement par Wikimedia RDC, s’inscrit dans une dynamique de valorisation des femmes autrices dans l’espace francophone.

Une seule séance, un engagement collectif fort

En RDC, la participation s’est concentrée sur une seule journée d’activité intensive, organisée dans les locaux de Youth Alliance for Reproductive Health (YARH) à Goma. L’atelier a réuni 10 participants, composés de bénévoles et de contributeurs Wikimedia engagés.

La journée à combinée formation et pratique à travers un edit-a-thon. Les participants ont été initiés et renforcés dans leurs compétences de contribution à Wikipédia, tout en travaillant directement sur des contenus liés aux autrices francophones.

Les contributions réalisées durant la session ont été significatives :

– 6 nouveaux articles ont été créés sur Wikipédia,

– 46 articles ont été améliorés ou modifiés,

– avec un travail important sur les sources, la qualité et la neutralité des contenus.

Mettre en lumière les autrices francophones

L’objectif principal de cette activité était de renforcer la visibilité des femmes autrices, qu’elles soient issues de la RDC ou d’autres espaces francophones. Les contributions ont permis d’enrichir des biographies et de combler certains manques dans la documentation de leurs parcours et œuvres.

La Quinzaine des autrices francophones est une initiative de LesSansPages, qui encourage les communautés Wikimedia à documenter et valoriser les femmes dans la littérature et la production intellectuelle. En RDC, Wikimedia RDC a joué un rôle central dans la mise en œuvre locale de cette activité, en facilitant l’organisation et la mobilisation des participants.

Conclusion

Avec 10 participants, 6 articles créés et 46 articles améliorés, cette édition 2026 de la Quinzaine des autrices francophones en RDC démontre l’impact concret des initiatives Wikimédia locales. Au-delà des chiffres, cette journée a renforcé l’engagement des contributeurs pour une meilleure représentation des femmes dans le savoir libre.







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